Российская идеология стучится в Европу? - Пьер-Оливье Комбеллес

08:36 13.04.2021 2 Апр, 2021



Журнал "Регионы России" март 2021



Французский ученый Пьер-Оливье Комбеллес рассказал о современной российской идеологической концепции, которая может помочь всему человечеству



Идея о России как "Ноевом ковчеге" человечества год от года увлекает все больше людей, в том числе за рубежом. Один из популяризаторов идеи "РНК" во Франции – обозреватель, естествоиспытатель и этнограф Пьер-Оливье Комбеллес. В интервью "Регионам России" он рассказал, чем его привлекает эта концепция, откуда у него взялась любовь к России и что сегодня происходит с Европой.



– Оливье, что изначально привлекло Вас в России? Откуда интерес к ее культуре, политике, природе?



Я родился в Версале в 1955 году, но половину своей жизни провел за границей, в Северной и Южной Америке. Чтобы лучше понимать мир и страны, где я путешествовал, я стал интересоваться международной политикой, а так как у меня классическое литературное образование, я всегда очень критично относился к средствам массовой информации, особенно крупным, отдавая пред почтение книгам. Я не знаю русского языка, но с юности был горячим поклонником Толстого и русских исследователей Восточной Сибири – Арсеньева и Байкова. Это во многом сформировало мое отношение к России.



Кроме того, как специалист по тайге Лабрадора (Канада), я изучал мир русской тайги и северных стран. С юности меня привлекают азиатские цивилизации (Китай, Корея, Япония), а также цивилизации доколумбовой Америки и Тихоокеанского региона, которые в гораздо большей степени, чем западная цивилизация, уходят корнями в вековые традиции. В них нет мифа о "прогрессе" и нет искусственных границ между религией, философией и искусством, как в Европе. Поэтому "евразийский" способ видения жизни для меня является естественным.



У Франции и России много общего – обе пережили кровавые революции и потрясения. Мне никогда не импонировал Наполеон, но вот Владимиром Путиным я восхищаюсь за то, что он восстановил величие России. Надеюсь, когда-нибудь расцветет и моя страна – Франция, царство лилий.



– Как Вы узнали об Изборском клубе и концепции "Россия – Ноев ковчег" (РНК)?



В конце 2019 года благодаря "Deepl", очень хорошей немецкой интернет-программе по переводу, я смог проводить исследования непосредственно в интернете на русском языке и обнаружил публикации Изборского клуба. На сайте клуба я встретил удивительную плеяду современных российских личностей: философов, экономистов, писателей, художников, геополитиков, предпринимателей, которые выражали свои оригинальные и критические представления о своей стране и мире.



"Заблокированный" из-за ковида на протяжении всего 2021 года, я переводил на французский язык и почти каждый день публиковал в своем блоге ("Le Rouge et le Blanc" https://pocombelles.over-blog.com) статьи Изборского клуба, которые казались мне самыми важными и интересными. И среди них оказался блестящий и уникальный проект: "Русский ковчег".



– Что вы думаете о проекте "Россия – Ноев ковчег"? Может ли он быть интересен не только для России?



В галактике авторов и статей Изборского клуба сияет созвездие: концепция "Россия – Ноев ковчег", разработанная в 2008 году Сергеем Писаревым из Екатеринбурга – места посреди Урала, где Азия отделяется от Европы.



Я знал о "4-й политической теории" Александра Дугина, но не ожидал найти программу, которая не только описывает глубокие недуги, от которых страдают Россия и все человечество, но и предлагает направления и конкретные пути их решения. На Западе, будь то Европа или Северная Америка, существует множество ясных анализов глобализма и либерализма, но не существует реальной и целостной альтернативной программы. Капитализм, коммунизм, социализм, национализм – все они устарели.



В течение долгого времени я видел, что проблемы почти везде одинаковы: либеральная политика, стандартизация образа жизни, общая урбанизация, общее загрязнение и деградация окружающей среды, уничтожение лесов и живой природы.



