Полковника Зиадина никто не спишет. Почему казвласти так отчаянно защищают VIP-дегенератов?

08:15 13.04.2021

Михаил КОЗАЧКОВ

Почему полицейские, ставшие героями скандальной хроники, остаются на службе и возвращаются на высокие должности?



Ровно год назад, в самый разгар карантина, когда каждый регион был закрыт блокпостами, случился страшный скандал с праздничным кортежем. Несколько дорогих машин проехали из Алматы в Алматинскую область, чтобы отметить там день рождения ребенка, а стоявшие на границе города полицейские без лишних слов подняли шлагбаумы и безропотно пропустили автомобили. Сидевшие по домам казахстанцы, у многих из которых заваривали двери подъез­дов, восприняли сам факт нарушения карантина как вызов всему обществу, а масла в огонь подлил тот факт, что вместе с молодыми ребятами за общим столом оказался начальник криминальной полиции Алматы Жанболат ЗИАДИН. После поднявшегося шума было объявлено, что он покинул службу. А буквально вчера стало известно, что господин полковник вновь в деле. Его назначили начальником управления полиции Талгарского района Алматинской области!



Жанболат ЗИАДИН.

В американском политическом сленге есть такой термин - "хромая утка". Так называют действующего президента, который проигрывает следующие выборы. Прозвище обидное и означает, что человеку уже не суждено вернуться на олимп. Со временем "хромой уткой" стали называть всех известных людей, попадающих в скандальные ситуации, - чиновников, пойманных на коррупции или плагиате, звезд шоу-бизнеса, уличенных в сексуальных преступлениях и убийствах, и так далее. Главное, что карьера "хромой утки" после скандала считается оконченной навсегда.



В нашей же стране такого понятия просто нет. Осужденный за изнасилования юрист Мадияр АЛЬЖАППАРОВ попадает в рабочую группу по разработке поправок в закон о бытовом насилии. Поправки в закон о туризме разрабатывает владелец одной из фирм Михаил КЛИМЕНКО, находившийся в тот момент под следствием за экономические преступления, а позже получивший срок. Или взять бывшего ректора КазНУ Галимкаира МУТАНОВА. Комитет по науке Минобра официально признал, что в его научной работе есть плагиат, но он продолжал занимать свою высокую должность.



Но все же самые вопиющие примеры нам подкидывает полиция. Жанболат Зиадин не просто отмечал день рождения ребенка в узком кругу друзей, он грубейшим образом нарушил законодательство, на страже которого находился. Год назад, когда в стране действовал жесточайший карантин, нарушителей ограничений штрафовали и даже отправляли под арест. Патрульные останавливали прохожих, автомобилям, не имевшим разрешения, было запрещено выезжать на улицы. И в самый разгар борьбы с коронавирусом полковник полиции оказался за праздничным дастарханом. Казалось, что после этого на его карьере можно поставить крест. Но полковник отсиделся в глубоком запасе, и вот теперь он снова на руководящей должности.



И он такой не один. В 2018 году в селе Абай Южно-Казахстанской области насилию подвергся 7-летний мальчик, о чем стало известно благодаря СМИ. Местные полицейские расследовать происшествие не горели желанием, и после громкого разбирательства своего поста лишился начальник криминальной полиции ЮКО Бауыржан СЕЛТАНОВ. Даже проверялась его связь с чиновниками, пытавшимися спустить громкое дело на тормозах, в частности, у директора школы, где учился пострадавший ребенок, такая же фамилия. А еще родственники мальчика заявляли, что полицейские отказывались принимать заявления и возбуждать дело. На этом фоне полковник Селтанов перевелся в районное управление полиции, где переждал шум, а в марте 2020 года... возглавил управление полиции Туркестана.



Бауыржан СЕЛТАНОВ.

В схожей ситуации оказался и подполковник Данияр МЕЙРХАН. Он был начальником управления полиции Туркестана, много внимания уделял личному пиару в соцсетях, пока в конце 2019 года не случился скандал с задержанием учителя. На педагога нацепили наручники и отвезли в отделение только за то, что он не охранял школьный туалет. А возглавлял ту "операцию" по задержанию особо опасного преступника сам Мейрхан. Стоять на страже туалетов учителей обязали после того, как в Таразе школьницу изнасиловали прямо в уличной уборной.



Данияр МЕЙРХАН.

Общественность тогда возмутилась: что за беспредел, почему полицейские позволяют себе превышать полномочия? Мейрхана на этом фоне быстренько спрятали, а потом назначили начальником полиции Тюлькубасского района Туркестанской области.



И совершенно непонятно, почему офицеры с испорченной, казалось бы, навсегда репутацией остаются востребованы на службе. Почему принцип "хромой утки" не работает в МВД? Неужели даже в этой среде других нет?



Михаил КОЗАЧКОВ,