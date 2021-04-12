Аркадаг отдал сыну Сердару часть полномочий главы ТуркмМИДа

19:44 13.04.2021

Сын президента Туркменистана получил часть полномочий руководителя МИД

Туркменистан, общество 13:18, 12 апреля 2021 Просмотров: 1336



CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана назначил своего сына на новые должности.



Теперь Сердар Бердымухаммедов, уже имеющий три руководящие должности, будет возглавлять межправительственные туркмено-российскую и туркмено-японскую структуры с туркменской стороны, в дополнение к имеющимся трем руководящим должностям.



На заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов озвучил решение освободить от должностей сопредседателя межправительственных туркмено-российской и туркмено-японской структур с туркменской стороны министра иностранных дел Рашида Мередова и назначить на эти должности вице-премьера Сердара Бердымухамедова.



По информации государственных СМИ, президент Бердымухамедов объяснил новые назначения своего сына тем, что вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов возглавляет около десяти межправительственных комиссий, работающих с различными государствами и направлениями, в данной связи решение было принято "в целях обеспечения соответствующих условий для деятельности руководителя отечественного внешнеполитического ведомства". Президент озвучил мнение, что это будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества с Россией и Японией.



В феврале для 39-летнего Сердара Бердымухамедова была создана дополнительная должность вице-премьера, которая также позволяет ему занять место в Совете безопасности Туркменистана, одновременно ему был дан пост председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.



Сын президента также является главой международной ассоциации "Туркменского алабая", которая контролирует строительство питомников для алабаев и планирующиеся в этом месяце мероприятия, в том числе день туркменского алабая и собачий конкурс красоты.



Быстрое продвижение сына президента по карьерной лестнице вызывает предположения наблюдателей о том, что 63-летний авторитарный президент готовит его в качестве своего преемника, а новые назначения являются частью сценария по передачи власти.



Политическая карьера сына президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова началась в конце 2016 года, когда он был избран членом парламента Туркменистана по итогам дополнительных выборов в парламент, состоявшихся 20 ноября 2016 года. С тех пор общественно-политическая активность Сердара Бердымухамедова продолжает возрастать.



В официальных публикациях, сына президента Туркменистана называли "сыном народа", а его публичные появления вместе с отцом "символом преемственности поколений".