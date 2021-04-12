Иран у берегов Фужейры подбил ракетой израильский сухогруз Hyperion Ray

22:23 13.04.2021

Иранская ракета подбила израильское судно близ ОАЭ



Судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company и выполняющее рейсы под флагом Багамских Островов, было атаковано вблизи побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом во вторник, 13 апреля, сообщает телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники.



Как уточняется, инцидент произошел неподалеку от эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Известно, что грузовое судно вышло из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно получило незначительные повреждения, члены команды не пострадали. Несмотря на это, Hyperion Ray будет вынужден зайти в ближайший порт, чтобы оценить серьезность полученного ущерба и риски продолжения плавания.



По данным "Аль-Маядин", израильская сторона заявила, что судно было атаковано иранской ракетой, предположительно, запущенной с иранского беспилотника или другого судна. Уточняется, что это нападение могло стать ответом Тегерана на недавний теракт на ядерном объекте в иранском Натанзе, к которому, как утверждается, были причастны израильские спецслужбы.



11 апреля на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе произошла авария. В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что инцидент связан с распределением электроэнергии. Как сообщало израильское радио KAN со ссылкой на анонимные источники в разведке, причиной аварии стала кибератака израильской спецслужбы "Моссад". Причастность Израиля к атаке на ядерный объект Ирана анонимно подтвердили и в США.



7 апреля сообщалось, что израильские вооруженные силы ударили по кораблю Ирана в Красном море, предположительно, связанному с разведывательной деятельностью Корпуса стражей исламской революции. В конце марта в Аравийском море Иран нанес ракетный удар по судну, принадлежащему израильской компании XT Management.