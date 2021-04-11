Заклятые друзья: почему Турция вооружает Украину, - И.Кармазин

13:51 13.04.2021

Эрдоган выступил против "аннексии Крыма" и поддержал вступление Киева в НАТО



Игорь Кармазин



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не признает "аннексию Крыма" и поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Об этом он сказал по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Известно, что в ходе переговоров обсуждались в том числе поставки турецкого вооружения на Украину. Особенно Киев интересуют беспилотники и боеприпасы к ним. "Известия" разбирались в отношениях двух стран.



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Крым и беспилотники



Президент Украины Владимир Зеленский посетил Стамбул 10 апреля. Официальным поводом для визита стало заседание стратегического совета высокого уровня. Интересно, что за день до приезда Зеленского турецкий президент провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, политики обсудили ситуацию в Донбассе.



По итогам встречи с Зеленским Эрдоган сделал ряд громких заявлений. Так, он сообщил, что Турция не намерена признавать воссоединение Крыма с Россией. "Мы решительно защищаем территориальную целостность Украины и суверенитет Турции. Мы еще раз подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма", - сказал он.



Эрдоган также добавил, что Анкара поддерживает "Крымскую платформу" - проект Киева по объединению международного сообщества для обсуждения территориальной принадлежности полуострова. "Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины", - подчеркнул президент Турции.



Еще одной приятной для Киева темой стало обсуждение сотрудничества Украины и НАТО. В совместной декларации лидеров двух стран говорится, что Турция поддерживает стремление Украины вступить в альянс. Обсудили стороны и ситуацию в Донбассе. Эрдоган призвал урегулировать конфликт с помощью диалога. Турецкий президент выступил в поддержку выполнения Минских соглашений, указав, что Анкара желает, чтобы "тревожная эскалация" как можно скорее закончилась.



Еще одной важной темой стало военное сотрудничество. В Стамбуле 10 апреля встретились министры обороны двух стран Андрей Таран и Хулуси Акар. В пресс-службе министерства обороны Украины сообщили, что речь шла о "строительстве кораблей класса "корвет", поставке беспилотных авиационных комплексов Bayraktar и боеприпасов [к ним], а также возможностях по развитию дальнейших проектов, в частности в авиационной отрасли". Интересно, что в тот же день замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что Украина впервые применила турецкий беспилотник в Донбассе. По его словам, полет проводился "пока с целью наблюдения".



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Письмо турецкому султану



Нынешние переговоры стали четвертой очной встречей двух президентов. До этого Владимир Зеленский дважды прилетал в Турцию, один раз Эрдоган посетил Киев. При этом риторика турецкого лидера остается примерно одинаковой. Так, в ходе последней встречи в октябре 2020 года он уже говорил о статусе Крыма. "Мы воспринимаем Украину как ключевую страну в плане безопасности и стабильности нашего региона. Мы всегда поддерживаем, поддерживали и будем поддерживать ее суверенитет и территориальную целостность, включая Крым. Турция не признавала и не признает аннексию Крыма",- подчеркивал Эрдоган.



Громкие заявления, впрочем, никогда не мешали турецкой стороне сотрудничать с российским полуостровом. Турецкие делегации с 2014 по 2019 год ежегодно посещали Крым. Исключением стал только пандемийный 2020 год. В состав делегаций неизменно входили и официальные лица, хотя МИД Турции подчеркивал, что поездки носят частный характер. Кроме того, Турция долгое время оставалась единственной страной, которая сохраняла прямое транспортное сообщение с российским Крымом. Паромы перестали ходить только в 2017 году.



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В отношениях Турции с Украиной важную роль играет экономическое взаимодействие. Если в 2018 году товарооборот между странами составил $4 млрд, то в 2020 году объем двусторонней торговли достиг $5 млрд. Характерна структура торговли. Украина поставляет в Турцию практически исключительно ископаемое или растительное сырье, а также первичные полуфабрикаты. На чугунные чушки, зерно и семечки подсолнечника приходится 70% поставок. А вот Турция больше всего экспортирует продукцию машиностроения, химической и легкой промышленности.



Укрепляются и политические связи. Важным в этом смысле стало создание под эгидой Константинопольского патриархата Православной церкви Украины (ПЦУ). ПЦУ появилась в 2018–2019 годах и считалась детищем президента Петра Порошенко. Тот в свою очередь благодарил "за невмешательство" президента Эрдогана. Депутат рады Мустафа Джемилев подробно рассказывал о переговорах с Анкарой. "Я Эрдогану в таких популярных терминах объяснял, что сейчас Мекка для православных - Москва, а после томоса об автокефалии украинской церкви ею станет Стамбул. Так что и для вас это имеет политическое значение",- говорил Джемилев.



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После победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев и Анкара продолжили взаимодействие. В 2020 году Киев анонсировал покупку 48 турецких беспилотников, прорабатывается идея о том, чтобы наладить производство дронов в украинском Николаеве. Кроме того, Украина закупает у турецких компаний армейские радиостанции коротковолнового диапазона, тепловизоры и другую военную технику. Развивается и гуманитарное сотрудничество. Например, в 2020 году стало известно, что в центре Киева при помощи Турции построят самую большую на Украине мечеть.



Прагматичный союз



Эксперты говорят, что однозначно оценить отношения Украины и Турции сложно.



- Турция - противоречивый союзник. С одной стороны, Анкара оспаривает воссоединение Крыма с Россией, использует термин "аннексия". С другой стороны, в турецких СМИ Крым и даже Донбасс показывают зоной влияния Турции. Получается, что Анкара сама претендует на часть территории Украины, - отмечает в беседе с "Известиями" член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.



Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин считает, что Эрдоган сказал Зеленскому то, что тот хотел услышать.



- Я бы не стал придавать словам турецкого лидера большое значение. Да, он признал Крым украинским, но таковым его считают в большинстве стран мира. Это же не значит, что Турция будет отвоевывать полуостров. Важно еще и то, что Эрдоган не дал Зеленскому никаких конкретных обещаний. Мне кажется, можно говорить не о союзничестве Анкары и Киева, а о прагматичных отношениях, взаимовыгодном взаимодействии, - подчеркивает политолог.