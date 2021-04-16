Монголка Буяндэлгэр возглавила Федерацию борьбы Азии

12:30 13.04.2021

На прошедшем 12 апреля в Алматы заседании Генеральной ассамблеи Азиатского совета борьбы, гражданка Монголии П.Буяндэлгэр была избрана генеральным секретарем совета Азиатской федерации борьбы.



Азиатский лицензионный турнир по трем видам борьбы прошел в Алматы, Казахстан. В это же время состоялось заседание Азиатской федерации борьбы и руководитель отдела внешних связей Монгольской федерации вольной борьбы П.Буяндэлгэр была назначена членом совета директоров Азиатской федерации борьбы и генеральным секретарем совета директоров. Как сообщает Федерация борьбы Казахстана, перед выборами главы UWW-Asia состоялись перевыборы членов исполкома Азиатского совета борьбы, где в голосовании принимали участие делегаты из 24 стран.



Кроме того, в совете были избраны представители семи стран: Южной Кореи, Японии, Кыргызстана, Казахстана и Йемена. Даулет Турлыханов из Казахстана переизбран президентом, а Кеннет Ли из Южной Кореи был избран вице-президентом.



Что касается Буяндэлгэр, она отвечает за международные отношения в Ulaanbaatar Sports Management Company. Последние 20 лет она работала в сфере иностранных дел в Департаменте физической культуры и спорта, Монгольской федерации вольной борьбы и Спортивной управляющей компании Улан-Батора. Она говорит на французском, русском и английском языках.