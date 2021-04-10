 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Об антибелом расизме в США. Рабство без срока давности, - И.Шумейко
00:03 13.04.2021

ИГОРЬ ШУМЕЙКО | 10.04.2021

"Законодатели Калифорнии создали целевую группу для рассмотрения вопроса о выплате репараций чернокожим потомкам рабов", – пишет агентство AP. Аналогичные законодательные инициативы рассматриваются в штатах Техас, Нью-Йорк, Вермонт.

Николь Ханна-Джонс (NYT): "Если черные жизни действительно важны в Америке, нельзя останавливаться на лозунгах. Пора этой стране заплатить свой долг". В марте 2021 г. Ханна-Джонс получила Пулитцеровскую премию за интерактивный "Проект 1619" (год доставки первых рабов в Америку).

Ряд организаций принесли публичные извинения за причастность к работорговле: Англиканская церковь, страховая компания Lloyd"s, страховавшая суда с рабами…

Верховный комиссар ООН по правам человека, бывший президент Чили Мишель Бачелет призвала бывшие колониальные державы возместить ущерб, причиненный веками насилия и дискриминации. Группа африканских государств заявила: бывшие колонизаторы должны им 777 трлн долларов. Сумма тяжеловата даже для американского печатного станка.

Вспоминают, как в 1804 г. Гаити после восстания черных рабов освободилась от французского колониального правления. Париж признал ее независимость в обмен на компенсацию за конфискованную собственность плантаторов в размере 90 млн тогдашних франков; Гаити выплатила долг колонизаторам только к 1947 году. Гаитянский писатель Димитри Леже говорит: "Не требовать от Франции возврата этих денег – значит не уважать жертвы, принесенные моими предками".

Вспоминая рабство африканцев, надо вспомнить и предшествовавшие ему события. Вспомнить "величайший в истории человечества геноцид" – истребление в Америке индейцев. "Колумб издал закон, который обязывал всех индейцев старше 14 лет раз в 3 месяца платить испанцам золотом или 25 фунтами хлопка (в районах, где золота не было). Уплатившим такой "налог" выдавался медный жетон с датой последней выплаты. Жетон, таким образом, продлевал право жить на три месяца. Если дата на жетоне была просрочена, индейцам отрубали кисти обеих рук, вешали их на шею и отправляли умирать в свою деревню" (Ward Churchill. A Little Matter of Genocide. Holocaust and the Denial in the Americas 1492 to the Present).

У Колумба было лишь три каравеллы, 90 измученных моряков, и на обратном пути он записал в бортовом журнале: "50 солдат достаточно, чтобы покорить их всех". В следующем году Колумб приплыл с полутора тысячами солдат. Началась охота на людей, писал Ян Кэрью в книге "Изнасилование Рая. Колумб и британский расизм в Америках". Сделать из индейцев "искусных слуг" не удалось, они предпочли умирать. Рабов пришлось везти из Африки, и в 2020 году это аукнулось: памятники Колумбу в Америке крушили наравне с памятниками генералам-южанам...

Памятник Дж. Флойду в США

Памятник Дж. Флойду в США. REUTERS/Brandon Bell

Однако на фиксации первичности геноцида индейцев в США рациональное осмысление эксплуатации рабов завершилось. Американской идеологией стала уродливая политкорректность; вместо тезиса "все равны" пришел тезис "любой – не хуже других", в американских университетах заговорили о том, что грамматика – это расизм. Идейный хаос в одних головах и вакуум в других позволил движению BLM, с одной стороны, объявить себя "новым словом в развитии марксизма" (?!), с другой – стать легкой добычей манипуляторов, провозгласить, что целью является уход Дональда Трампа "прямо сейчас, а не в ноябре в результате выборов!".

И вот Трампа нет в Белом доме – куда теперь двигать им свой "марксизм"?

И здесь начали свою партию манипуляторы. 220 млн долларов дал BLM Фонд Сороса. Помимо Сороса, спонсорами BLM стали Фонд Форда, организация The Philanthropic Borealis, спонсоры демократов. Влиятельный клуб "Альянс доноров" (Демократическая партия) дал на протесты черных еще свыше 500 миллионов долларов. Тогда же писали о готовности Сороса к атаке на Трампа "с помощью протестов черных, троцкистов и ЛГБТ".

Сформулировали программу BLM: 1) отменить иудеохристианскую концепцию традиционной нуклеарной семьи как основной социальной ячейки Америки; 2) отменить полицию и тюрьмы; 3) дискредитировать гетеросексуальность как норму; 4) отменить капитализм и заменить его коммунизмом (?!).

По законам голливудского маркетинга стали раскручивать хештег #Black Lives Matter. Основатели BLM разъясняли, что их движение исключительно, ибо #BlackLivesMatter означает, что "только черная жизнь важна для вашего освобождения". Началась гонка хештегов, которую было уже трудно остановить. Возникло движение #BlueLivesMatter – по цвету формы полицейских. Требования аналогичны: убийцы сотрудников правоохранительных органов должны быть осуждены по законам "преступления на почве ненависти".

С помощью "хештегового мышления" напрочь отрицаются бесспорные заслуги СССР в борьбе за расовое равенство в истории крушения колониализма. С позиций культивируемого идейного хаоса Аника Вальке из Университета им. Вашингтона в Сент-Луисе заявляет, что в Университете дружбы народов в Москве поддерживалась социальная иерархия, людей с черным цветом кожи "окультуривали" как "находящихся на более низкой ступени развития"…

Это уже антибелый расизм. Вопрос о нем был задан на пресс-конференции Сергею Лаврову. Тот ответил: "Россия была пионером в движении за равные права людей с любым цветом кожи. И важно не впадать в другую крайность, как в случае с движением BLM, с нападениями на белых... Это абсурд. Политкорректность, доведенная до абсурда, добром не кончится".

Источник - fondsk.ru
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