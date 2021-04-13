Третья сверхдержава? Способна ли Индия экономически обогнать и КНР? - Алексей Кива

00:44 14.04.2021 13.04.2021



Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что в течение ближайших двух лет Индия станет самой быстрорастущей страной. А эксперты Всемирного экономического форума предрекли, что Индия уже через десять лет займет третье место среди самых крупных экономик мира. Есть и такие эксперты, которые считают, что темпы роста Китая будут неуклонно снижаться, в том числе из-за старения населения, а Индии – нарастать, и наступит день, когда она вытеснит со второго места Поднебесную.



Чуточку лирики



Я несколько раз бывал в Индии, и каждый раз она виделась мне в новом свете. Страна огромная, насчитывающая, по данным на 2018 год,1 млрд 353 млн человек, принадлежащих к разным этносам и конфессиям, говорящих на разных языках и живущих в разных климатических зонах. Индияможет как приятно поразить приезжего быстро растущими городами и богатством природных красот, так и шокировать непривычными для европейца традициями, почитанием как священных не только коров, но и многих других животных, и даже птиц.



Но особое впечатление оставляет посещение древнего священного города Варанаси, где традиционно идет массовое сжигание трупов умерших и сбрасывание их праха и останков в великую реку Ганг, в которой в это же самое время люди совершают омовение.



Правда это или нет, но говорят, что считающийся священной рекой Ганг обладает колоссальной способностью самоочищения.



А еще поражает то, что нередко соседствуют фешенебельные районы городов и архитектурных шедевров, с одной стороны, и огромные трущобы, свалки и запредельная нищета людей – с другой.



Побывавший первый раз в некоторых крупных городах Индии иностранец,прежде всего, замечает грязь на улицах и антисанитарию. Но, побывай он в районах проживания сикхов в штате Пенджаб, увидел бы чистоту и санитарию почти на японском уровне.Можно что угодно говорить об Индии, но это такая страна, которую хочется вновь и вновь посещать.



Немного истории



У нашей страны давние связи с Индией. Преобразованиями в СССР интересовались многие выдающиеся индийские политики и мыслители еще тогда, когда их страна была английской колонией. Так, в 1927 году СССР посетил Джавахарлал Неру. А в вышедшей в 1928 году книге "Советская Россия" он писал: "Россия интересует нас потому, что она помогает нам найти решение больших проблем, которые стоят перед миром сегодня. Она интересует нас особенно, ибо условия, которые существовали там и существуют сейчас, сходны с условиями Индии. Обе – обширные сельскохозяйственные страны с только начинающей развиваться промышленностью. В обеих странах существует проблема ликвидации бедности и неграмотности. Если Россия найдет удовлетворительные пути решения этих вопросов, наша работа в Индии пойдет легче".



А в 1930 году в СССР побывал выдающийся индийский писатель Рабиндранат Тагор. В вышедшей в 1931 году книге "Письма о России" он много хорошего писал о нашей стране.



Поэтому неудивительно, что после обретения Индией независимости советско-индийские отношения получили масштабное развитие. Резко пошла в гору торговля, а при содействии нашей страны уже к началу 1980-х годов в Индии было введено в строй 55 крупных объектов и подготовлено немалое число индийских специалистов. В "лихие 90-е" уровень торгово-экономического сотрудничества, по известным причинам, резко упал. Однако сохранилось сотрудничество в военно-технической области, как следствие отказа Запада от поставок военной техники Индии, не подписавшей в 1968 году Договор о нераспространении ядерного оружия. В 2000 г. была принята Декларация о стратегическом партнерстве между двумя странами, и взаимный торговый оборот пошел в гору, достигнув своего максимума в 11 млрд долл. в 2012 году. Однако из-за экономического кризиса в РФ и наложенных на нее Западом санкций в 2016 году товарооборотупал до 7,7млрд долл. Потом он стал расти, и в 2019 году составил чуть более 11 млрд долл.



