Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп в 900 лямов зеленью

07:27 14.04.2021

Власти Египта арестовали судно Ever Given и потребовали от его владельца выкуп - компенсацию в размере 900 миллионов долларов. Об этом сообщает местная газета Shorouk.



Сообщается, что сумма включает в себя расходы на снятие контейнеровоза с мели, его ремонт, а также оплату экономических потерь, понесенных администрацией канала из-за его блокировки. До выплаты компенсации судно будет находиться в ведении египетского суда.



Суэцкий канал был заблокирован 23 марта. Специалисты не исключали, что на освобождение Ever Given уйдет несколько недель, но снять судно с мели и отбуксировать в Большое Горькое озеро удалось уже 29 марта. Навигация возобновилась к вечеру того же дня.



2 апреля начато расследование причин инцидента. Глава управления Усама Рабиа пообещал, что оно не займет много времени и что результаты расследования будут оглашены в четверг, 15 апреля.