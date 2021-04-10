Израиль: "демократия" за колючей проволокой, - С.Кожемякин

00:23 13.04.2021 Израиль: "демократия" за колючей проволокой



Очередные выборы в Израиле вряд ли завершат затянувшийся кризис. Перетягивание политического каната бьет по интересам беднеющего населения и несет потрясения всему региону. Под угрозой - процесс примирения в Палестине.



Банка с пауками



Еще из трудов В.И. Ленина известно, что решающий фактор при империалистическом дележе мира - вовсе не занимаемая державой площадь или численность ее населения. "Финансовый капитал - такая крупная, можно сказать, решающая сила во всех экономических и во всех международных отношениях, что он способен подчинять себе и в действительности подчиняет даже государства, пользующиеся полнейшей политической независимостью", - писал он.



Это видно на примере Израиля. Страна имеет в 35 раз меньшую площадь и вдесятеро меньше населения, чем у Турции. Но в списке крупнейших компаний журнала "Форбс" Тель-Авив чувствует себя увереннее и по числу позиций, и по суммарным активам, которые больше на 200 с лишним миллиардов долларов. Неудивительно, что израильский голос порой звучит громче турецкого - не самого, надо сказать, слабого, - да и многих других! К этому нужно добавить тесный союз еврейского капитала с американским, чьи интересы он представляет на Ближнем Востоке.



Намного превосходит фактические размеры Израиля и значение происходящих в нем политических процессов. 23 марта там прошли парламентские выборы - четвертые с апреля 2019 года. Причиной этого стала невозможность создать прочную коалицию парламентского большинства. Ни правый, ни левый (в традиционной израильской терминологии) лагеря не набирают необходимого числа голосов в парламенте.



Весной прошлого года задача, казалось, была решена. Действующий премьер-министр и глава партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху договорился с руководителем партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Соглашение предусматривало ротацию на посту главы правительства. Сначала его должен был занять Нетаньяху, а спустя полтора года - Ганц. Однако союз не продержался даже этот срок. Разлад из-за проекта бюджета привел к распаду коалиции.



Для Нетаньяху новая кампания оказалась напряженной. Продолжающееся расследование коррупционных преступлений и неудачи правительства в ходе пандемии привели к падению популярности "Ликуда". Далее события развивались по принципу домино. Правящую партию покинул ряд функционеров. Один из них - бывший глава МВД Гидеон Саар - основал партию "Новая надежда". Часть электората премьер-министра перетекла к блоку правых партий "Ямина". "Никто, кроме меня, не сможет сменить Нетаньяху", - самоуверенно заявлял его лидер - экс-министр обороны Нафтали Беннет.



В итоге "Ликуд" занял первое место, но получил всего 30 мандатов в 120-местном парламенте, что оказалось худшим результатом за последние годы. Традиционные союзники из числа правых и религиозных партий добавили еще два десятка голосов, но этого все равно недостаточно. Это вынуждает Нетаньяху, 6 апреля получившего мандат на формирование правительства, обращаться к соперникам. "Я протягиваю руку каждому члену кнессета", - заявил он. Первым из адресатов такой любезности стал Саар, которому премьер посулил ротацию всего через год. Бывший соратник ответил отказом. "Без Нетаньяху можно очень быстро сформировать стабильное правительство. Если Израиль для него важнее должности, он должен, наконец, от нее отказаться", - заявил Саар.



После этого премьер сосредоточился на "обработке" Беннета, благо тот намекнул на возможность благоприятного исхода переговоров. На вопрос о готовности войти в коалицию политик уклончиво ответил, что "будет делать то, что хорошо для Израиля".



Апартеид в законе



Однако другой лагерь тоже загоняет себя в тупик. Противники Нетаньяху могут легко сформировать большинство с условием включения в него арабских партий. Вот только нынешняя оппозиция - как и Ганц год назад - с ходу отбросила эту возможность. Одна из лидеров "Новой надежды" Ифат Шаша-Битон заявила, что партия отвергает не только включение арабов в правительство, но даже внешнюю поддержку - вотум доверия потенциальной коалиции.



