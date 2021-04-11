 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Американские города снова в огне: стычки с полицией, погромы и комендантский час
12:29 13.04.2021

Пока США внимательно следят за российской армией на территории России, на их собственной территории вновь вспыхнул огонь протестов.

Манифестации после очередного убийства афроамериканца Данте Райта офицером полиции ожидаемо переросли в погромы магазинов и ожесточенные столкновения с полицией. В Бруклин-Сентер (штат Миннесота) властям пришлось ввести комендантский час, впрочем, это не помогло.

К наведению порядка в городе привлечена Национальная гвардия штата.

А в Миннеаполисе, столице Миннесоты, тем временем идут слушания по делу уволенного из рядов полиции Дерека Шовина.



Напомним, именно он, как сообщали летом, поставил колено на шею пресловутому Джорджу Флойду, что стало отправной точкой ожесточенных протестов, которые сотрясали страну все лето 2020 года. Спустя 9 месяцев выяснилось, что нога Шовина была на спине Флойда, а скончался он не от удушения.

Такой поворот событий чернокожим протестующим и прочим активистам BLM не нравится, и полиции приходится буквально оборонять здание суда.

По всей Миннесоте в ход идут светошумовые гранаты и слезоточивый газ, но пока полиция не преуспела в разгоне демонстрантов.

Протестующие требуют покарать сотрудницу полиции с 26-летним стажем, которая перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила темнокожего Райта, агрессивно вырывавшегося из рук правоохранителей при задержании.

Источник - Русская весна
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