Индия, как известно, является членом БРИКС, и на ежегодных саммитах руководителей этого альянса практически всегда обсуждаются вопросы взаимного торгово-экономического, технологического и гуманитарного сотрудничества и ставятся задачи его интенсификации. Но если товарооборот России с Китаем растет, и в 2019 году достиг110 млрд долл., то с Индией он, как видим, почти в десять раз меньше. И хотя рассмотрение причин в данном случае не входит в мою задачу, могу твердо сказать: объективные возможности для поднятия на более высокий уровень взаимовыгодныеторгово-экономические отношения между двумя странами имеются, и они рано или позднобудут реализованы.



Что способствовало ускорению роста Индии?



По темпам роста ВВП Индия сильно отставала от Китая. Если с начала реформ в Китае ВВП рос на 10 и даже12% в год, то индийский ВВП в течение длительного периода увеличивался примерно в два-три раза медленнее. Так, в 1950–1970 годы он составлял 3,5%, и только в 1980–1991 годы несколько повысился. Объясняется это еще и тем, что Индия по этноконфессиональному составу населения и по многим другим характеристикам более сложная страна, нежели Китай.



Население Китая на 90% состоит из ханьцев – собственно китайцев, а остальные – это малые народы. Это позволяет использовать мобилизационные методы с целью ускорения развития. В Индии же живут многие крупные народы со своей историей, культурой, религией и проч. Достаточно сказать, что в стране насчитывается 447 различных языков и 2 тыс. диалектов, а статус официального имеет 21 язык.



Например, в штате УттарПрадеш проживает 186 млн человек. При существующей парламентской системе это требует от центральных властей договариваться с регионами. При этом надо учитывать и то, что после обретения Индией независимости (1947) немало сил у государства уходило на решение проблемы запредельной нищеты и ликвидации огромного разрыва в положении в обществе высших и низших каст.



Отставание Индии в темпах роста экономики от Китая некоторыми авторами, в основном зарубежными, объяснялось тем, то в Дели долгое время правила одна и та же партия (Индийский национальный конгресс), а премьерами были люди из одного и того же рода, что, дескать, тормозило ее развитие. Это утверждение спорно.



Есть и такие аналитики, которые полагают, что слишком долго индийская экономика была закрыта, что мешало притоку внешних инвестиций и технологий, а планы экономического развития и ставка на государственный сектор сдерживали развитие национального капитала. Этой политике противопоставлялась позиция Дэн Сяопина, который говорил: "Надо использовать интеллектуальные ресурсы зарубежных стран, приглашать иностранцев для участия в строительстве важнейших объектов, в работе на различных участках, например, в области просвещения, технической реконструкции".И действительно, уже с самого начала реформ Пекин широко открыл двери для притока в страну иностранного капитала, технологий, с целью приобретения опыта в деле современного менеджмента.



Только надо учитывать то, что индийская социально-экономическая модель формировалась в условиях большого влияния в странах третьего мира идеи социализма и советских методов быстрого преодоления экономической отсталости. А инициированные Дэн Сяопином реформы начались тогда, когда СССР и весь социалистический мир уже вступил в полосу кризиса. Открытие еще слабой экономики для внешней конкуренции могло иметь тяжелые последствия. А в коллективной памяти индийцев сохранилась картина страшных бедствий, когда хлынувшие в страну из Британии дешевые товары фабричного производства разорили миллионы индийских ткачей и ремесленников, обрекая многих из них на гибель. Лично же мне казалось, что баланс между планом и рынком, между протекционизмом и открытостью экономики в Индии в целом соблюдался. Однако крупнейший специалист по странам переходного периода академик РАН и Европейской академии Виктор Полтеровичподчеркивал:



"Включенные на полную катушку протекционистские меры – прямой путь к технологической отсталости. Типичный пример – Индия. В 1950 г. она была с Китаем на одном уровне по показателю ВВП на душу населения. Сейчас Китай ее обогнал в два раза. Одна из причин состоит в том, что в течение длительного времени индийская экономика была недостаточно открытой".



