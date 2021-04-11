Россия выходит из проекта МКС и будет строить новую орбитальную станцию - РОСС

09:45 13.04.2021

На "космическом" совещании у Путина озвучили сроки консервации МКС

Предположительная дата - 2025 год



Российской национальной орбитальной служебной станции – РОСС дан зеленый свет. Проект по созданию альтернативы для МКС был одобрен в понедельник президентом страны на закрытом совещании по вопросам развития космической отрасли, которое Владимир Путин проводил из Энгельса. Нам стали известны эксклюзивные подробности.



Несмотря на последние заявления некоторых представителей космической отрасли о том, что МКС и наше присутствие на ней может протянуться и до 2030 года, на совещании у президента было дано четкое обоснование, почему этого делать не стоит. Причина - изрядная изношенность российского сегмента, которая, скорей всего не позволит эксплуатировать наши модули еще десяток лет. "МК" писал о нескольких трещинах, которые появились в переходном отсеке модуля "Звезда" с осени 2019 года. Ряд экспертов связывал их с усталостью металла, из которого сделан наш служебный модуль.



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Так, на Совете по космосу РАН, который состоялся в ноябре прошлого года, первый заместитель генерального директора РКК "Энергия", летчик-космонавт Владимир Соловьев заявил о возможном "лавинообразном выходе из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. Также он отметил, что "по оценкам РКК "Энергия", траты на дальнейшее финансирование (МКС), которые оцениваются в 10-15 млрд. рублей, слишком велики, необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе", - приводило его слова издание "Научная Россия".



На том же Совете Владимир Соловьев представил проект российской национальной орбитальной служебной станции (РОСС), которая должна, по мнению ученых, заменить для российской стороны участие в проекте МКС.



Предполагается, что строительство новой станции РОСС начнется уже в ближайшее время, чтобы не допустить большого временного зазора между консервацией нашего сегмента на МКС и появлением новой рабочей площади на орбите. Предположительной датой консервации старого сегмента МКС назван 2025 год.



Авторы: НАТАЛЬЯ ВЕДЕНЕЕВА