 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 13.04.2021
09:47  Нет собственной культуры – нет народа, - Сергей Михеев
09:45  Россия выходит из проекта МКС и будет строить новую орбитальную станцию - РОСС
08:36  Российская идеология стучится в Европу? - Пьер-Оливье Комбеллес
08:34  Они вернулись! За месяц приток денежных переводов в Киргизию от мигрантов вырос на $25,6 миллиона
08:32  Битва за космос. Судьба понятия в евразийском мировоззрении, - Александр Дугин
08:15  Полковника Зиадина никто не спишет. Почему казвласти так отчаянно защищают VIP-дегенератов?
07:12  Вокруг России сжимается турне врагов. США готовят союзников к войне с Москвой, - "Къ"

06:25  О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства КырМВД, - А.Джумашова
06:09  Кому открутят голову. Очередная диверсия на иранском ядерном объекте Натанзе
00:23  Израиль: "демократия" за колючей проволокой, - С.Кожемякин
00:20  Китай намерен возродить дипломатию в стиле пинг-понг, - Вл.Скосырев
00:17  Казахстан проигрывает коронавирусу. Страна не готова к массовой вакцинации, - В.Панфилова
00:03  Об антибелом расизме в США. Рабство без срока давности, - И.Шумейко
Понедельник, 12.04.2021
23:48  Россия оперативно ответила Турции за Крым и БПЛА. Выключив авиасообщение с курортами
22:45  КырДепутат Жумалиев выкупился на свободу за 1 млрд сомов. И готов красть и безобразничать дальше?
22:30  Как в Карабахе оказался российский "Искандер". Армяне сменяли у Кремля на шаурму?
21:57  КазАО "Национальные информационные технологии" возглавил 32-летний Славик Коняшкин
19:45  Путину грозит новый вид цветной революции, - Дм.Суслов
19:25  Последствия Суэцкого затора. Особенности современной логистики, - А.Носков
19:13  Негры жгут Миннесоту. Там злые полицаи убили очередного их собрата
18:34  Ушлепанный путаной Мирасик Жумагулов не хочет увольняться из начальников культуры Восточно-Казахстанской области
14:05  Переехала из Алматы в Калининград: возвращение русской девушки домой
14:02  В Узбекистане обнаружена подпольная бойня, где забивали ослов для продажи мяса
14:00  Международный валютный фонд и новая версия Вашингтонского консенсуса, - В.Катасонов
13:58  Объявленные в розыск, а затем задержанные журналисты effect.uz освобождены под подписку о невыезде
13:56  Вперед в Третью Орду. К 800-летию Александра Невского, - А.Девятов
13:54  "НАТО - это банда, в которой всех участников вяжут кровью", - В.Баранец
13:12  Турные вести: россияне отказываются от путешествий в Турцию
10:53  Главой новообразованного Министерства туризма и спорта Узбекистана стал Азиз Абдухакимов
09:38  В Узбекистане Университет журналистики закрыли на карантин из-за коронавируса
09:24  Узбекистан в дар Азербайджану построит школу в Карабахе
08:21  Жапар-стан. Киргизия укрепилась властно и вертикально, - "Къ"
07:47  Казахстан уходит в прошлое. Отказ от кириллицы и переход на латиницу приведет к катастрофе, - А.Кобринский
07:45  Дестабилизацию в Киргизии перенесли на осень, - В.Панфилова
07:42  Алматинский полицай-беспредельщик Зиадин наказан и... назначен начальником РОВД. Чей кум/сват?
07:40  Ряд Казминистерств так и не освоили государственный бюджет
01:45  Битва за Триполи. Удастся ли европейцам одержать победу? - Аид Амира
00:34  Битва за Америку не окончилась. Если демократам не мешать, они похоронят себя сами, - В.Кудрявцев
00:26  Вилла на Карибах для дочери и зятя Ельцина. Награда за предательство? - "СП"
00:11  Яды, бомбы, интриги. Как работает "Моссад", - В.Шварцман
Воскресенье, 11.04.2021
20:30  Подавляющим большинством. Кыргызстан вернулся в ханство
18:36  Умер известный казахстанский архитектор Бахыт Аширбаев
18:31  Можно ли сдержать США от безумных шагов на постсоветском пространстве?
18:25  Выборы в Бишкекский горкенеш. Порог в 7% проходят 6 партий
17:39  Голосовать за новую Кыргызскую Конституцию притопало всего 29,4% избирателей
16:43  А не пора ли прямо сказать, что режим в Анкаре - это враг России? - С.Пономарев
16:40  Один из последних шансов для Путина. Народ ждет.., - С.Удальцов
13:17  В Туркестане открылся крупнейший в ЦА туристический комплекс... "Керуен сарай"
09:44  Поднятый на кошме (за хвост). КырПрез Жапаров проголосовал на референдуме за придание себе ханских полномочий
08:53  Закадычный друг ВВП Эрдоган солидарен с Украиной не признавать "аннексию Крыма"
08:12  Президент Киргизии мог бы править один за всех. Если изменит конституцию республики, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вокруг России сжимается турне врагов. США готовят союзников к войне с Москвой, - "Къ"
07:12 13.04.2021

