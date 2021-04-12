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Казахстан проигрывает коронавирусу. Страна не готова к массовой вакцинации, - В.Панфилова
00:17 13.04.2021

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
12 апр. 21

Эпидемия превратила Казахстан в сплошную красную зону.
Казахстан накрыла вторая волна пандемии. Вся страна, за исключением двух областей, оказалась в красной зоне. В разы увеличились смертность и заболеваемость, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства 12 апреля. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Цою в течение апреля переломить ситуацию с коронавирусом, в противном случае министра ждет отставка.

В Казахстане за 11 дней апреля зарегистрировано 24 955 случаев заболевания коронавирусом. По сравнению с аналогичным периодом марта отмечается рост заболеваемости в три раза. В сутки регистрируется до 2800 больных. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах Казахстана, за исключением Костанайской и Туркестанской областей. При этом 61% заболеваемости по стране приходится на три региона: Нур-Султан, Алма-Ату и Алматинскую область.

Наряду с ростом заболеваемости отмечается рост числа летальных случаев. Так, в марте по стране по сравнению с февралем число умерших от коронавирусной инфекции выросло в 1,4 раза. При этом 57% летальных случаев приходится на Нур-Султан, Алма-Ату, Алматинскую область, заявил министр здравоохранения Алексей Цой, выступая на заседании правительства в понедельник.

По словам министра, с учетом складывающейся ситуации по всей стране принимаются дополнительные ограничительные меры. Однако локдаун, как это было в первую волну пандемии в республике, власти не спешат вводить: кроме социального напряжения и экономических потерь для страны, он больше ничего не принес.

Тогда за недостатки в работе отстранили от должности министра здравоохранения Елжана Биртанова и его заместителя. Сегодня они оба находятся под следствием. Дамоклов меч увольнения завис над Алексеем Цоем.

"Алексей Владимирович (Цой. – "НГ"), ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом", – заявил Токаев.

Главе государства пришлось взять под личный контроль и кампанию по вакцинации населения, поскольку выяснилось, что в стране нет вакцины.

"Все это время правительство уверяло, что договоренности по "Спутнику V" и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации в моем обращении к новому составу Мажилиса (парламента. – "НГ") я анонсировал массовую вакцинацию начиная с 1 февраля. В итоге за два месяца вакцинирован только 0,1% населения. Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины. Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок", – заявил Токаев на совещании по противодействию коронавирусу.

Напомним, в феврале правительство выделило на производство вакцины "Спутник V", точнее ее расфасовку на Карагандинском фармацевтическом комплексе (КФК), 15 млрд тенге (около 35 млн долл.). Однако к началу апреля Карагандинской фармзавод выпустил чуть более 200 тыс. доз вакцины. Хотя по первоначальным планам должен был обеспечить как минимум 1 млн доз. После вмешательства президента Токаева КФК обещает до конца месяца расфасовать еще 1 млн доз, а до конца года довести объем в 5 млрд доз. Хотя по графику, как сказал на последнем заседании правительства премьер-министр Аскар Мамин, к началу сентября необходимо привить 10 млн человек.

Рассчитывать на то, что в ближайшее время появится казахстанская вакцина QazCovid-in, пока не приходится. Впрочем, отношение населения к ней скептическое, особенно после того как президент Токаев, не дождавшись ее появления, поставил себе российский "Спутник V" карагандинского розлива.

Говорят, что либо казахстанская вакцина не получилась, либо не прошла испытания, либо ВОЗ ее не пропустила. Но скорее всего это очередная "утка" власти, как и сотни других нереализованных проектов, программ и планов. Хотя деньги на ее производство были выделены немалые – 7 млрд тенге (16 млн долл.). На эти средства был построен завод в Джамбульской области Казахстана, который почему-то до сих пор не заработал. По плану, первая партия вакцины должна была поступить для использования уже в конце апреля. Теперь ее ждут в конце года, сказал Алексей Цой.

Эксперты указывают, что правительство провалило борьбу с пандемией уже во второй раз. "Что можно было ожидать от госаппарата, который в прошлом году с таким же успехом провалил борьбу с эпидемией коронавируса. В результате, несмотря на эти провалы, даже премьер-министр остался все тот же. И дело не в отдельных личностях, занимающих те или иные должности. Дело в том, что существующий госаппарат уже давно работает вхолостую и занимается саботажем. А если что-то и делает, то только после пинка и лишь в рамках кадрового инстинкта самосохранения", – сказал "НГ" казахстанский политолог Досым Сатпаев.

Причина, по мнению политолога, в кризисе компетенции на всех уровнях государственной власти. На втором месте – отсутствие эффективно работающих политических институтов (парламент, политические партии, местные представительные органы власти (маслихаты) и др.), которые могли бы контролировать ситуацию в центре и на местах. На третьем месте – "коллективная безответственность". Нежелание чиновников всех уровней госуправления брать на себя ответственность за антикризисные решения.

На четвертом – противоречие между неэффективным громоздким бюрократическим аппаратом и более динамичной внешней средой. И "вишенка на торте" – проблемы, связанные с коррупционными интересами. "Этот взрывоопасный набор завалит любые государственные решения в любое время при любой кризисной ситуации", – считает Сатпаев.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618262220
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