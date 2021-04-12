Объедать остатки КазЭкономики (Самрук-Казыну) села новая статья кадровой саранчи

16:04 13.04.2021

В АО "ФНБ "Самрук-Қазына" прошел ряд кадровых назначений, сообщает zakon.kz.



Управляющим директором по управлению активами назначен Болат Акчулаков. Управляющим директором по связям с общественностью и Правительством - Марат Айтенов.



Ернар Жанадил, ранее занимавший пост со-управляющего директора по экономике и финансам, назначен управляющим директором по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству.



Ерлан Дурмагамбетов - управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации. Со-управляющим директором – Ернат Бердигулов.



Назира Нурбаева заняла пост управляющего директора по экономике и финансам. Мухтар Тажигалиев – управляющим директором по корпоративному управлению и социально трудовым отношениям.

Кадровые назначения приняты в соответствии со Стратегией развития Фонда и новой организационной структурой.

Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына"