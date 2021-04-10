Россия оперативно ответила Турции за Крым и БПЛА. Выключив авиасообщение с курортами

23:48 12.04.2021

МИД Турции прокомментировал решение России ограничить авиасообщение



Глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа прокомментировал решение России ограничить авиасообщение в связи с обострением эпидемиологической обстановки. Об этом сообзает РИА Новости.



По его словам, Москва может изменить свой подход к оценке безопасности отдыха россиян в стране после визита делегации, которая оценит ситуацию на месте.



"Вчера я два раза говорил с главой Минздрава России. В ближайшее время он пришлет делегацию, и в курортных регионах - Анталья, Измир - она изучит ситуацию с точки зрения безопасного туризма. Я думаю, что после этого подход может быть другим", - заявил Коджа.



Ранее стало известно, что Россия ограничит регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе. Так, сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.