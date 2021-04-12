Правда о турецком "софагейте", - Тьерри Мейсан

20:32 13.04.2021 ТЬЕРРИ МЕЙСАН

12 апр. 2021



Напрасно СМИ представляют произошедшее в Анкаре нарушение протокола как унижение председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен президентом Эрдоганом. На самом деле последний хотел представить председателя Европейского совета Шарля Мишеля в качестве главного лица Союза по договоренности с ним.



Информационные агентства распространили снимки о встрече 6 апреля 2021 г. в Анкаре турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с высшими должностными лицами ЕС – председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. На снимках видно, что на троих там было только два кресла. Госпожа фон дер Ляйден вынуждена была, постояв какое-то время, присесть на софу.



Европейские СМИ представили этот инцидент как оскорбление, адресованное турецким диктатором в адрес Европейского союза. Они увидели в этом подтверждение его мачизма. Однако это далеко не так, и за этим скрывается серьезная проблема внутри Европейского союза.



Встреча должна была состояться в Брюсселе, но президент Эрдоган сделал все, чтобы перенести ее в Анкару. Соответствующие службы обеих сторон по телефону обговорили все условия встречи. Обстановка помещения, в которой происходила встреча, соответствовала требованиям Европейского союза. Так что президент Эрдоган вовсе не хотел унизить Урсулу фон дер Ляйен.



Чтобы осмыслить происшедшее, нужно рассмотреть это событие в контексте эволюции учреждений Союза.



25 марта, то есть за тринадцать дней до встречи в Анкаре, состоялось совещание глав государств и правительств Европейского союза. Из-за эпидемии Covid-19 оно проходило в режиме видеоконференции. В работе приняли участие 27 глав государств под председательством Шарля Мишеля и их главный шеф – президент Соединенных Штатов Джо Байден [1].



Последний прямо подтвердил, что Вашингтон нуждается в сильном Европейском союзе, но под его началом. Он высказал также несколько указаний, в частности, о поддержании добрых отношений с Турцией, несмотря на существующие разногласия (разграничение границ в восточном Средиземноморье, военная оккупация Кипра, Ирака и Сирии, нарушение эмбарго ООН в отношении Ливии, религиозное вмешательство в Европе).



Президент Трамп намеревался имперские отношения Соединенных Штатов с другими странами заменить коммерческими связями. Он подверг сомнению необходимость существования НАТО и ЕС.



Он сказал, что за Европу должны отвечать сами европейцы. Однако попытка возврата Соединенных Штатов к мировому порядку, существовавшему до Второй мировой войны, не увенчалась успехом. Все европейские руководители считают более комфортным спрятаться за "американским зонтиком" и платить за него.



Европейский союз был создан в несколько этапов.



В 1949 г. Соединенные Штаты и Соединенное Королевство включают всю Западную Европу в неравноправный союз – НАТО. По результатам переговоров с СССР они превращают ее в зону влияния. Затем в 1957 г. они договариваются с шестью странами-членами НАТО (одна из которых была ими оккупирована) заключить Римский договор и создать Европейское экономическое сообщество – предшественник Европейского союза. Эта организация должна была структурировать общий рынок с навязанными НАТО торговыми правилами. Поэтому ЕЭС было организовано вокруг двух структур: бюрократической Европейской комиссии, цель которой состояла в приспособлении англосаксонских норм НАТО к местным условиям стран-членов, и Совета глав государств и правительств, призванного обеспечить выполнение принятых решений всеми странами Сообщества. Обе эти структуры находились под контролем Парламентской ассамблеи, состоящей из депутатов национальных парламентов.

Этот механизм холодной войны был направлен против СССР, и его целесообразность была поставлена под вопрос с развалом последнего в 1991 г. После многочисленных перипетий Вашингтон создает новую архитектуру: госсекретарь Джеймс Бейкер перед заседанием Совета глав государств и западноевропейских правительств заявляет о том, что НАТО и ЕЭС, переименованное в Европейский союз, примет в свой состав всех бывших членов Варшавского договора, за исключением России. Все учреждения, созданные для 6 стран-членов, должны быть преобразованы для управления 28 странами, и даже больше.

Когда президент Трамп решает освободить свою страну от имперских обязательств, ряд европейских политиков предлагают преобразовать Европейский союз в независимую и суверенную супердержаву, подобную США и в ущерб входящим в него странам. Они подвергают цензуре бюджет Италии, проводят суд над Венгрией и Польшей, но встречают большое сопротивление, и им не удается превратить Комиссию в супер-государство.



Возвращение "крестного отца" – США после избрания президента Джо Байдена позволяет предугадать некоторые изменения в работе властных учреждений Союза: Комиссия и дальше будет приспосабливать все более многочисленные нормы НАТО и Совета к использованию с учетом национального права, но ввиду возросшего числа стран-членов исполнительная власть должна быть закреплена за председателем Совета (сегодня им является Шарль Мишель).



До сих пор председатели Комиссии и Совета обладали равными правами. Если председатель Комиссии возглавлял многочисленную бюрократию, то председатель Совета был клерком, в обязанности которого входило установление повестки дня и регистрация принятых решений. Но и тот и другой всего лишь чиновники, которые никем не избираются. Согласно протоколу, у них один и тот же статус.



Поэтому Шарль Мишель хотел предстать перед Реджепом Тайипом Эрдоганом в качестве главы союзного государства, тогда как председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен всего лишь его "Премьер-министр".



"Протокольный инцидент" в Анкаре спровоцировал никто иной, как Шарь Мишель. А президент Эрдоган с радостью пошел ему на встречу, так как этим самым он внес раскол в Европейский союз.



Если внимательно всмотреться в видеосъемки, можно заметить, что Шарль Мишель поднимается по ступенькам Белого дворца не обращая внимания на Урсулу фон дер Ляйен, а войдя в кабинет, занимает свободное кресло и цепляется за него вместо того, чтобы уступить место даме или вместе с нею покинуть помещение, если им не принесут еще одно кресло. И если вы прочтете его заявление, сделанное по окончанию встречи, вы увидите, что он даже не упоминает об этом инциденте [2].



Но на турецких видео можно заметить, что софа, на которую села председатель Комиссии, находится напротив другой софы, на которой сидит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, что соответствует европейскому протоколу. Ведь в Турции нет Премьер-министра, поскольку вся власть принадлежит президенту, и господин Чавушоглу на законном основании находится напротив европейского "Премьер-министра".



Так что речь идет не о дипломатическом инциденте, а о попытке Шарля Мишеля присвоить себе властные полномочия в Европейском союзе в ущерб союзу. Но настоящая борьба за власть только начинается.



Литература:



[1] " Президент Байден принял участие в саммите Европейского совета ", États-Unis (White House) , Сеть Вольтер, 25 марта 2021.



[2] " Intervention de Charles Michel à l’issue de sa rencontre avec Recep Tayyip Erdoğan ", par Charles Michel, Réseau Voltaire, 6 avril 2021. Источник - aurora.network

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