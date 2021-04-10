КырДепутат Жумалиев выкупился на свободу за 1 млрд сомов. И готов красть и безобразничать дальше?

22:45 12.04.2021

Депутат Кубанычбек Жумалиев выплатил в бюджет более 1 млрд сомов, сообщил 12 апреля Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана.



ГКНБ напомнил, что ведет расследование по ряду уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, обусловленный установлением крупного ущерба, причиненного государству в результате совершения особо тяжких коррупционных преступлений высокопоставленными чиновниками.



Так, в результате проведенного следствия по уголовному делу по факту коррупции в отношении депутата Жогорку Кенеша Кубанычбека Жумалиева были получены достаточные доказательства для привлечения его к уголовной ответственности и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.



"К настоящему моменту К.Жумалиев добровольно передал в пользу государства денежные средства, коммерческие активы и недвижимое имущество на общую сумму более 1 миллиарда сомов", - сообщили в ведомстве.



В этой связи, а также учитывая преклонный возраст и состояние здоровья К.Жумалиева, 12 апреля 2021 года следствием внесено ходатайство об изменении меры пресечения на подписку о невыезде в Первомайский районный суд Бишкека, отмечает ГКНБ.



Кубанычбек Жумалиев был задержан 4 февраля и находился под арестом в СИЗО ГКНБ.