Со своей стороны, известный индолог Елена Брагина указывает на то, что "государственные регулирование и контроль, в первую очередь через лицензирование, обусловившее постоянное вмешательство чиновников в дела предприятий стали препятствием для окрепшего национального предпринимательства всех категорий, крупного, среднего и мелкого".



Возможно, каждый автор прав по-своему.



Но как бы то ни было, либерализация индийской экономической модели была неизбежной, и она осторожно велась. Этим занимались многие правительства Индии, но серьезную ее трансформацию начало проводить правительство во главе с НарасимхаРао (1996–2004). Он назначил министром финансов высокообразованного и опытного финансиста Манмохана Сингха, который окончил индийский, а также Кембриджский и Оксфордский университеты, был председателем Резервного банка Индии и работал в международных финансовых институтах. А с 22 мая 2004 года Манмохан Сингх стал премьер-министром и занимал эту должность до 26 мая 2014 года. Именно при нем началось резкое ускорение роста производства. Так, в 2007 году ВВП Индии вырос на 10%, в 2008 сократился до 6,2%, в 2009 году составил 6,8%, в 2010 – 10,1%, в 2011–6,3%, в 2012 – 4,7%, в 2013 – 6,9%, в 2014 году – 7,2%. И это несмотря на то, что в период его премьерства случился международный финансово-экономический кризис 2008 года и экономика многих стран, включая российскую, не избежала сильного падения.



Однако еще более глубокую либерализацию индийской экономики начал осуществлять ставший премьер-министром 24 мая 2014 года представитель индуистской правоконсервативной партии Bharatiya Janata Party (Индийская народная партия) Нарендра Моди.



Его правительством была разработана программа новой индустриализации, цель которой –довести промышленное производство с 15% до 25% в 2025 году и большую часть потребляемой промышленной продукции выпускать в собственной стране под лозунгом "сделайте в Индии" (MakeinIndia). НарендраМоди решил прекратить развитие страны по пятилетним планам.В2015 году он распустил созданную еще Дж. Неру "Плановую комиссию" и на ее месте учредил "Комиссию по трансформации Индии" (NationalInstitutionfortransformingIndia), решения которой носят рекомендательный характер, а вместо пятилетних планов появились трехлетние планы действий, которые являются частью семилетнего стратегического плана и15-летней перспективной программы. В итоге рост ВВП страны в 2015 году составил 7,6%, в 2016 – 7,6%, в 2017 – 6,7%, в 2018 – 7,3%, в 2019 году– около 6%. Разумеется, для ускорения роста экономики требуется и рост инвестиций, которые пошли в гору примерно с 2004 года, в том числе за счет притока иностранного капитала.



Так, по данным МВФ, инвестиции по отношению к ВВП уже в 2014 году составляли 34,6%, а в 2016 году– 35%. Для сравнения, в эти же годы в Китае они превышали 40%, а в России – чуть более 20 %.



А каковы результаты ускоренного развития Индии?



Страна добилась огромных успехов в информационно-коммуникационной сфере, производимую ею продукцию программного обеспечения приобретают многие страны мира. А компания TATAConsultancyService (ICS), помимо выпуска IT продукции, является еще и крупнейшей в мире аутсорсинговой компанией. Индия занимается разными видами аутсорсинга, но в данном случае речь идет о высокотехнологичном аутсорсинге. Завидные результаты достигнуты и в области ракетостроения и космических исследований. В 2014 году Индийское аэрокосмическое агентство ISRO вывело спутник на орбиту Марса, а в 2015 году запустило свою первую космическую лабораторию ASTROSAT. Всего же за период с 1975 по 2015 год Индия запустила более 50 спутников. В 2016 годуISRO вывело на орбиту 20 спутников, в числе которых 17 для других стран.



