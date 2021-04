Иранские центрифурии. Тегеран делает беспрецедентный рывок в развитии своей ядерной программы, - "Къ"

00:31 14.04.2021 Со среды Иран начнет обогащать уран до беспрецедентных 60%, а в ближайшее время разместит еще тысячу центрифуг на ядерном объекте в Натанзе. Таков ответ Тегерана на предположительно организованную Израилем диверсию на распределительной электросети подземного завода в Натанзе, которую иранские власти расценили как "проявление ядерного терроризма". Опрошенные "Ъ" эксперты называют решение Ирана беспрецедентным, но расходятся во мнении о его возможных последствиях.



Ответ на саботаж



О резком наращивании обогащения урана во вторник объявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи. "Мы проинформировали МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии.- "Ъ"), что обогащение урана до 60% начнется завтра (в среду.- "Ъ"). Кроме того мы планируем установить 1 тыс. новых центрифуг на ядерном объекте в Натанзе",- процитировал дипломата иранский телеканал Press TV.



Речь идет о радикальных мерах. До подписания Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в 2015 году Тегеран обогащал уран до 20%. Затем в рамках сделки Иран согласился на потолок в 3,67%, но после выхода из СВПД США в 2018 году возобновил обогащение до 20%. Для производства ядерной бомбы нужен обогащенный до 90% уран, и последнее решение значительно приближает Тегеран к этому показателю.



Иранские власти напрямую связали эти меры с недавней атакой на их ядерный объект.

Из российских официальных лиц их первым прокомментировал постпред России при МАГАТЭ и других международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Те, кто предпринял акт саботажа в отношении ядерного объекта в Натанзе, вероятно, хотели подорвать процесс восстановления СВПД. Но они недооценили вероятных существенных побочных эффектов",- написал он в Twitter.



Накануне иранские власти официально сообщили, что причиной произошедшего в воскресенье инцидента на заводе по обогащению урана в Натанзе был взрыв, который привел к отключению электроэнергии на объекте. Израильское издание Jerusalem Post первым указало на причастность спецслужб Израиля к этой диверсии, уточнив, что она была осуществлена при помощи кибероружия. Газета The New York Times же со ссылкой на источники в американской разведке уточнила, что атака была осуществлена с помощью взрывного устройства, которое было незаконно ввезено на объект и взорвано при помощи дистанционного управления. При этом были выведены из строя как основная, так и резервная электрические системы.



Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал инцидент "проявлением ядерного терроризма".

В свою очередь глава МИД Ирана Джавад Зариф предупредил, что Израиль понесет ответственность, если выяснится, что именно он стоит за взрывом. В письме генсеку ООН Антониу Гутерришу глава иранского внешнеполитического ведомства отметил, что израильские и западные СМИ уже "косвенно подтвердили" причастность "израильских военных преступников к последнему террористическому акту". Он также напомнил, что "ряд официальных лиц израильского режима с осени 2020 года публично и открыто угрожали провести такие операции", чтобы помешать восстановлению в полном объеме "ядерной сделки".



Напомним, в практическую плоскость усилия по реанимации договоренностей 2015 года перешли на прошлой неделе, когда в Вене стартовали непрямые переговоры между США и Ираном при посредничестве остающихся в СВПД стран, среди которых и Россия. Двум экспертным комиссиям - по снятию с Ирана американских санкций и по ядерным вопросам - поручено составить перечень шагов, которые должны быть предприняты для возвращения к выполнению СВПД. Иран настаивает на одномоментной отмене всех введенных в отношении него американцами рестрикций. США же настаивают на отказе Ирана от всех решений в ядерной сфере, выходящих за рамки сделки 2015 года. Следующая встреча в Вене запланирована на 15 апреля. По словам Михаила Ульянова "без сомнения, в дополнение к предыдущим вопросам комиссия обсудит последние шаги Ирана в ядерной сфере, включая обогащение урана на уровне 60%".



Красная линия для союзников



Глава МИД РФ Сергей Лавров, посетивший Тегеран с рабочим визитом, отметил, что процесс в Вене "развивается не так уж и просто", и осудил "любые попытки подорвать его". Отдельной критики российского министра удостоился Евросоюз, накануне продливший на год санкции против Ирана в связи с нарушением прав человека в этой стране и добавивший в свой черный список еще восемь человек и три организации. Инцидент в Натанзе Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с Джавадом Зарифом, правда, не упомянул, что не помешало иранскому министру поблагодарить Москву за поддержку.



