Скончался Народный артист Таджикистана Киемиддин Чакалов

07:51 14.04.2021

Ушел из жизни Народный артист Таджикистана Киемиддин Чакалов

Киемиддин Чакалов



Умер Киемиддин Чакалов, народный артист Таджикистана. Об этом его коллеги сообщили утром 14 апреля в социальных сетях.



Известному актеру было 76 лет, и он всю свою жизнь связал с театром и кино.



Киемиддин Чакалов родился в 1945 году в селении Хуванд Файзабадского района. Уже в 6-м классе его пригласил к себе руководитель Дома культуры Файзабадского района Джурабек Шарипов, где он проработал до 1964 года.



После службы в армии он проработал в Доме культуры еще 4 года и в 1971 году поступил на актерский факультет Таджикского института искусств. С 1975 года он работал в Таджикском государственном академическом театре имени Абулкасима Лохути.



В интервью Радио Озоди, состоявшемся несколько лет назад, Чакалов рассказал, что он сыграл в этом театре много интересных и запоминающихся ролей, и почти все они были комедийного плана.



В этом интервью известный актер сказал тогда, что в таджикском обществе иногда можно оказаться между "молотом и наковальней, когда не знаешь, что можно говорить и от чего воздержаться".



У Чакалова 10 детей. По словам его родных, он был госпитализирован в столичную больницу "Истиклол" и после продолжительной болезни скончался.