Газета "Коммерсантъ" №64 от 13.04.2021, стр. 6
Министр обороны США Ллойд Остин начинает большое европейское турне, ключевым пунктом которого в среду станет его встреча в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Главная тема - "борьба альянса с дестабилизирующим поведением России". Одновременно с Ллойдом Остином в штаб-квартиру НАТО летит госсекретарь США Энтони Блинкен, который накануне поездки дал понять: если в случае эскалации в Донбассе Россия поведет себя "агрессивно и безответственно", ей придется столкнуться с обещанными президентом Джо Байденом "последствиями". На этом фоне в ближайшие недели НАТО начнет у западных границ России крупнейшие со времен холодной войны учения Defender Europe-2021 c участием 40-тысячной группировки.

Европейское турне министра обороны США Ллойда Остина начнется во вторник в Берлине, где он встретится со своей германской коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр и советником канцлера по внешней политике и политике безопасности Яном Хеккером. Заявленная Пентагоном тема переговоров - "пагубное воздействие стратегических соперников и продолжение диалога о положении американских сил в Германии и других странах". Из Берлина Ллойд Остин полетит в Брюссель на запланированную на среду встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудят, "как альянс борется с дестабилизирующим поведением России". Завершит же европейскую поездку господина Остина визит в Лондон, где глава Пентагона проведет переговоры со своим британским коллегой Беном Уоллесом, чтобы "подтвердить сохраняющуюся важность оборонного сотрудничества США и Великобритании для решения глобальных проблем безопасности".

Встречи и переговоры Ллойда Остина в европейских столицах пройдут после его первого общения с коллегами по НАТО, прошедшего в феврале в формате видеоконференции. Тогда новый глава Пентагона впервые принял участие во встрече министров обороны стран НАТО, на которой одной из главных тем стала будущая модель сдерживания России.

В связи с обострением ситуации на востоке Украины долгоиграющая тема противостояния с Москвой еще более актуализировалась.

Особое внимание на Западе обратили на передвижение войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины, расценив его как очередное проявление "российской агрессии".
В связи с этим перед переговорами с Ллойдом Остином генсек НАТО намерен во вторник встретиться в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы услышать последнюю версию Киева о том, что происходит в Донбассе.

Комментируя публикации о перемещении российских военных по Ростовской области "с заклеенными номерами" и отвечая на вопрос, не могут ли военные "заблудиться, как в 2014 году", пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил: "Никто не блуждал и не блуждает. Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным. Для обеспечения надежной безопасности нашей страны. Это не должно ни у кого вызывать ни малейшей обеспокоенности".

Вы знаете, что по периметру рубежей России наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное. Это все обязывает быть начеку",- добавил господин Песков.

Однако это разъяснение не успокоило, а еще больше накалило страсти. "Игра мускулами в формате военных учений и возможные провокации вдоль границы - это традиционное дело России",- подхватил тему президент Украины Владимир Зеленский. В этой ситуации замглавы МИД РФ Сергей Рябков был вынужден признать, что "в тональности и перспективе", предложенной США, Россия больше вести диалог не будет и администрации Байдена придется удовлетвориться полученными ранее разъяснениями Москвы.

