Как в Карабахе оказался российский "Искандер"? Армяне сменяли у Кремля на долму

22:30 12.04.2021

Президент Азербайджана ткнул Москву ракетой

Ильхам Алиев намерен выяснить, откуда у Армении оказалась неэкспортная модификация "Искандера"



"Коммерсантъ" от 12.04.2021,

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна "пока не получила, но получит" ответ на вопрос, откуда у армянских военных оказался ракетный комплекс "Искандер-М", который стоит на вооружении только в российской армии. Как утверждают азербайджанские военные, под Шушой обнаружены обломки именно этой ракеты, причем ее боеголовка не разорвалась. Такая постановка вопроса создает опасность неприятного выяснения отношений между Баку и Москвой, которая утверждает, что "Искандеры" вообще не применялись в ходе прошлогодней карабахской войны - даже в модификации "Э", которую Россия действительно поставляла в Армению.



Открывая Парк военных трофеев в Баку, Ильхам Алиев жестко высказался в адрес Армении и опосредованно Москвы. Господин Алиев напомнил, что 15 марта азербайджанские саперы обнаружили под Шушой обломки ракеты, и установили, что речь идет о ракете для комплексов "Искандер-М". "Это доказательства военного преступления Армении,- заявил президент.- Эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после освобождения вооруженными силами Азербайджана города Шуша от армянской оккупации. У нас имеется достаточно данных, но мы ждем официального заявления".



То, что Ильхам Алиев сказал потом, касается Москвы даже в большей степени, чем Еревана.

"Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим",- пообещал Ильхам Алиев.



Дело в том, что комплексы самой мощной модификации - "Искандер-М", стоят на вооружении только у российской армии, в то время как Армении поставлялись комплексы "Искандер-Э" (от слова "экспорт"). У ракет для "Искандер-Э" снижена дальность полета и ослаблена боеголовка.



Вопрос о применении или неприменении "Искандеров" в Нагорном Карабахе в прошлом году - одна из главных загадок всего конфликта.



Когда премьер Армении Никол Пашинян заявил, что ракеты этого типа действительно ударяли по Шуше, но "не разорвались или разорвались лишь на 10%", это едва не привело к военному перевороту.

Теперь уже бывший замглавы Генштаба Тиран Хачатрян открыто высмеял слова премьер-министра, а другие генералы поддержали точку зрения коллеги. Точку в этом вопросе попытался поставить представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. "По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся,- сказал он.- Судя по всему, премьер-министра Республики Армении господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию". С тех пор Москва не меняла свою позицию на этот счет.



В Ереване сообщили о трех требованиях со стороны Баку

Пытаясь как-то объяснить находку под Шушой, армянская и азербайджанская пресса уже выдвинули самые разные версии. Например, армянская редакция Sputnik процитировала российского военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова. Он предположил, что Азербайджан мог получить обломки ракеты "Искандер-М" от турецких партнеров, которые, в свою очередь, подобрали их в сирийском Идлибе. Там ракеты этого типа действительно применялись против боевиков.



А азербайджанское провластное агентство Haqqin.az опубликовало текст, претендующий на расследование. В нем со ссылкой на некие источники в Москве утверждается, что ФСБ и Минобороны России уже подготовили "доклад о нелегальных поставках "Искандер-М" в Армению". "В Южном военном округе армянской диаспорой России была сформирована сеть нелегальных поставок вооружения в Армению в обход системы военно-технического сотрудничества с государством-членом ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности.- "Ъ")",- якобы заявил изданию источник, близкий к российским военным.



Так или иначе, убеждение, что Москва может быть косвенно причастна к ракетному удару по Шуше, после того как ее заняли азербайджанские войска, весьма популярно в Баку.

Оппозиционная партия "Мусават" 7 апреля даже организовала по этому поводу акцию у российского посольства, которая, впрочем, была немногочисленной - в ней приняли участие только 20 человек.



Российский посол в Ереване Сергей Копыркин комментировал обвинения в адрес Москвы еще тогда, когда они звучали лишь на уровне азербайджанских СМИ. "Мы привыкли к тому, что различные политические круги, разные деятели высказывают те или иные предположения, обвинения. Но я думаю, что есть официальная позиция, которая достаточно четкая и на которую нужно ориентироваться",- заявил он агентству "Sputnik Армения".



"Прямого обвинения в адрес Москвы не было. Было заявление о том, что Баку ждет объяснений,- уточнил в беседе с "Ъ" азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.- Мог быть нелегальный способ поставки "Искандер-М" в Армению". При этом эксперт не исключил, что при определенных обстоятельствах эта история может стать негативным фактором в российско-азербайджанских отношениях.



Кирилл Кривошеев