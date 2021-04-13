Кто и для чего находит обломки российских "Искандеров" в Нагорном Карабахе? - Д.Нефедов

19:43 13.04.2021

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 13.04.2021 |



Готовится международный скандал



25 февраля, через два дня после заявления премьер-министра Армении о "невзорвавшихся или взорвавшихся на 10 процентов" "Искандерах", представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков выступил с официальным опровержением:



"По имеющимся у нас достоверным сведениям, подтвержденным средствами объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас находится на складах Вооруженных сил Республики Армения… Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720М, или "Искандер-М", испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок…"



Согласно представленным российским военным ведомством видеокадрам, российские ОТРК наносят удары по объектам террористов в Сирии, скорее всего, крылатыми ракетами 9М729. Имеются основания предполагать, что пуски до некоторой степени стали ответом на заявление премьер-министра Армении. Вместе с тем в те февральские дни имел место очередной обмен ударами между боевиками запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и сирийскими военными, пресекающими террористические вылазки из "зоны деэскалации" Идлиба.



На следующий день, 26 февраля, президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе онлайн-пресс-конференции заявил, что в ходе военных действий в Нагорном Карабахе "Искандеры" не применялись: "Мы не видели пуска... Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот".



Однако история имела продолжение. "Баллистическая ракета "Искандер" была запущена Ереваном непосредственно по Баку за несколько дней до прекращения огня. Это было тревожно для азербайджанского руководства. Но система противоракетной обороны, эксплуатируемая азербайджанскими военными, израильский "Барак-8", сбила его. Дальнейшее применение этих ракет может реально обострить ситуацию на местах. И я думаю, что это, помимо всего прочего, убедило азербайджанское руководство пойти на прекращение огня", – заявил неназванный бакинский источник. Директор по оборонным исследованиям турецкого аналитического центра EDAM Кан Касапоглу утверждает, что армяне якобы начали использовать "Искандеры" вместо советских "Скадов" и "Точек" по мере потери территорий.



Все это говорило о подготовке достаточно серьезной информационной кампании. И в первые дни апреля Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) заявило об обнаружении в городе Шуше 15 марта обломков ракет, принадлежащих комплексу "Искандер-М", стоящему на вооружении российской (а не армянской) армии. Напомним, в 2016 году стало известно о поставке Вооруженным силам Армении экспортной модификации комплекса "Искандер-Э" (экспортный вариант), тактико-технические характеристики которого заметно отличаются от "Искандер-М".



Это породило в СМИ волну домыслов насчет того, что "Искандеры" якобы были применены Россией против азербайджанских вооруженных сил. 12 апреля, изменив свою прежнюю точку зрения, к этим обвинениям фактически присоединился президент Азербайджана. "Откуда у Армении взялись эти ракеты? Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим", – заявил азербайджанский лидер на открытии Парка военных трофеев в Баку, где нашли свое место и обломки ракеты "Искандер-М".



А если сопоставить представленные ранее Министерством обороны РФ данные и работу Турции в Закавказье, то можно сделать вывод о возможности здесь некой постановки. Как считает редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков, "заинтересованных в провокации против России много – и организовать дезинформацию для них не проблема". "Турки вполне могли подобрать [в Сирии] эти обломки, передать их Азербайджану, чтобы привезти их в Карабах и устроить с ними фотосессию на местности", – полагает военный эксперт.



Помимо осложнения азербайджано-российских отношений, внезапно появившиеся "из-под снега" обломки призваны косвенно подтвердить заявление Пашиняна о том, что армянская армия "Искандеры" все же использовала, но они оказались плохого качества. По мнению А. Леонкова, в провокации могут быть заинтересованы не только Анкара и Баку, но и США с Великобританией, выдавливающие Россию с Кавказа: "Дополнительная цель – уличить Минобороны России во "лжи", а заодно попытаться дискредитировать наше оружие".



Аналогичной точки зрения придерживается бывший директор Службы национальной безопасности Армении (1993-1995 гг.) Давид Шахназарян: "У меня нет никаких сомнений в том, что обломки "Искандеров" были доставлены из Сирии. На мой взгляд, это даже не спецоперация турецкой разведки – это весьма грубо и бездарно организованная политическая провокация против России". Ведь если бы ракеты были выпущены с российской территории (и упали бы, к примеру, где-нибудь в Хырдалане, как намекает цитированный выше анонимный азербайджанский источник), то едва ли они остались бы незамеченными западными разведками со всеми вытекающими отсюда последствиями. Добавим к этому, что история сирийского вооруженного конфликта являет немало примеров провокаций западных и турецких спецслужб под "ложным флагом".



Едва ли дата публикации кадров с обломками ракет была выбрана случайно. 31 марта в Карабахе находился заместитель министра обороны России по тыловому обеспечению генерал армии Дмитрий Булгаков, и вокруг этого визита азербайджанская сторона пыталась создать негативный информационный фон. По словам бакинского политолога Эльдара Намазова, "это был один из тех многочисленных случаев, когда между Азербайджаном и российскими миротворцами возникают инциденты и к ним предъявляются серьезные претензии… Очень часто действия миротворцев, на наш взгляд, выходят за пределы их полномочий, вызывают недовольство в Азербайджане".



Если события будут развиваться в том же ключе и дальше, не исключено, что в Азербайджане потребуют вывода российской миротворческой миссии из Нагорного Карабаха, не дожидаясь оговоренного совместным заявлением от 9 ноября 2020 года пятилетнего срока. На этом настаивают в Государственном департаменте США: Россия, возможно, стремится сохранить конфликт вокруг Нагорного Карабаха, а не урегулировать его, заявил в ходе онлайн-семинара НПО "Турецкое наследие" заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент: "Я ожидаю роста неудовлетворенности азербайджанских властей тем, что российские миротворцы, как представляется, остаются на долгосрочную перспективу в Нагорном Карабахе". Обвиняя Москву в стремлении затянуть конфликт, Кент процитировал неназванного заместителя главы министра иностранных дел Грузии, заявившего в ноябре: "Это та ситуация, в которой мы находились в 1998 году. Затем Азербайджан окажется в той ситуации, в которой мы находились в 2008 году. А потом он окажется в той ситуации, в которой мы находимся сейчас". Ожидания господина Кента совпали с митингом активистов оппозиционной партии "Мусават" около российского посольства в Баку в минувшие выходные. История с обломками ракет "Искандер", вероятно, имеющих отношение к Сирии, но никак не к Карабаху, будет продолжать раскручиваться.



Как мы писали ранее, "по мере оформления консолидированной линии НАТО на антироссийской основе вызовы перед Москвой в Закавказье приобретают новое измерение". Президент Алиев не перестает заявлять, что карабахский конфликт решен, но пока в крае остаются российские миротворцы, это с точки зрения Анкары не так. Для дискредитации миротворцев с последующим выдавливанием из Карабаха и их, и оставшегося армянского населения необходим международный скандал, поддержанный возмущенной "международной общественностью". Что и наблюдаем.