Сегрегация характерна даже для условно левых партий "Мерец" и "Авода". Первая отказалась от предложения ряда активистов стать еврейско-арабской партией, назвав своей идеологией "левый сионизм". Вторая и вовсе оказалась втянутой в дурно пахнущий скандал. На праймериз "Аводы" победила режиссер-документалист арабского происхождения Ибтисам Мараана. После этого ее обвинили в "непатриотизме", использовав запись в соцсетях девятилетней давности. Тогда Мараана рассказала об отказе остановить машину во время звучания "сирены памяти" в честь погибших израильских солдат. Иски в Центризбирком подали не только ультраправые организации, но и сама "Авода". В итоге Мараану отстранили от участия в выборах, восстановив только после вмешательства Верховного суда. В его постановлении поступок женщины назван "достойным презрения", но признается, что он "не ставит под сомнение право Израиля на существование".



Это только вершина айсберга. В стране официально закреплена дискриминация арабского населения, составляющего свыше 20 процентов населения. Основным Законом Израиль провозглашен "национальным государством еврейского народа", единственным государственным языком является иврит. Существует глубокое неравенство в доступе к земле и жилью, системе социального обеспечения. Арабские поселения фактически превращены в гетто, живущие в условиях социального бедствия. Жертвами 70 процентов убийств в стране являются арабы, уровень бедности среди них вдвое выше, чем среди евреев. Режимом апартеида назвал господствующую систему израильский правозащитный центр "Бецелем". "Законы и их исполнение призваны укрепить превосходство одной группы населения над другой", - указывают там.



Статус людей второго сорта подчеркивается тем, что за время существования Израиля в правительстве не было ни одного араба, ни одного мусульманина. Это вызывает растущее отчуждение от политики. В последних выборах участвовали чуть больше 40 процентов избирателей-арабов. Вдобавок арабские партии сообщили о массовом исчезновении поданных за них бюллетеней в Хайфе, Беэр-Шеве и других городах.



Политическая элита умудряется паразитировать даже на этом факте. Перед мартовским голосованием Нетаньяху попытался привлечь арабских избирателей. Его выдающиеся артистические способности подтвердились великолепно. Главный инициатор закона о национальном государстве, годами спекулировавший на "арабской угрозе", теперь премьер, рассказывал трогательные истории о соседских детях, которые называют его "абу Яиром" ("отцом Яира"), всякий раз вызывая у него слезы умиления.



Параллельно власть работала над расколом арабских партий. "Объединенный список" - альянс, в 2020 году вышедший на третье место, покинула партия РААМ. По словам ее лидера Мансура Аббаса, арабы должны получить возможность влиять на государственную политику, для чего могут войти в союз даже с ортодоксальными иудаистскими партиями. В явном стремлении получить должность он проголосовал против парламентского расследования коррупции Нетаньяху и назвал содержащихся в израильских тюрьмах палестинцев террористами.



Добившись раскола арабских партий, премьер и его союзники вовсе не собираются делиться властью. Глава Религиозной сионистской партии Бецалель Смотрич заявил о неприемлемости участия арабов в коалиции "в любой форме", а его соратник Итамар Бен-Гвир и вовсе призывает к их полному изгнанию из Израиля.



Политический кризис является побочным продуктом сионизма. Однако отказываться от его догм израильский истеблишмент не желает даже перед лицом пятых досрочных выборов. Апартеид очень удобен для отвлечения внимания от реальных проблем, число которых только растет. Уровень безработицы превышает 15 процентов, еще 11 процентов трудятся неполную рабочую неделю. Количество находящихся за чертой бедности домохозяйств выросло с 20 до 29 процентов, 38,6 процента семей испытывают трудности с обеспечением базовых потребностей: в еде, лекарствах и т.д.



"Цивилизованная" блокада



Сионизм является также идейным обоснованием экспансии израильского капитала. Его главная жертва - народ Палестины. Израиль и его союзники игнорируют решения ООН о создании независимого палестинского государства. Предоставленная региону автономия крайне ограничена. Под контролем палестинской администрации находятся только сектор Газа и 17 процентов Западного берега реки Иордан, остальная территория оккупирована израильскими войсками.



Но и за брошенные ему крохи 5-миллионное население Палестины платит горькую цену. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) фиксирует убийства мирных жителей, уничтожение социальной инфраструктуры, разрушение домов и захват земли. Накануне выборов Нетаньяху пообещал узаконить 160 незаконных еврейских поселений.



Пандемия обрушила на палестинцев новые беды. В наиболее тяжелой ситуации оказался сектор Газа, уже 15 лет живущий в состоянии блокады. Уровень бедности здесь увеличился с 53 до 64 процентов, две трети населения испытывает нехватку продовольствия. Половина трудоспособных граждан лишены работы. Крайне тяжелой остается эпидемиологическая обстановка, однако израильские власти препятствуют поставкам вакцины.



Привыкнув считать Палестину своим полноправным владением, Тель-Авив негативно воспринял известие о выборах. Согласно указу главы администрации Махмуда Аббаса, 22 мая будет избран Палестинский законодательный совет, а 31 июля пройдут выборы президента. Кроме того, на август намечено формирование нового состава Национального совета, представляющего как жителей региона, так и палестинских беженцев.



Важность этого усиливает тот факт, что предыдущие парламентские выборы в Палестине прошли в 2006 году, а президентские - годом ранее. Вскоре разгорелся конфликт между двумя ведущими политическими движениями: ФАТХ и ХАМАС. Второе в итоге установило контроль над сектором Газа, а первое сохранило власть на Западном берегу. Неоднократные попытки примирения заканчивались провалом, что полностью устраивало израильские власти.



Теперь у Палестины появился шанс преодолеть раскол. В Каире прошли переговоры делегаций ФАТХ и ХАМАС о формировании правительства национального единства и выдвижении общего кандидата в президенты. Более того, ХАМАС предложило пойти единым фронтом и на парламентские выборы. "Это позволит сформировать единую стратегию борьбы за национальные интересы, что просто необходимо, когда региональные и мировые силы стремятся узаконить оккупацию, превращая Израиль в регионального гегемона", - заявил глава политбюро движения Исмаил Хания.



Израильские власти пытаются сорвать примирение, а по возможности и сами выборы. В конце марта были арестованы видные деятели ХАМАС, лидер этого движения на Западном берегу Омар Баргути сообщил о предупреждениях от службы общей безопасности Израиля. Политику пригрозили арестом в случае участия в выборах. Директор спецслужбы Надав Аргаман посетил резиденцию Аббаса в Рамалле и, по некоторым данным, предостерег его от союза с ХАМАС. После полутора лет ареста к двум годам заключения приговорена Халида Джарар. Член руководства марксистского Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и действующий депутат палестинского парламента признана виновной в "подстрекательстве к насилию". Так израильский военный суд расценил размещенные ею карикатуры.



Повлиять на выборы пытаются и другие страны. О желании бросить вызов Аббасу заявил проживающий в ОАЭ экс-начальник службы безопасности ФАТХ в секторе Газа Мухаммед Дахлан, его примеру последовал племянник легендарного палестинского лидера Ясира Арафата, член ЦК ФАТХ Насер аль-Кидва. По ряду данных, стоящие за ними Египет и арабские монархии пытаются не допустить радикализации освободительного движения. В условиях сближения с Израилем это весьма нежелательный для них сценарий.



Без избавления от националистического дурмана народы Израиля и Палестины обречены и дальше оставаться заложниками чужих интересов. Пример согласия, свободного от опасных предрассудков, показывает израильская коалиция ХАДАШ, возглавляемая коммунистами. В ее рядах состоят как еврейские, так и арабские трудящиеся. Не признавая искусственные барьеры, ХАДАШ сотрудничает с палестинскими силами, включая НФОП. Развитие таких связей является страшным сном для капитала, сталкивающего народы для сохранения своего господства.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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