А 15 февраля 2017 года ISRO запустила в космос сразу 104 спутника, установив новый мировой рекорд. Все спутники были запущены с помощью одной ракеты-носителя – PSLV-C37. Большинство из них – 96 спутников – принадлежали США, еще по одному – Израилю, ОАЭ, Нидерландам, Швейцарии и Казахстану.



Этот пуск стал 39-м для ракеты PSLV и рекордным для мировой космической индустрии по числу спутников, запущенных одновременно. В январе 2018 года Индия запустила ракету-носитель PSLV с 31 спутником на борту, а 29 ноября 2018 г. ракета-носитель PSLV-C 43 вывела на орбиту гиперспектральный Спутник (HysLS) и 30 международных спутников. В 2019 году Индия вывела на орбиту свой спутник и 13 космических аппаратов США, а в 2021 году – бразильский аппарат "Амазония-1" и еще 18 спутников. Тем самым Индия вошла в число ведущих игроков на рынке космических перевозок.



Есть успехи Индии и в области "мирного атома". По состоянию на март 2018 г., в Индии имелось 22 действующих реактора и еще 6 реакторов находилось на стадии строительства. В создании АЭС с Индией ныне сотрудничают французские, канадские, американские и японские корпорации. При содействии Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" уже введены в строй два энергоблока АЭС "Куданкулам", что на юге Индии, а еще два блока будут построены в ближайшие годы. Энергоблоки № 3,№ 4, № 5, № 6 являются второй и третьей очередями АЭС "Куданкулам", сооружаемыми по проекту АЭС-92 с реакторной установкой типа ВВЭР-1000 (В-412). Но если раньше российская сторона все строила от начала до конца, то сейчас благодаря локализации многие работы осуществляются индийцами, что, разумеется, снижает доходы "Росатома".



Индолог Ольга Устюжанцева называет области, в которых Индия добилась наибольших успехов. Она выделяет авиакосмическую отрасль, подчеркивая, что спутники ISRO стало выводить на собственном оборудовании. Называет спуск на воду ядерной подводной лодки, как результат создания ядерного реактора для подводных лодок, что по силам немногим странам.



Указывает на достиженияв областиавтомобилестроения, аутсорсинга, разработки программного обеспечения, телекоммуникаций, биотехнологий. Но есть также достижения в фармацевтике, электротехнике и машиностроении.



Внешняя политика



Реальность заставляет Индию проводить независимую и в то же время двухвекторнуювнешнюю политику.Она дорожит не знавшими кризисов отношениями с СССР, а потом и с постсоветской Россией, но в то же время стремится поддерживать хорошие отношения с Западом и в первую очередь с США. Именно в Силиконовой долине США работали и приобретали опыт талантливые индийские математики, инженеры, физики, биологи, заложившие основы строительства в Бангалоре крупнейшего в мире технологического центра, получившего название "Индийской силиконовой долины". И как водится в таких случаях, уже и американцы создают свои филиалы в Бангалоре. Да и товарооборот Индии с США в 2018 году составил 142,1 млрд долл. Но это еще не все проблемы. У Индии не затухающие пограничные споры с Китаем, порой перерастающие в военные стычки. Сложные отношения и с Пакистаном, который имеет добрососедские отношения с Китаем.



Вашингтон, объявивший Китай своим стратегическим соперником, заинтересован в существовании противоречий между двумя азиатскими гигантами. Понятно, что чем ближе будут отношения между Китаем и Россией, тем большую тревогу это будет вызывать в Дели. Москва это хорошо понимает и старается противодействовать этой коварной политике.



Станет ли Индия в обозримое время первой и даже второй экономикой мира?



