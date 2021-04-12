Китай намерен возродить дипломатию в стиле пинг-понг, - Вл.Скосырев

00:20 13.04.2021

Пекин ищет пути к взаимопониманию с Вашингтоном



Владимир Скосырев

12.04.21



50 лет назад состязания по пинг-понгу растопили лед в отношениях США и Китая.

В Шанхае 13 американцев, работающих в КНР, провели показательный матч с 13 китайскими любителями настольного тенниса. Посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что подобное состязание 50 лет назад растопило лед в отношениях Вашингтона и Пекина. На следующий год президент США Ричард Никсон посетил КНР, встретился с Мао Цзэдуном и другими лидерами страны. А в конце десятилетия две державы установили дипотношения. Американская поддержка сыграла ключевую роль в экономическом чуде КНР. Эксперты в США считают, что повторить такой трюк невозможно.



Шоу с пинг-понгом в Шанхае посетили генконсул США и президент Американской торговой палаты в городе.



А посол Цуй Тянькай в послании из-за океана написал, что нужно вознести хвалу прежнему поколению китайских и американских руководителей за их способность к стратегическому предвидению и дипломатическое искусство. Нужно сделать выводы из тех событий. США и Китай должны стать выше разногласий между ними и найти путь к сотрудничеству, в котором выиграют обе стороны.



15-летняя Джуди Хорфрост была самым юным членом команды США, боровшейся за звание чемпиона мира в Нагое, Япония. И тут китайская команда удивила американцев, пригласив их приехать и сыграть матч. Холодная война была в разгаре. США не признавали КНР, и американцам не разрешали туда ездить. Но Госдепартамент быстро выдал разрешение. Команда прибыла в Гонконг, а потом и в Китай.



Дипломатия пинг-понга дала плоды через три месяца. Никсон объявил, что его пригласили в Китай. К началу 1972 года Пекин был принят в ООН и стал постоянным членом Совета безопасности. Затем последовало установление официальных дипломатических отношений между двумя странами.



Как отмечает американское Национальное общественное радио, в 1971 году ветер дул в правильном направлении. Никсон хотел установить контакт с Китаем, рассчитывая, что это поможет положить конец войне во Вьетнаме. У Китая и США, кроме того, был общий враг – Советский Союз. Разрядку с США с китайской стороны продвигали Мао и премьер Чжоу Эньлай.



Теперь направление ветра изменилось. Как отмечает Орвилл Шелл, сотрудник Центра американо-китайских отношений в Азиатском обществе США, в Америке возросла двухпартийная поддержка более жесткому курсу по отношению к Китаю. Экс-президент Дональд Трамп назвал политику взаимодействия с Китаем провальной и захотел разъединить две самые крупные экономики мира. Президент США Джозеф Байден, как представляется, проводит аналогичный курс.



А Китай нынешний не похож на Китай 1971 года. Доля ВВП на душу населения выросла в 80 раз. Вооруженные силы быстро модернизируются и могут проецировать мощь во многих районах мира. По словам Шелла, трудно представить, как сегодня может быть возрождена дипломатия пинг-понга. Все чаще слышатся призывы к бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Китае из-за нарушений прав человека.



Закономерен вопрос: можно ли принимать за чистую монету заявление китайского посла в США и хвалебные отклики на дипломатию пинг-понга в официальной прессе Пекина? Может быть, на самом деле мощная КНР не собирается идти по пути взаимных уступок с США? Характерный факт: лидер КНР Си Цзиньпин дал указание сотрудникам МИДа приступить к глубокому изучению истории Компартии, которая в этом году отмечает 100-летие. Интересно, какие уроки они могут извлечь для себя из партийной хроники минувшего века. В жизни КПК, особенно в период гражданских войн, были героические страницы. Вооруженные отряды, набиравшиеся в первую очередь из крестьян, не считаясь с потерями, пробивались на северо-запад страны, где в горах была создана революционная база. Но уже в гражданскую войну Мао начал проводить курс морального террора против диссидентов и уклонистов.



Financial Times утверждает, что так называемые дипломаты-волки, которые дают зубодробительные ответы в публичных заявлениях на нападки американцев, будут по-прежнему задавать тон в МИДе. Прецедентом тут служит лекция, которую прочел госсекретарю США Энтони Блинкену во время недавней встречи на Аляске член Политбюро КПК Ян Цзечи. Он сказал, что ни одной стране Китай не позволит отныне говорить с собой с позиции силы.