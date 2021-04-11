О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства КырМВД, - А.Джумашова

06:25 13.04.2021 9 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



26-летняя Айзада Канатбекова стала очередной жертвой страшного преступления и халатности сотрудников милиции. Девушку похитили, а затем убили. Спустя два дня близ Бишкека нашли трупы жертвы похищения и ее убийцы. Мужчина покончил жизнь самоубийством, порезав себе сонную артерию.



Эта дикая для XXI века история потрясла страну. Кыргызстанцы потребовали наказать виновных и отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова. В Бишкеке и Оше прошли митинги против насилия.



24.kg решило разобраться, как произошло жестокое преступление и кто должен нести ответственность.



Жалкие оправдания

Видео похищения девушки появилось в СМИ и социальных сетях 6 апреля. На кадрах видно, как девушку насильно запихивают в машину. Мимо проходящая женщина не обращает никакого внимания на происходящее.



7 апреля имя девушки и ее убийцы узнали все.



Тела Айзады Канатбековой и ее похитителя нашли только на третий день. Не милиционеры, а простой чабан.



Автомашину с трупами обнаружили близ столицы. Пастух заметил стоящее на обочине авто еще 5 апреля, но его внимание оно привлекло только 7-го. Слишком долго стояла иномарка в поле.



Глава ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев попросил прощения у родственников Айзады Канатбековой за то, что не смог предотвратить ее гибель. По его словам, как отец дочерей, конечно, понимает всю горечь потери, которую переживают родители погибшей, но в отставку он не собирается.



На пресс-конференции милицейское начальство стало оправдываться, мол, все силы были брошены на поиски девушки.



Начальник СКМ ГУВД столицы Улан Айтбаев заявил, что 5 апреля милиционеры дозвонились до Айзады, но та якобы попросила не вмешиваться в их отношения с Замирбеком Тенизбаевым.



"Замирбек Тенизбаев включил телефон в 16.10. Милиционеры с ним разговаривали, сказали, что договорились с родителями, просили сказать местонахождение, но на уговоры он не поддался. Замирбек сказал: мы четыре месяца дружим и хотим пожениться, не трогайте нас. Примерно в 19.00 пошли гудки на телефон Айзады, мы сообщили об этом ее матери. Ночью мама сообщила, что Айзада не пришла домой", - сказал он.



Во время разговора с мамой девушка сказала, мол, не переживайте, я скоро приеду. Когда оперативники позвонили Айзаде, она сказала, чтобы в ее отношения никто не лез, и отключила телефон.



Улан Айтбаев

Журналисты задали вопрос, почему в сотовой компании не была запрошена пеленгация звонка с целью установления местонахождения жертвы похищения. Милицейский чиновник пожаловался на бюрократию.



"Мы установили геолокацию девушки, прочесали местность, но поиски не дали результатов. Вообще, есть техническая возможность установить местонахождение, но все детали раскрыть не могу. Для распечатки базовых станций, где находился человек, нужна санкция суда, это занимает время", - пояснил начальник СКМ ГУВД столицы.



Он рассказал, что сим-карты, которыми пользовались подозреваемые, приобретены на Ошском рынке и зарегистрированы на других лиц.



Небезопасный город

В милиции уверяют: были брошены все силы на поиски, изучены видеозаписи с камер "Безопасного города". По этим видео установлен номер машины, на которой увезли Айзаду Канатбекову. Оказалось, оперативники искали ее не в том направлении.



"Были отслежены видеозаписи с камер до жилмассива "Ак-Орго". Оперативники выезжали на пост "Сосновка", чтобы убедиться, что девушку не увезли на юг. В "Безопасном городе" дали локацию передвижения авто. В последний раз машину зафиксировали в "Ак-Орго". Оттуда можно выехать в села Джал и Орок, а затем в другие села", - оправдывался Улан Айтбаев.



Последний раз, как выяснилось, геолокация показала, что телефон Айзады находился в селе Таш-Добо. Оно находится недалеко от места, где позже нашли ее труп.



Почему несколько часов они не заявляли ходатайство в прокуратуру, а затем в суд для выемки распечатки звонков Айзады или ее похитителя?



"Бюрократия занимает определенное время. Мы долго берем распечатку телефонных переговоров", - ответил Улан Айтбаев.



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Вандала, потушившего Вечный огонь в Бишкеке, задержали

Ответ, который не выдерживает никакой критики. Блогеров, журналистов и активистов правоохранители с завидной скоростью находят, задерживают и кошмарят.



Того же хулигана, решившего похайповать и потушившего Вечный огонь на площади Победы, нашли за считанные часы. Начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев пытался убедить журналистов, что в столице все правоохранители работают в круглосуточном режиме.



