Вокруг России сжимается турне врагов. США готовят союзников к войне с Москвой, - "Къ"

07:12 13.04.2021 Газета "Коммерсантъ" №64 от 13.04.2021, стр. 6

Министр обороны США Ллойд Остин начинает большое европейское турне, ключевым пунктом которого в среду станет его встреча в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Главная тема - "борьба альянса с дестабилизирующим поведением России". Одновременно с Ллойдом Остином в штаб-квартиру НАТО летит госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне поездки дал понять: если в случае эскалации в Донбассе Россия поведет себя "агрессивно и безответственно", ей придется столкнуться с обещанными президентом Джо Байденом "последствиями". На этом фоне в ближайшие недели НАТО начнет у западных границ России крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe-2021 c участием 40-тысячной группировки.



Европейское турне министра обороны США Ллойда Остина начнется во вторник в Берлине, где он встретится со своей германской коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр и советником канцлера по внешней политике и политике безопасности Яном Хеккером. Заявленная Пентагоном тема переговоров - "пагубное воздействие стратегических соперников и продолжение диалога о положении американских сил в Германии и других странах". Из Берлина Ллойд Остин полетит в Брюссель на запланированную на среду встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудят, "как альянс борется с дестабилизирующим поведением России". Завершит же европейскую поездку господина Остина визит в Лондон, где глава Пентагона проведет переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллесом, чтобы "подтвердить сохраняющуюся важность оборонного сотрудничества США и Великобритании для решения глобальных проблем безопасности".



Встречи и переговоры Ллойда Остина в европейских столицах пройдут после его первого общения с коллегами по НАТО, прошедшего в феврале в формате видеоконференции. Тогда новый глава Пентагона впервые принял участие во встрече министров обороны стран НАТО, на которой одной из главных тем стала будущая модель сдерживания России.



В связи с обострением ситуации на востоке Украины долгоиграющая тема противостояния с Москвой еще более актуализировалась.



Особое внимание на Западе обратили на передвижение войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины, расценив его как очередное проявление "российской агрессии".

В связи с этим перед переговорами с Ллойдом Остином генсек НАТО намерен во вторник встретиться в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы услышать последнюю версию Киева о том, что происходит в Донбассе.



Комментируя публикации о перемещении российских военных по Ростовской области "с заклеенными номерами" и отвечая на вопрос, не могут ли военные "заблудиться, как в 2014 году", пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил: "Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным. Для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".



Вы знаете, что по периметру рубежей России наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает быть начеку",- добавил господин Песков.



Однако это разъяснение не успокоило, а еще больше накалило страсти. "Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы - это традиционное дело России",- подхватил тему президент Украины Владимир Зеленский. В этой ситуации замглавы МИД РФ Сергей Рябков был вынужден признать, что "в тональности и перспективе", предложенной США, Россия больше вести диалог не будет и администрации Байдена придется удовлетвориться полученными ранее разъяснениями Москвы.



В НАТО констатировали невозможность скорого налаживания отношений с Россией

Однако уже после разъяснения господина Рябкова Вашингтон снова указал на то, что считает неприемлемой максимальную с 2014 года концентрацию российских войск на границе с Украиной и будет активно работать над мобилизацией союзников по НАТО для противодействия Москве. В минувшее воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC сделал новые громкие заявления с угрозами в адрес Москвы. "Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент дал понять: за это придется платить, будут последствия. Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово",- пообещал он.



В течение всей прошлой недели глава американской дипломатии проводил активные консультации, обсудив "наращивание военной мощи" России в регионе с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании. После этого агентство Bloomberg сообщило, что на этой неделе госсекретарь Блинкен, который 23–24 марта уже принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, снова срочно летит в Брюссель "для дополнительных встреч с должностными лицами НАТО". По данным источников Bloomberg, переговоры госсекретаря США в Брюсселе продлятся почти всю неделю и, таким образом, совпадут с визитом в штаб-квартиру НАТО министра обороны Ллойда Остина. "В Брюсселе госсекретарь Блинкен присоединится к министру обороны США Ллойду Остину для консультаций с нашими союзниками и партнерами НАТО по целому ряду совместных приоритетов",- подтвердили в понедельник в Госдепартаменте США.



Отправка на переговоры с союзниками двух ключевых членов команды Джо Байдена свидетельствует, что администрация США считает сложившуюся ситуацию в отношениях с Россией в связи с эскалацией конфликта в Донбассе критической.

Еще одним подтверждением этого станет идущая полным ходом подготовка к стартующим в ближайшие недели учениям НАТО Defender Europe-2021, которые пройдут у западных границ России и, как ожидается, станут самыми масштабными со времен холодной войны. Основная фаза маневров запланирована на май-июнь. Предполагается, что в них примут участие около 40 тыс. военнослужащих из стран-членов НАТО и партнеров альянса (включая Украину), половину из них составит 20-тысячный контингент США. География маневров Defender Europe-2021, в которых будет задействовано 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, охватывает 16 государств и значительную территорию - от Балтийского до Черного морей.



Украина хочет вступить в НАТО по самый Донбасс

По оценкам военных экспертов, участники маневров будут отрабатывать сценарии вооруженного конфликта с РФ, включая ракетные удары по российским военным объектам, наносимые стратегическими бомбардировщиками ВВС США, взлетающими с британской военно-воздушной базы Фэрфорд, а также корабельными и артиллерийскими ударными группами альянса в Черном море.



"НАТО ведет подготовку к войне с Россией, в частности, на это направлены учения Defender Europe-2021",- не скрывал своего удовлетворения в эфире YouTube-канала UKRLife.TV представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. При этом он пригрозил россиянам "большими потерями в случае нападения на Украину", пообещав, что Киев "прольет столько крови, что им не понравится".



В свою очередь, как сообщило Минобороны Украины, на 2021 год запланировано проведение как минимум семи совместных учений на украинской территории с различными странами НАТО.

Как заявил по этому поводу министр обороны Андрей Таран, привлечение Киева к учениям говорит о растущем доверии к нему членов альянса. "Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали взаимную совместимость с НАТО. Украинские военные приобрели хорошую репутацию профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса",- заявил господин Таран. И сделал главный вывод: "Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке коллективной обороны, которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех".



Сергей Строкань Источник - kommersant.ru

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