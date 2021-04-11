Портрет Гагарина появился на самом высоком здании в мире

12:20 13.04.2021

Портрет Юрия Гагарина появился в Дубае на фасаде Бурдж-Халифы - самого высокого здания в мире.



Акция была приурочена к 60-летию полета Гагарина в космос и продлилась около трех минут.



Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин поблагодарил у себя в Twitter за инсталляцию.



Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. Полет состоялся 12 апреля 1961 года в 9 утра по московскому времени с космодрома Байконур. Продолжительность полета составила 1 час 48 мин.



12 апреля в мире отмечают День космонавтики.



