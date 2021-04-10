|23:48 Россия оперативно ответила Турции за Крым и БПЛА. Выключив авиасообщение с курортами
22:45 КырДепутат Жумалиев выкупился на свободу за 1 млрд сомов. И готов красть и безобразничать дальше?
22:30 Как в Карабахе оказался российский "Искандер"? Армяне сменяли у Кремля на долму
21:57 КазАО "Национальные информационные технологии" возглавил 32-летний Славик Коняшкин
19:45 Путину грозит новый вид цветной революции, - Дм.Суслов
19:25 Последствия Суэцкого затора. Особенности современной логистики, - А.Носков
19:13 Негры жгут Миннесоту. Там злые полицаи убили очередного их собрата
18:34 Ушлепанный путаной Мирасик Жумагулов не хочет увольняться из начальников культуры Восточно-Казахстанской области
14:05 Переехала из Алматы в Калининград: возвращение русской девушки домой
14:02 В Узбекистане обнаружена подпольная бойня, где забивали ослов для продажи мяса
14:00 Международный валютный фонд и новая версия Вашингтонского консенсуса, - В.Катасонов
13:58 Объявленные в розыск, а затем задержанные журналисты effect.uz освобождены под подписку о невыезде
13:56 Вперед в Третью Орду. К 800-летию Александра Невского, - А.Девятов
13:54 "НАТО - это банда, в которой всех участников вяжут кровью", - В.Баранец
13:12 Турные вести: россияне отказываются от путешествий в Турцию
10:53 Главой новообразованного Министерства туризма и спорта Узбекистана стал Азиз Абдухакимов
09:38 В Узбекистане Университет журналистики закрыли на карантин из-за коронавируса
09:24 Узбекистан в дар Азербайджану построит школу в Карабахе
08:21 Жапар-стан. Киргизия укрепилась властно и вертикально, - "Къ"
07:47 Казахстан уходит в прошлое. Отказ от кириллицы и переход на латиницу приведет к катастрофе, - А.Кобринский
07:45 Дестабилизацию в Киргизии перенесли на осень, - В.Панфилова
07:42 Алматинский полицай-беспредельщик Зиадин наказан и... назначен начальником РОВД. Чей кум/сват?
07:40 Ряд Казминистерств так и не освоили государственный бюджет
01:45 Битва за Триполи. Удастся ли европейцам одержать победу? - Аид Амира
00:34 Битва за Америку не окончилась. Если демократам не мешать, они похоронят себя сами, - В.Кудрявцев
00:26 Вилла на Карибах для дочери и зятя Ельцина. Награда за предательство? - "СП"
00:11 Яды, бомбы, интриги. Как работает "Моссад", - В.Шварцман
|КазАО "Национальные информационные технологии" возглавил 32-летний Славик Коняшкин
21:57 12.04.2021
Решением Совета директоров Коняшкин Ростислав Анатольевич назначается на должность председателя правления акционерного общества "Национальные информационные технологии", сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Ростислав Коняшкин родился в 1989 году в Жамбылской области. Окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в должности консультанта ТОО "ERP-Service "KazTransCom".
В 2011-2012 гг. - консультант проекта предприятия АО "Интергаз Центральная Азия" и АО "Казтрансгаз" ТОО "ERP-Service "KazTransCom".
В 2012-2014 гг. - работал на различных позициях в АО "Astana Innovations". В 2014-2015 гг. - главный менеджер; проектный менеджер Центра развития электронного обучения АО "Информационно-аналитический центр".
В 2016 г. - гл. специалист Департамента методологии оказания государственных услуг НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".
В 2016-2017 гг. - менеджер по проектам ТОО "Центр инновационных технологий "Өрлеу".
В 2017-2019 гг. - проектный менеджер по направлению "Офис проектных менеджеров, ИТ" центрального аппарата АО "Транстелеком".
В 2019-2020 гг. - руководитель проектного офиса ТОО "Tengri Lab".
В 2020 г. - и.о. заместителя председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.
С октября 2020 г и по настоящее время - заместитель председателя Комитета государственных услуг МЦРИАП РК.