На этот вопрос ябы не стал давать однозначныйответ. В то же время многие зарубежные и отечественные аналитики считают, что это возможно. Так, крупный американский специалист в области экономического и инвестиционного консультирования Гэри Шиллинг (GaryShilling) считает, что "у Индии по сравнению с Китаем есть серьезные преимущества. В результате проводимой в Китае демографической политики "одного ребенка" (хотя ее сейчас и смягчили) пополнение трудовых ресурсов на многие десятилетия сократится. А это может привести к замедлению экономического развития: молодые люди более склонны к перемене места жительства и рода занятий и, как правило, более обучаемы и легче приобретают новые навыки. В Индии же, наоборот - ограничений рождаемости почти нет".



И наш земляк Александр Лосев, генеральный директор АО "Спутник – Управление капиталом", назвал Индию новым мировым лидером экономического роста. Индия, говорит он, соревнуется с Поднебесной за звание не только самой населенной страны в мире, но и самой быстрорастущей экономики. При этом он называет низкий уровень урбанизации (158-е место из 192 стран), очень дешевые трудовые ресурсы (средняя стоимость труда в три раза ниже, чем сейчас в Китае), знание многими индийцами английского языка, что удобно иностранным инвесторам и корпорациям при локализации производств и в экспортно-импортных операциях.Но есть и такие аналитики, которые считают, что Индия не скоро догонит Китай, если догонит вообще.



Однако давайте порассуждаем. Примем день сегодняшний за стартовые позиции. Из пандемии коронавируса быстрее других вышел Китай.Его экономика в 2020 году продолжала расти, и ВВП увеличился на 2,3%. США впали в глубокий политический и расовый кризис, а ВВП снизился на 3,5.%. Индия же пострадала еще больше:ее ВВП в 2020–2021 финансовом году упал на 7,7%. А теперь обратимся к объемам ВВП трех стран. ВВП США по номиналу составляет 21,433 трлн долл., Китая – 15,222 трлн, Индии – 2.7 трлн долл. По этому показателю Индию обгоняют многие страны. Однако по паритету покупательной способности (ППС), по подсчетам Международного валютного фонда и Всемирного банка (ВБ), ситуация будет иная.



В 2019 году ВВП Китая составил 23 393 трлн долл., США – 21 433 трлн долл., Индии – 9542 трлн долл. Таким образом, Индия по объему ВВП в пересчете на ППС заняла третье место.



Только надо учитывать то, что в торгово-экономических отношениях страны рассчитываются друг с другом не по ППС, а по номиналу.



Но идем дальше. В реальности Индия по многим параметрам отстает от Китая. У нее крайне неразвита транспортная инфраструктура, причем практически вся.Очень отсталое сельское хозяйство, урожаи не превышают 30–50% от общемировых. Много неграмотных людей и людей, живущих в нищете. В то же время, согласно заявлению лидера КНР Си Цзиньпина, Китай в 2020 году завершил создание "общества средней достаточности" и ликвидировал нищету. И в науке Китай далеко ушел от Индии. В течение сорока лет средневзвешенные ежегодные темпы роста экономики Китая составили 9,5 %, а в некоторые годы и того больше.



Поэтому чтобы сблизиться с уровнем экономического развития Китая, экономика Индии должна ежегодно расти темпами выше 10% и не знать рецессий. А мировая практика показывает: быстрый рост экономики длится 10, максимум 20 лет и сменяется замедлением,и даже стагнацией, как это случилось сэкономикой Японии.



Китай же являет собой еще не встречавшийся в мировой практике феномен, и чтобы повторить его рост, необходимо воссоздать внутренние и внешние условия Поднебесной, что, разумеется, невозможно. В погоне за прибылями международные корпорации, и прежде всего американские, сделали немало для быстрой индустриализации Китая и создания мощного сектора высоких технологий, а еще и подготовки кадров специалистов. Со своей стороны, американские власти охотно избавляли страну от загрязняющих окружающую среду производств, переводя их по большей частив Китай. Добавим к этому еще и редкий талант архитектора китайских реформ Дэн Сяопина.



Но то, что Индия действительно станет одной из трех мировых держав, у меня сомнений не вызывает.



Кива Алексей Васильевич – доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН



13 апр. 21 Источник - Столетие.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618350240

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