По его словам, все тяжкие и резонансные преступления раскрываются в кратчайшие сроки.



А тут осечка? Или просто не хватило смелости признаться в том, что для людей в погонах похищение человека, которое они прикрывают "традицией" с кражей невесты, - это вовсе не преступление?



Равнодушие

В Уголовно-процессуальном кодексе указано: прокурор в пределах компетенции должен осуществлять надзор за соблюдением законов органами, ведущими досудебное производство по уголовным делам и делам о проступках.



После регистрации в ЕРПП прокурор района должен был следить за ходом расследования уголовного дела. Соответственно, сотрудник надзорного органа мог оперативно решить все процедурные вопросы, на которые сетуют в милиции.



По мнению адвоката Айнуры Асановой, после того как в социальных сетях и СМИ была опубликована видеосъемка похищения девушки, прокуратура или милиция должны были зарегистрировать факт в ЕРПП.



"После регистрации материалов следователь должен был дать поручение оперативным сотрудникам. Естественно, реакция была бы гораздо быстрее и трагические последствия могли бы предотвратить", - сказала она.



Каждый руководитель прокуратуры и следственных органов на уровне района или города имеет доступ к сайтам информационных агентств. Как только они увидели сообщения, должны были взаимодействовать друг с другом.



Айнура Асанова

Адвокат Эсения Рамазанова считает, что прокуратура должна была отреагировать сразу, как только поступило сообщение о похищении человека.



Служба криминальной милиции после установления номера телефона может обнаружить местонахождение человека самостоятельно, даже без санкции суда по пеленгации.



Редакция обратилась в пресс-службу Генеральной прокуратуры с вопросом, кто будет наказан за бездействие сотрудников, не осуществивших вовремя свои прямые обязанности. Однако начальник пресс-службы Белек Калыков оставил запрос без комментариев.



Как бы ужесточенное наказание

После вступления в силу нового уголовного законодательства наказание по статье "Похищение лица с целью вступления в брак" как бы ужесточили.



По словам Айнуры Асановой, первой частью статьи 175 УК КР, то есть за похищение лица против его воли, предусмотрено наказание от пяти лет лишения свободы без штрафа. Если это преступление совершено в отношении несовершеннолетних, то наказание составляет до 10 лет лишения свободы со штрафом.



Ранее ала качуу наказывалось лишением свободы до пяти лет, если оно было совершено в отношении девочек до 18 лет.



"Наказание действительно ужесточено. Я считаю, что в последнем случае следователи должны предъявить обвинение по статьям "Соучастие в убийстве" и "Соучастие в похищении человека". Сам факт похищения мы видели на видеозаписи, а что было далее - версия следствия", - заметила адвокат.



Дьявол кроется в деталях. Наказание за похищение девушки с целью принуждения вступления в брак как бы ужесточили. Но...



Но к статье прилагается примечание. Оно, по сути, освобождает преступника от наказания, если он... добровольно вернул жертву похищения.



При этом по статье 170 "Похищение человека" наказание, напротив, снизили.



История повторяется

Трагедией Айзады возмутилась не только общественность, но и депутаты Жогорку Кенеша, потребовавшие привлечь к ответственности виновных.



Это не первое ала качуу, закончившееся трагедией. В 2018 году жестоко убили 19-летнюю Бурулай Турдалиеву.



Марсбек Бодошев украл девушку, но его остановили на посту "Сосновка". Похитителя и жертву привезли в РОВД, где он нанес девушке удары ножом. Для того чтобы совершить преступление, ему хватило 20 секунд.



Бурулай Турдалиева скончалась в больнице. Марсбек Бодошев тоже пытался покончить с собой. Его приговорили к 20 годам тюрьмы. Соучастника лишили свободы на семь лет.



23 сотрудника милиции понесли наказание, в отношении пятерых возбудили уголовное дело и приговорили к штрафу.



В цивилизованных странах руководители правоохранительной системы, не выдержав позора, тотчас подают в отставку. В Кыргызстане же чиновники судорожно цепляются за свои должности. Им не стыдно.



Ни одно громкое преступление, ни один скандал не привели к добровольному уходу членов правительства. Есть единичные случаи, когда под давлением общественности кто-то вынужден был покинуть высокий кабинет. Как оскандалившийся Иманкадыр Рысалиев, к примеру.



Глава МВД Улан Ниязбеков и начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев не чувствуют своей вины за произошедшее. Они, скорее всего, мечтают об одном - чтобы все забыли про убийство Айзады... Источник - 24.kg

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