В НАТО констатировали невозможность скорого налаживания отношений с Россией
Однако уже после разъяснения господина Рябкова Вашингтон снова указал на то, что считает неприемлемой максимальную с 2014 года концентрацию российских войск на границе с Украиной и будет активно работать над мобилизацией союзников по НАТО для противодействия Москве. В минувшее воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC сделал новые громкие заявления с угрозами в адрес Москвы. "Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент дал понять: за это придется платить, будут последствия. Вы можете рассчитывать, что он сдержит свое слово",- пообещал он.

В течение всей прошлой недели глава американской дипломатии проводил активные консультации, обсудив "наращивание военной мощи" России в регионе с главами МИД Франции, ФРГ и Великобритании. После этого агентство Bloomberg сообщило, что на этой неделе госсекретарь Блинкен, который 23–24 марта уже принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО, снова срочно летит в Брюссель "для дополнительных встреч с должностными лицами НАТО". По данным источников Bloomberg, переговоры госсекретаря США в Брюсселе продлятся почти всю неделю и, таким образом, совпадут с визитом в штаб-квартиру НАТО министра обороны Ллойда Остина. "В Брюсселе госсекретарь Блинкен присоединится к министру обороны США Ллойду Остину для консультаций с нашими союзниками и партнерами НАТО по целому ряду совместных приоритетов",- подтвердили в понедельник в Госдепартаменте США.

Отправка на переговоры с союзниками двух ключевых членов команды Джо Байдена свидетельствует, что администрация США считает сложившуюся ситуацию в отношениях с Россией в связи с эскалацией конфликта в Донбассе критической.
Еще одним подтверждением этого станет идущая полным ходом подготовка к стартующим в ближайшие недели учениям НАТО Defender Europe-2021, которые пройдут у западных границ России и, как ожидается, станут самыми масштабными со времен холодной войны. Основная фаза маневров запланирована на май-июнь. Предполагается, что в них примут участие около 40 тыс. военнослужащих из стран-членов НАТО и партнеров альянса (включая Украину), половину из них составит 20-тысячный контингент США. География маневров Defender Europe-2021, в которых будет задействовано 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, охватывает 16 государств и значительную территорию - от Балтийского до Черного морей.

Украина хочет вступить в НАТО по самый Донбасс
По оценкам военных экспертов, участники маневров будут отрабатывать сценарии вооруженного конфликта с РФ, включая ракетные удары по российским военным объектам, наносимые стратегическими бомбардировщиками ВВС США, взлетающими с британской военно-воздушной базы Фэрфорд, а также корабельными и артиллерийскими ударными группами альянса в Черном море.

"НАТО ведет подготовку к войне с Россией, в частности, на это направлены учения Defender Europe-2021",- не скрывал своего удовлетворения в эфире YouTube-канала UKRLife.TV представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович. При этом он пригрозил россиянам "большими потерями в случае нападения на Украину", пообещав, что Киев "прольет столько крови, что им не понравится".

В свою очередь, как сообщило Минобороны Украины, на 2021 год запланировано проведение как минимум семи совместных учений на украинской территории с различными странами НАТО.
Как заявил по этому поводу министр обороны Андрей Таран, привлечение Киева к учениям говорит о растущем доверии к нему членов альянса. "Мы много лет во время совместных учений и тренировок, участия в органах военного управления приобретали взаимную совместимость с НАТО. Украинские военные приобрели хорошую репутацию профессиональных, находчивых и смелых среди коллег из альянса",- заявил господин Таран. И сделал главный вывод: "Это признание трансформировалось в доверие и готовность привлекать украинцев к отработке коллективной обороны, которая для НАТО заключается в том, что нападение на любую из стран-членов рассматривается как нападение на всех".

Сергей Строкань

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618287120
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект, регулирующий не включенную в Единый перечень ЕАЭС продукцию
- А. Мамин поручил обеспечить выполнение графика вакцинации
- В I квартале 2021 г. базовые отрасли экономики РК показали устойчивый рост
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года №192
- Актоты Раимкулова: взволнованный министр
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев провел встречу с представителями минобороны, нацгвардии, МИИР и предприятиями оборонной промышленности
- Вакцины и вакцинирование
- В рамках "Рухани жаңғыру" спонсоры построили и реконструировали 7000 объектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  