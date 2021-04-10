Негры жгут Миннесоту. Там злые полицаи убили очередного их собрата

19:13 12.04.2021

Массовые грабежи начались в США из-за убийства чернокожего



Массовые грабежи начались в США из-за убийства чернокожего



Массовые грабежи и вандализм начались в США из-за убийства чернокожего полицейскими. На кадрах из штата Миннесота, размещенных в Telegram-канале RT, видны люди, убегающие из магазинов с коробками в руках.



Мэр города Бруклин-Сентер в штате Миннесота объявил о введении комендантского часа из-за массовых грабежей и вандализма.



Беспорядки начались после того, как офицер полиции застрелил темнокожего 20-летнего парня, которого остановили за нарушения и выяснили, что ранее на его арест был выдан ордер. Однако молодой человек не подчинился указаниям полицейских, сел в машину и попытался уехать. Тогда один из сотрудников полиции выстрелил в него.



После инцидента протестующие устроили погромы: били витрины, грабили магазины и дрались с полицейскими. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули



видео тут -

https://www.vb.kg/doc/399550_massovye_grabeji_nachalis_v_ssha_iz_za_ybiystva_chernokojego.html