Япония решила слить в океан грязную радио-воду Фукусимы. Китай и Корея жутко против

17:28 13.04.2021

Тихий океан примет воду с АЭС "Фукусима-1"

США одобрили решение Японии, а Китай и Южная Корея возражают

Владимир Скосырев

13.04.2021



На вывод из эксплуатации АЭС "Фукусима-1" могут уйти десятилетия.

Японское правительство через два года начнет сливать в море очищенную от радиоактивных веществ воду, которая хранится на АЭС, пережившей аварию 10 лет назад. К концу 2022 года хранилища будут полны. Премьер-министр Есихидэ Суга сказал, что утилизация воды неизбежна, чтобы вывести станцию из эксплуатации. А это займет десятилетия.



Решение Токио вызвало противоречивую реакцию за рубежом. Главный союзник Японии – США – его одобрил, а Пекин заявил, что оно безответственное и может навредить другим странам. Сеул же выразил сожаление и потребовал раскрыть сведения об очистке. Суга пояснил, что сброс в океан – самый реалистичный вариант. Он пообещал обеспечить высокий уровень очистки воды, а также бороться со слухами, которые вредят рыбакам, местным аграриям и туризму.



Беря на себя такое обязательство, премьер учитывал жалобы местных рыбаков и сельхозпроизводителей, которые говорят, что Фукусима лишает их хлеба насущного.



Tokyo Electric Power Co, оператор АЭС, и правительственные чиновники говорят, что число радионуклидов может быть уменьшено до уровня, позволяющего сброс. Это относится и к тритию. Правда, как утверждают чиновники, от него воду трудно очистить полностью. Но его содержание можно резко убавить. Руководство АЭС сообщило, что присутствие трития в воде будет в 40 раз меньше международной нормы. Такую воду можно пить.



Как передало агентство АР, правительство называет воду очищенной, а не радиоактивной. Хотя число радионуклидов может быть уменьшено до уровня, допускающего слив, а не до нуля. Количество радиоактивных веществ, которые останутся в воде, все-таки неизвестно.



Местные жители и группы защитников окружающей среды заявили, что решение властей игнорирует требования охраны здоровья людей и защиты природы. Председатель Японского кооператива рыбаков Хироси Киси назвал действия правительства абсолютно неприемлемыми. По рыбакам нанесен удар. Ведь местные рыболовы только что вернулись к нормальной работе. 10 лет их улов почти целиком предназначался только для того, чтобы проводить анализы и проверки. Спрос упал, доходы – тоже.



В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН, отметил: "К сожалению, в международных откликах на решение Токио хорошо видна политическая подоплека. США, союзник по договору безопасности, Токио поддержал. А реакция Китая и Южной Кореи, отношения с которыми у Японии напряжены, оказалась, по существу, негативной. Вода с АЭС, как сказал МИД КНР, может плохо повлиять на морскую среду и здоровье жителей соседних стран. А Сеул, выразив Токио сожаление, потребовал раскрыть всю информацию об очистке воды. Возможно, Пекин и Сеул используют эту проблему как рычаг для давления на Токио".



Япония давно добивалась, чтобы Южная Корея сняла эмбарго на импорт морепродуктов, добытых в регионе вокруг аварийной станции. Сеул стоит насмерть и на уступки не идет, подчеркнул эксперт. Южная Корея, как и Китай, входит в число 15 стран и регионов, которые продолжают ограничивать импорт японских сельскохозяйственных и морских продуктов в результате бедствия 2011 года.



"Что касается России, то она давно сняла запрет на импорт морепродуктов, которые вылавливают в районах, подвергшихся радиации с "Фукусимы-1". Когда произошла эта катастрофа, японцы стали активно поставлять в Россию автомобили, на которые могла осесть радиоактивная пыль. Наши власти положили этому конец", – заключил Кистанов.



Правда, со стороны международных экспертов Токио добро получил. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сказал, что в мировой практике АЭС практикуют сброс воды. Шаг Токио соответствует этой практике. МАГАТЭ будет взаимодействовать с Японией и мониторить процесс того, как слив проходит. Задача – не допустить вредного воздействия на природу и условия жизни людей.