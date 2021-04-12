 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кому открутят голову. Очередная диверсия на иранском ядерном объекте Натанзе
06:09 13.04.2021

Кому "открутят голову" за взрыв в Натанзе

Авария на иранском ядерном объекте не сорвала переговоры о восстановлении "ядерной сделки"
Геннадий Петров
12.04.21
Мохаммад Джавад Зариф хочет, чтобы его страна и из-под санкций ушла, и лицо сохранила.
Иран обвинил Израиль в терроризме – организации взрыва на ядерном объекте в Натанзе, который произошел в воскресенье. Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф. Якобы израильские власти задались целью любой ценой не допустить снятия американских санкций с его страны. Известие о возможном срыве переговоров с Тегераном не на шутку встревожило администрацию Джозефа Байдена. Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится разъяснять позицию своей страны европейским союзникам, а глава Пентагона Ллойд Остин уехал в Израиль.
На встрече со своим американским коллегой израильский министр обороны Бени Ганц заметно нервничал. "Я тебе сейчас голову откручу", – сказал он журналисту, попросившему во время посещения министрами авиабазы Неватим прокомментировать инцидент на объекте в Натанзе. Прежде Ганц не позволял себе так разговаривать с прессой. Но в данном случае его можно если не простить, то хотя бы понять. Ганц обанкротился как политик. Как не без оснований считают многие в Израиле, именно он виноват в том, что его блок "Кахоль-Лаван", выигравший прошлогодние парламентские выборы, развалился, и его осколок – одноименная партия с треском проиграла выборы в этом марте. Теперь Ганц имеет все шансы стать еще и ответственным за возможную ссору с ближайшим союзником – США. Это грозит ему отставкой, а то и концом политической карьеры.

В понедельник Мохаммад Джавад Зариф сделал заявление, из которого следует, что власти его страны считают Израиль ответственным за взрыв в Натанзе. В воскресенье здесь произошла авария в распределительной электросети. Комментарии инцидента, поступавшие из Тегерана, вначале были очень осторожными. Все изменила публикация New York Times, где авария была названа акцией, за которой стоит Израиль. Если верить газете, это уже второй теракт против Ирана, совершенный израильскими спецслужбами. Первый был несколько дней назад, когда было атаковано иранское судно в Красном море (см. "НГ" от 07.04.21). По утверждению New York Times, израильтяне уведомили США об этой атаке. Они объяснили, что так отвечают на иранские теракты против израильских судов.

А журналисты и иранские власти усматривают в этой череде взрывов попытку Израиля сорвать наметившееся сближение Тегерана и Вашингтона. Прямых переговоров между Ираном и США нет, но начался контакт через посредников. С 6 по 9 апреля в Вене прошли встречи членов Совместной комиссии Ирана и представителей пятерки стран − гарантов "ядерной сделки": России, Германии, Китая, Франции и Великобритании. Переговоры возобновились 12 апреля. Приблизился день, когда Иран и США вернутся к выполнению своих обязательств, взятых в рамках заключенной в 2015 году "ядерной сделки": иранцы свернут свою ядерную программу, а американцы снимут антииранские санкции. Взрыв в Натанзе может все изменить. "Стороны переговоров должны знать, что если наши ядерные объекты были оснащены машинами первого поколения, теперь Натанз может быть заполнен современными центрифугами с возможностью многократного обогащения", – цитирует слова Зарифа агентство IRNA. Сорвать переговоры в Вене таким способом возможно. Все зависит от того, как изложенная Зарифом идея будет реализована на практике.

Конечно, нельзя исключить, что за взрывом в Натанзе стоят не израильтяне. Силы, заинтересованные в сохранении санкционного режима, есть даже внутри Ирана. Но все же пока Израиль выглядит главным подозреваемым, и его мотивы можно понять. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно говорил, что не одобряет курс Байдена на снятие антииранских санкций. Любое послабление Ирану может обернуться усилением этой страны. Великобритания, страны ЕС, РФ и КНР, конечно, выиграют от возможности вести беспрепятственную торговлю с одной из самых больших по численности населения стран Ближнего Востока. Но российское, китайское или французское оружие, купленное иранцами, может быть направлено против Израиля. Кроме того, власти этого государства всегда держат в уме вариант, при котором в Иране все-таки создадут ядерное оружие. Снятие санкционного режима, как опасаются в Израиле, может этому способствовать. Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин полагает, что переговоры в Вене все же не будут сорваны, так как для их участников конечная цель выше любых обстоятельств. "Будут, конечно, споры. Будут политические заявления со стороны Ирана, но по большому счету это не отразится на процессе переговоров", – сказал он в комментарии "НГ".

Источник - ng.ru
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