В Ашхабаде установят памятник Юрию Гагарину

12:25 13.04.2021 Памятник первому космонавту Земли, Герою Советского Союза Юрию Гагарину появится на территории посольства Российской Федерации в Ашхабаде в апреле. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.



"В апреле этого года, в честь юбилея полета Юрия Гагарина на территории посольства в центре Ашхабада, по согласованию с туркменской стороной, будет установлен бронзовый бюст советского космонавта", – говорится в информации.



Бронзовый бюст изготовил известный скульптор Алексей Леонов. Его в дар посольству передал международный благотворительный общественный фонд "Диалог культур – единый мир", который с 2011 года работает над установкой в десятках стран мира скульптурных композиций, посвященных Юрию Гагарину. Источник - centralasia.media

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