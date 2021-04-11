Моссад атакует и несет потери. Ирану тормозят ядерную программу из последних сил, - В.Сокирко

12:23 13.04.2021 Моссад атакует и несет потери

Уничтожение ученого физика и диверсия в ядерном центре - звенья одной цели атаки Израиля на Иран



Виктор Сокирко



Израильские танки "Меркава" в обозримой перспективе до территории Ирана вряд ли доберутся - у откровенно враждующих сейчас стран нет общей границы. Да и истребителям ВВС Израиля до бомбардировки Тегерана лететь около полутора тысяч километров через территорию Иордании и Ирака.



Вариант сухопутного вторжения как таковой вообще не рассматривается. У Ирана, к слову, более "гладкая дорога" - через Ирак, Сирию и Голанские высоты. Впрочем, такой коридор, как основной, Тегеран тоже не видит. Остается дистанционная война, которая сейчас со стороны Иерусалима перешла в киберпространство - возможности позволяют.



Взрыв на иранском ядерном объекте в городе Натанзе, произошедший в минувшее воскресение, произошел, по разным данным, то ли в результате прямой диверсии, то ли посредством некоего стороннего воздействия, с использованием электронных технологий.



В любом случае результатом подобной атаки оказалась разрушенной независимая и хорошо охраняемая внутренняя энергосистема, обеспечивающая работу подземных центрифуг, обогащающих уран. До реального ядерного взрыва дело не дошло, но на восстановление работы в Натанзе может потребоваться не менее 10 месяцев.



"Рука Израиля" в этой диверсии на иранском ядерном объекте проявилась сразу.



Вначале министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джаван Зариф обвинил Иерусалим в причастности к атаке. Тегеран вскоре определил и личность человека, устроившего аварию, его фамилию не назвали, однако руководитель Организации по атомной энергетике Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма Израиля".



Откровенно "слили" Израиль в причастности к этому инциденту и американские СМИ. Та же газета The New York Times, со ссылкой на свои источники, утверждает, что авария на ядерном объекте Ирана с последующим взрывом, была организована израильской стороной. Впрочем, издание отмечает, что нет ясности относительно того, была ли в курсе произошедшего администрация президента США Джо Байдена, но, вероятнее всего, Иерусалим в первую очередь поставил в известность о диверсии именно Вашингтон.



Заметим, Израиль в этой ситуации не собирается скрывать своей причастности к взрыву на объекте Натанзе. Источники ряда изданий прямо указывают на израильскую спецслужбу "Моссад", которая занималась разработкой и осуществлением этой операции. Телеканал Channel 13 (известный как Решет 13) указал, что к крупной аварии могла привести именно кибератака, которая нанесла "серьезный урон сердцу иранской программы обогащения урана".



Не случайным было выбрано и время нападения - после празднования в Иране Дня ядерных технологий (9 апреля), после которого ученые Тегерана начали использовать более мощные центрифуги. А сейчас в Вене продолжается совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) по ядерной сделке Ирана с мировыми державами, к которой присоединились и США.



Ее участники выступают за возвращение к истокам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года, который предполагал снятие санкций США и полное выполнение предусмотренных обязательств Тегерана. Нынешняя сделка непростая, но перспективная. И именно в этот момент Израиль наносит коварный удар, который если не уничтожает, то заметно тормозит ядерную программу Ирана.



В Тегеране уже пообещали нанести Израилю ответный удар за диверсию в Натанзе. Тот же глава МИД Зариф заявил: "Цена ответа будет очень высокой". При этом многие эксперты считают, что Иран, который сейчас сосредоточился на развитии ядерных технологий, постарается не привлекать лишнего внимания к своим программам, чтобы избежать жестких санкций со стороны США и Израиля. Удара как такового, скорее всего не будет, однако и без мести за содеянное иранцы израильтян не оставят.



Здесь можно вспомнить погибших в результате ракетного удара близ Багдада командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. Санкцию на их убийство отдал лично президент США Дональд Трамп. Тегеран тогда в качестве "удара возмездия" пригрозил жесткими ответными мерами и даже озвучил ряд американских военных объектов (35), которые попадут под удар.