Как самая большая страна в мире, Россия состоит из самых разных территорий и народов. Эта империя, где все народы по определению должны сосуществовать в мире, где уважаются религии и традиции. Россия похожа на "мега-микрокосмос" мира. Она принадлежит одновременно Европе и Азии, наследует христианскую и эллинскую традиции, обогащена важной исламской, буддийской, еврейской и анимистской составляющей, окружена странами очень древней и высокой культуры. Как при таких условиях Россия могла не взять на себя роль арбитра справедливости? Как говорил Шарль Де Голль: "Русский человек не может чувствовать себя счастливым, если где-то происходит несправедливость".



Затрагивая все сферы экономической, социальной и политической жизни, интегрируя лучшее из царского, советского и современного периодов России, концепция "РНК" сразу показалась мне ответом на апокалиптическую ситуацию, драматическим эпизодом которой стал 2020 год. Вопреки глобалистическому терроризму, который разделяет нас с целью господства и практики войны противоположностей, "РНК" стремится к взаимодополнению и гармонии различий, как в образе "Инь и Янь". Такой подход уважает и природу, и Божественный закон. А сам Ковчег является символом завета с Богом. Вот почему у него есть универсальное призвание. Прежде всего, это приносить людям то, в чем они больше всего нуждаются в жизни: надежду на хорошее и светлое будущее для своих детей.



– На ваш взгляд, что сегодня происходит с христианской Европой?



С момента заключения Нюрнбергского договора и особенно с момента создания ЕС Атлантическая Европа стала лабораторией мирового правительства. Это не имеет ничего общего с подлинной, исторической Европой, создаваемой на протяжении веков ее законными лидерами и ее народами.



Сегодня существует тоталитарная синергия между глобалистской политикой, национальными правительствами, парламентами, международными и национальными средствами массовой информации, принадлежащими финансовому гиперклассу. Общественность все лучше и лучше понимает, что поставлено на карту; она видит, что живет уже не в условиях демократии, а в условиях рыночной и полицейской диктатуры, которая навязывает им свой закон. И люди хотят альтернативы, которую им может предложить Изборск. Это критический анализ того, что происходит в России и остальном мире. Далеко не всем он по душе. Поэтому с тех пор, как я публикую статьи Изборска в своем блоге, все они деиндексированы в Google и подвергаются цензуре.



Таким образом, европейские народы сегодня подвергаются навязанной им пропаганде. Это происходит потому, что традиционные структуры общества были в значительной степени разрушены атеизмом, материализмом, нигилизмом и массовой миграцией, что само по себе является результатом колониализма.



– Каково Ваше мнение о недавней речи Владимира Путина в Давосе?



Для меня это привлекательная, но противоречивая речь. Президент одной из ведущих суверенных стран мира выступил с ней на сессии онлайн-форума в Давосе, известном форуме неолиберализма, основатель которого Клаус Шваб издал книгу глобалистской программы "Великая Перезагрузка".



Президент Путин заявил, что "человек должен быть не средством, а целью экономики". А также объявил, что приоритетами являются охрана природы, среды обитания, труда, здоровья и образования всего населения, в чем он конечно же прав. Последствия ковида и так называемой "Великой Перезагрузки", очевидно, прямо противоположны этим задачам.



Вместе с тем, меня удивляет, что президент России в первой степени использует термины "пандемия", "изменение климата" и "инклюзивный рост", которые являются мантрами глобализма. Возможно, это связано с тем, что Россия – парадоксальная страна, где политика суверенна, а экономика все еще либеральна.



В какой-то степени речь Путина созвучна с РНК. А роль Ковчега состоит в том, чтобы дать достойную жизнь людям и спасти их от "Потопа 2.0", воспитав капитанов – тех, кто управляет и ведет их по жизненному пути с целью: "привести человека в гармонию с Землей и Небом" и "не делать ничего, что противоречило бы закону природы" (Wu Wei, 无为).



Источник: Журнал "Регионы России" март 2021 gosrf.ru Источник - rnk-concept.ru

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