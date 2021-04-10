КазАО "Национальные информационные технологии" возглавил 32-летний Славик Коняшкин

21:57 12.04.2021

Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначается на должность председателя правления акционерного общества "Национальные информационные технологии", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.



Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.



Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО "ERP-Service "KazTransCom".



В 2011-2012 гг. - консультант проекта предприятия АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "Казтрансгаз" ТОО "ERP-Service "KazTransCom".



В 2012-2014 гг. - работал на различных позициях в АО "Astana Innovations". В 2014-2015 гг. - главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО "Информационно-аналитический центр".



В 2016 г. - гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".



В 2016-2017 гг. - менеджер по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу".



В 2017-2019 гг. - проектный менеджер по направлению "Офис проектных менеджеров, ИТ" центрального аппарата АО "Транстелеком".



В 2019-2020 гг. - руководитель проектного офиса ТОО "Tengri Lab".



В 2020 г. - и.о. заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.



С октября 2020 г и по настоящее время - заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.