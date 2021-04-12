 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.04.2021
00:44  Третья сверхдержава? Способна ли Индия экономически обогнать и КНР? - Алексей Кива
00:34  Ситуация с уйгурами вынуждает Канаду столкнуться с собственной историей, - Элен Хуан
00:31  Иранские центрифурии. Тегеран делает беспрецедентный рывок в развитии своей ядерной программы, - "Къ"
Вторник, 13.04.2021
22:23  Иран у берегов Фужейры подбил ракетой израильский сухогруз Hyperion Ray
22:18  Але, але, прекрасная маркиза.. Байден сам позвонил "убийце" Путину
21:23  Wall Street Journal : сможет ли решимость Байдена выдержать натиск Путина и Си?
20:32  Правда о турецком "софагейте", - Тьерри Мейсан 

20:11  Байден обещает вывести все амер-войска из Афгана к 11/09 сего года. Дедушка бредит?
20:00  Постковидный мир будет другим и более опасным, - докладывает Совет по нацразведке США
19:44  Аркадаг отдал сыну Сердару часть полномочий главы ТуркмМИДа
19:43  Кто и для чего находит обломки российских "Искандеров" в Нагорном Карабахе? - Д.Нефедов
19:08  Сына Жириновского избил во Внуково сын Битарова (экс-главы Осетии)
17:28  Япония решила слить в океан грязную радио-воду Фукусимы. Китай и Корея жутко против
16:46  КырСуд полностью оправдал матерых депутато-министров-курбаши Текебаева и Чотонова
16:04  Объедать остатки КазЭкономики (Самрук-Казыну) села новая статья кадровой саранчи
13:52  Дяди Томы покинули хижины... Как негры превращаются из изгоев в хозяев жизни Америки
13:51  Заклятые друзья: почему Турция вооружает Украину, - И.Кармазин
12:30  Монголка Буяндэлгэр возглавила Федерацию борьбы Азии
12:29  Американские города снова в огне: стычки с полицией, погромы и комендантский час
12:25  В Ашхабаде установят памятник Юрию Гагарину
12:23  Моссад атакует и несет потери. Ирану тормозят ядерную программу из последних сил, - В.Сокирко
12:20  Портрет Гагарина появился на самом высоком здании в мире
11:31  Биофабрики смерти Пентагона. Ч. 2, - В.Прохватилов
09:47  Нет собственной культуры – нет народа, - Сергей Михеев
09:45  Россия выходит из проекта МКС и будет строить новую орбитальную станцию - РОСС
08:36  Российская идеология стучится в Европу? - Пьер-Оливье Комбеллес
08:34  Они вернулись! За месяц приток денежных переводов в Киргизию от мигрантов вырос на $25,6 миллиона
08:32  Битва за космос. Судьба понятия в евразийском мировоззрении, - Александр Дугин
08:15  Полковника Зиадина никто не спишет. Почему казвласти так отчаянно защищают VIP-дегенератов?
07:12  Вокруг России сжимается турне врагов. США готовят союзников к войне с Москвой, - "Къ"
06:25  О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства КырМВД, - А.Джумашова
06:09  Кому открутят голову. Очередная диверсия на иранском ядерном объекте Натанзе
00:23  Израиль: "демократия" за колючей проволокой, - С.Кожемякин
00:20  Китай намерен возродить дипломатию в стиле пинг-понг, - Вл.Скосырев
00:17  Казахстан проигрывает коронавирусу. Страна не готова к массовой вакцинации, - В.Панфилова
00:03  Об антибелом расизме в США. Рабство без срока давности, - И.Шумейко
Понедельник, 12.04.2021
23:48  Россия оперативно ответила Турции за Крым и БПЛА. Выключив авиасообщение с курортами
22:45  КырДепутат Жумалиев выкупился на свободу за 1 млрд сомов. И готов красть и безобразничать дальше?
22:30  Как в Карабахе оказался российский "Искандер". Армяне сменяли у Кремля на шаурму?
21:57  КазАО "Национальные информационные технологии" возглавил 32-летний Славик Коняшкин
19:45  Путину грозит новый вид цветной революции, - Дм.Суслов
19:25  Последствия Суэцкого затора. Особенности современной логистики, - А.Носков
19:13  Негры жгут Миннесоту. Там злые полицаи убили очередного их собрата
18:34  Ушлепанный путаной Мирасик Жумагулов не хочет увольняться из начальников культуры Восточно-Казахстанской области
14:05  Переехала из Алматы в Калининград: возвращение русской девушки домой
14:02  В Узбекистане обнаружена подпольная бойня, где забивали ослов для продажи мяса
14:00  Международный валютный фонд и новая версия Вашингтонского консенсуса, - В.Катасонов
13:58  Объявленные в розыск, а затем задержанные журналисты effect.uz освобождены под подписку о невыезде
13:56  Вперед в Третью Орду. К 800-летию Александра Невского, - А.Девятов
13:54  "НАТО - это банда, в которой всех участников вяжут кровью", - В.Баранец
13:12  Турные вести: россияне отказываются от путешествий в Турцию
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Ситуация с уйгурами вынуждает Канаду столкнуться с собственной историей, - Элен Хуан
00:34 14.04.2021

12 апреля 2021 г.
Элен Хуан | Le Monde

"(...) Канада осудила обращение Китая с уйгурами, и в частности с женщинами этого мусульманского меньшинства, ставшими жертвами принудительной стерилизации: "А что мы здесь пережили? То же самое!". С 2017 года адвокат Алиса Ломбар возглавляет судебную битву, инициированную сотней женщин из числа коренных народов, которые подверглись стерилизации без согласия до 2018 года. Женщины в возрасте от 20 до 80 лет требуют компенсации от федерального правительства и от канадских провинций Саскачеван и Манитоба", - пишет корреспондент Le Monde в Монреале Элен Хуан.

