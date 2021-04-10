|23:48 Россия оперативно ответила Турции за Крым и БПЛА. Выключив авиасообщение с курортами
22:45 КырДепутат Жумалиев выкупился на свободу за 1 млрд сомов. И готов красть и безобразничать дальше?
22:30 Как в Карабахе оказался российский "Искандер"? Армяне сменяли у Кремля на долму
21:57 КазАО "Национальные информационные технологии" возглавил 32-летний Славик Коняшкин
19:45 Путину грозит новый вид цветной революции, - Дм.Суслов
19:25 Последствия Суэцкого затора. Особенности современной логистики, - А.Носков
19:13 Негры жгут Миннесоту. Там злые полицаи убили очередного их собрата
18:34 Ушлепанный путаной Мирасик Жумагулов не хочет увольняться из начальников культуры Восточно-Казахстанской области
14:05 Переехала из Алматы в Калининград: возвращение русской девушки домой
14:02 В Узбекистане обнаружена подпольная бойня, где забивали ослов для продажи мяса
14:00 Международный валютный фонд и новая версия Вашингтонского консенсуса, - В.Катасонов
13:58 Объявленные в розыск, а затем задержанные журналисты effect.uz освобождены под подписку о невыезде
13:56 Вперед в Третью Орду. К 800-летию Александра Невского, - А.Девятов
13:54 "НАТО - это банда, в которой всех участников вяжут кровью", - В.Баранец
13:12 Турные вести: россияне отказываются от путешествий в Турцию
10:53 Главой новообразованного Министерства туризма и спорта Узбекистана стал Азиз Абдухакимов
09:38 В Узбекистане Университет журналистики закрыли на карантин из-за коронавируса
09:24 Узбекистан в дар Азербайджану построит школу в Карабахе
08:21 Жапар-стан. Киргизия укрепилась властно и вертикально, - "Къ"
07:47 Казахстан уходит в прошлое. Отказ от кириллицы и переход на латиницу приведет к катастрофе, - А.Кобринский
07:45 Дестабилизацию в Киргизии перенесли на осень, - В.Панфилова
07:42 Алматинский полицай-беспредельщик Зиадин наказан и... назначен начальником РОВД. Чей кум/сват?
07:40 Ряд Казминистерств так и не освоили государственный бюджет
01:45 Битва за Триполи. Удастся ли европейцам одержать победу? - Аид Амира
00:34 Битва за Америку не окончилась. Если демократам не мешать, они похоронят себя сами, - В.Кудрявцев
00:26 Вилла на Карибах для дочери и зятя Ельцина. Награда за предательство? - "СП"
00:11 Яды, бомбы, интриги. Как работает "Моссад", - В.Шварцман
|Россия оперативно ответила Турции за Крым и БПЛА. Выключив авиасообщение с курортами
23:48 12.04.2021
МИД Турции прокомментировал решение России ограничить авиасообщение
Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа прокомментировал решение России ограничить авиасообщение в связи с обострением эпидемиологической обстановки. Об этом сообзает РИА Новости.
По его словам, Москва может изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте.
"Вчера я два раза говорил с главой Минздрава России. В ближайшее время он пришлет делегацию, и в курортных регионах - Анталья, Измир - она изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма. Я думаю, что после этого подход может быть другим", - заявил Коджа.
Ранее стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.