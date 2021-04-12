Байден обещает вывести все амер-войска из Афгана к 11/09 сего года. Дедушка бредит?

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20:11 13.04.2021
WP: Байден выведет войска США из Афганистана к 11 сентября
Полина Рутковская 13.04.2021 | 18:53 Прослушать новость
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден хочет вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября текущего года, сообщает Washington Post со ссылкой на информированные источники.
"Мы собираемся вывести войска к сентябрю", - рассказал один из источников.
По данным издания, глава государства намерен объявить о своих планах в среду, 14 марта.
В 2020 году США и радикальное афганское движение "Талибан" (организация запрещена в России)подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.
Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.