"Мои клиентки были потрясены, когда 22 февраля узнали о том, что парламент Канады единогласно принял резолюцию, осуждающую Китайскую Народную Республику", - рассказывает она. Как юрист, но также как дочь женщины из числа коренного населения и мать девочек из числа коренных народов, Алиса Ломбар взялась за перо и в открытом письме, опубликованном в Le Devoir 12 марта, осудила лицемерие своей страны", - говорится в статье.

"Депутаты говорят о "моральной ясности" в отношении действий Китая? "Такой моральной ясности крайне не хватает для того, чтобы признать, как к коренным народам применялись очень похожие меры, направленные на предотвращение деторождения и навязанные им на протяжении десятилетий. (...) Настало время для того, чтобы Канада официально признала такое же гендерное насилие, которое она совершила в отношении женщин и девушек из числа коренного населения здесь. Мы должны назвать вещи своими именами: это геноцид", - написала она.

"В свидетельских показаниях, переданных Radio-Canada на условиях анонимности, одна женщина из этнической общности кри, которая насчитывает 300 тыс. человек, в основном проживающих в Альберте, в Квебеке и Саскачеване, поделилась пережитым ею опытом в 2001 году. Когда она только что родила шестого ребенка в больнице в Саскатуне (провинция Саскачеван) и все еще находилась под действием эпидуральной анестезии, она увидела, как вокруг нее засуетились врачи и медсестры. (...) Без всяких объяснений, без явно выраженного согласия ей сразу сделали перевязку маточных труб - операцию, которая окончательно предотвращает любые новые роды, - передает автор публикации. "Телесная автономия является абсолютным правом, - резко протестует Алиса Ломбар. - Такое право в отношении женщин из числа коренных народов по-прежнему попирается со стороны системного расизма, который не называется своим именем".

"(...) Принятый в 1928 году в Альберте и Британской Колумбии Закон о сексуальной стерилизации до 1970-х годов разрешал проводить тысячи принудительных стерилизаций на законных основаниях с целью ограничения воспроизводства лиц, считающихся "непригодными" для того, чтобы стать родителями. В других частях страны, в Саскачеване, Манитобе, Онтарио и на территориях северо-запада страны, и в частности в "индейских" больницах, находящихся в ведении федеральных властей, эта практика также имела место вне всяких законодательных рамок", - отмечает автор статьи.

"В 2018 году Комитет ООН против пыток, выразивший "обеспокоенность" по поводу "масштабной принудительной или вынужденной стерилизации", все еще действующей в Канаде, призвал к законодательным и политическим мерам, чтобы положить этому конец", - говорится в публикации.

"Несмотря на то, что в конце марта премьер-министр Джастин Трюдо присоединился к своим американским и европейским союзникам, вводя санкции против Китая, сенатор Ивонна Бойер, которая в 2017 году осуществила замечательное расследование о стерилизациях без согласия в Канаде, призвала своих коллег в Сенате осознать то, что подобные скандальные практики не являются частью давно минувшей истории", - сообщает журналистка.

"(...) Недостаточно просто это признать, - считает Алиса Ломбар. - Из-за того, что правительство никогда не принимало конкретных мер для предотвращения и вылечивания, из-за того, что ни один врач никогда не был наказан, молодые женщины из числа коренных народов по-прежнему боятся идти в больницу!"

"Болезненные канадские дебаты по поводу того, что канадский педиатр Самир Шахин-Хуссейн продолжает изобличать как "медицинский колониализм", явно не ускользнули от внимания Китая. В ответ на санкции, принятые западными странами, в том числе Канадой, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чуньин озаботилась тем, чтобы перечислить серию исторических несправедливостей, совершенных ими в отношении своих меньшинств. "Эти страны считают необходимым поучать других, имея при этом ужасную репутацию в области прав человека", - заявила она, посыпав немного соли на раны истории Канады", - резюмирует Le Monde.

Источник: Le Monde

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618349640
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят законопроект, регулирующий не включенную в Единый перечень ЕАЭС продукцию
- А. Мамин поручил обеспечить выполнение графика вакцинации
- В I квартале 2021 г. базовые отрасли экономики РК показали устойчивый рост
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2021 года №192
- Актоты Раимкулова: взволнованный министр
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев провел встречу с представителями минобороны, нацгвардии, МИИР и предприятиями оборонной промышленности
- Вакцины и вакцинирование
- В рамках "Рухани жаңғыру" спонсоры построили и реконструировали 7000 объектов
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  