Спустя несколько дней, 8 января 2020 года, Иран действительно обстрелял баллистическими ракетами базы США в Ираке, однако в результате никто из американских военнослужащих не пострадал. Более того, сообщалось (агентство CNN), что об этом ударе было известно за несколько часов и военные США успели укрыться. Могло показаться, что это лишь начало широкомасштабной войны на Ближнем Востоке, которое обернется взаимными и многочисленными ракетными обстрелами, в которых могут быть задействованы и другие страны региона, в том числе и Израиль. Но этого не произошло.



Вот и после недавнего убийства в ноябре прошлого года иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде (его еще называли отцом иранской атомной бомбы), Тегеран пригрозил Израилю, который тоже не скрывал своей причастности к этому нападению, всеми мыслимыми карами. Впрочем, какого-то массированного удара со стороны Ирана не последовало и могло показаться, что Тегеран утерся и проглотил смертельную обиду. Как бы ни так! Ответочка за гибель Фахризаде все-таки прилетела, буквально через месяц.



Вечером 3 ноября 2020 года в центре Тель-Авива был убит высокопоставленный руководитель израильского Моссада Фахми Хинави. Его автомобиль, остановившийся на перекрестке, был буквально изрешечен пулями. Считается, что этот офицер израильской разведки причастен к убийству иранского ядерщика.



Нападавшие на Хинави использовали практически такую же тактику как при расстреле Фахризаде - огонь из автоматического оружия по автомобилю жертвы вели практически в упор, а затем бесследно испарились. Ответственность за убийство израильского офицера на себя никто не взял, зато, как сообщается, это не единственная смерть среди сотрудников израильских спецслужб, которые готовили покушение на иранского ученого. Тегеран отомстил без особой огласки.



И когда сейчас в Иране говорят о том, что знают участников организации взрыва в энергосистеме своего ядерного центра, значит, будут вести охоту за ними, в том числе и на территории самого Израиля, нанесшего сейчас весомый урон иранской ядерной программе.



Сделаем небольшую ремарку - первыми оказали помощь Ирану в создании предпосылок к созданию ядерного оружия не СССР, а США. 5 марта 1957 года Тегеран подписал с Вашингтоном соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии в рамках программы "Атом для мира". И когда в том же году было создано Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), Иран сразу стал его членом. Уже в 1963 году Иран присоединился к Договору о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, которое подписали СССР, США и Великобритания.



То есть Иран - полноценный член ядерного клуба, при этом самим ядерным оружием в реальности не обладает. Хотя всегда стремился к его созданию, в том числе при помощи России. Москва, оказывая определенную помощь Тегерану в развитии ядерных технологий, также выступала неким сдерживающим фактором в превращении мирного атома в военное предназначение. Это была длительная по времени "игра на нервах", которая в итоге привела к "ядерной сделке" - 15 июля 2015 года Иран и страны "шестерки" (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) достигли соглашений по иранской ядерной программе в обмен на отмену санкций против Тегерана.



Иран выгод от этой "ядерной сделки" в итоге так и не получил - США в одностороннем порядке от нее отказались, санкции сняты не были. Логично, что Тегеран возобновил работы по созданию ядерных вооружений. По примеру Северной Кореи, которая, несмотря на все запреты, свою бомбу все-таки создала и теперь грозит ей не только соседней Японии, но и самим Соединенным Штатам. Тегеран, не особо-то афишируя, подобные работы тоже продолжал и, надо полагать, добился здесь определенных успехов даже без поддержки (или все-таки поддержки) со стороны России.



Израиль целенаправленно атакует именно ядерные программы Ирана, где убийство ученого-физика Фахризаде и взрыв на объекте Натанзе - это звенья одной цепи. В отличии от Тегерана, Иерусалим сделал ставку на создание именно кибероружия, которое в глобальном смысле пока проигрывает, зато, как показала нынешняя история, весьма эффективна в проведении дистанционных диверсий. Иран, скорее всего, будет активизировать развитие своей программы - для Тегерана это гонка на выживание. Источник - СвободнаяПресса

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