Считаю необходимым поблагодарить российскую сторону за осуждение диверсии в Натанзе",- сказал Джавад Зариф.



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что "если подтвердится, что за этим происшествием (в Натанзе.- "Ъ") стоят чьи-то злонамеренные действия, то такой умысел заслуживает решительного осуждения". Она добавила, что Россию тревожит, как эта ситуация отразится "на многосторонних усилиях по восстановлению" СВПД.



Старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий в беседе с "Ъ" назвал решение Ирана об обогащении урана до 60% "пожалуй, самым резким шагом, который Тегеран предпринимал в обозримом прошлом". "До такого уровня обогащения Тегеран никогда не доходил - он очень близок к уровню, необходимому для создания ядерного оружия, и его сложно объяснить гражданской необходимостью",- пояснил эксперт. Он напомнил, что еще в феврале о такой опции говорил Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи, но тогда американская сторона отказалась это комментировать как "гипотетическую возможность" и "позерство".



Видимо, атака против Натанза, произошедшая в разгар переговоров в Вене, потребовала с точки зрения иранского руководства максимально жесткого ответа. Это, с одной стороны, усиливает давление на США и Иран по достижению скорейшей договоренности. С другой же, это эскалирует ситуацию в регионе и повышает вероятность новых израильских атак и иранских ответов",- предупреждает Андрей Баклицкий.



Отметим, что ситуация в регионе уже весьма накалена. Во вторник стало известно об атаке у побережья эмирата Фуджейра (ОАЭ) на принадлежащее израильской компании судно Hyperion Ray, плавающее под багамским флагом. Корабль следовал из Кувейта. По предварительной информации, атака была осуществлена с использованием ракеты, выпущенной с корабля или беспилотника. Судно принадлежит той же компании, что и атакованное в феврале судно в Оманском заливе. Тогда и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, и министр обороны Бени Ганц возложили ответственность за инцидент на Иран. А чуть позже уже Тегеран заявил, что подозревает Израиль в организации теракта на иранском судне Shahr e Kord у побережья Сирии в Средиземном море. Причиной взрыва на судне стало установленное на нем взрывное устройство. Следом, в конце марта, в Аравийском море было обстреляно грузовое судно, принадлежащее израильской компании XT Management, шедшее из Танзании в Индию. Второе же иранское судно было атаковано неделю назад в Красном море. Таким образом, счет между Ираном и Израилем в необъявленной морской войне за последние два месяца стал "три - два".



По словам Андрея Баклицкого, многое будет зависеть от способности США сдерживать Израиль, продолжая вести сложные переговоры в Вене. "Единственным выходом из сложившейся ситуации выглядит возврат сторон к СВПД",- убежден собеседник "Ъ".



В свою очередь директор Центра энергетики и безопасности (ЦЭБ) Антон Хлопков допускает, что решение Ирана об обогащении урана до 60% может позитивно сказаться на переговорном процессе в Вене.

"Во-первых, этот шаг может заставить американскую делегацию "выйти из спячки" и начать форсировать необходимые внутриполитические решения для выхода на договоренности с Ираном. Пока же американская делегация не торопится принимать важные для восстановления СВПД шаги",- отметил эксперт в беседе с "Ъ".



Российские эксперты представили "дорожную карту" по восстановлению иранской ядерной сделки

Во-вторых, по его мнению, этот шаг может консолидировать общественное мнение внутри США - и прежде всего политических элит страны - в пользу скорейшего возвращения к полному выполнению СВПД, чтобы не дать Ирану накопить запасы обогащенного до 60% урана. "И третье: такой шаг, возможно, подтолкнет американскую администрацию к необходимости рисовать "красные линии" не только для своих противников, но и для своих союзников, которые своими действиями зачастую наносят ущерб переговорному процессу, что в полной мере относится к недавним событиям в Натанзе",- заключил эксперт.



Власти США накануне заверили, что не имеют никакого отношения к взрыву, а газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Белом доме даже не были предупреждены о планах Израиля, притом что глава Пентагона Ллойд Остин как раз в воскресенье-понедельник находился с визитом в Израиле. Комментируя эту информацию, глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл назвал поведение Израиля "оскорбительным и неуважительным". Он призвал МАГАТЭ провести официальное расследование инцидента в Натанзе.



Марианна Беленькая, Елена Черненко Источник - kommersant.ru

