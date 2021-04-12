 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибан отказался от любых мирных переговоров. До полного вывода иностранных войск из Афгана
07:59 14.04.2021

"Талибан" отказался от участия в конференциях до вывода иностранных сил из Афганистана

Делегация запрещенного в РФ движения "Талибан" не будет участвовать ни в каких конференциях по Афганистану, пока все иностранные силы не покинут страну, объявил член политбюро движения Мухаммед Наим. Заявление было сделано через несколько часов после того, как администрация президента США Джо Байдена объявила о пересмотре сроков вывода военного контингента из страны.

"До тех пор, пока все иностранные силы не покинут нашу родину, Исламский Эмират не будет участвовать ни в одной конференции, которая принимает решения по Афганистану",- написал господин Наим в Twitter. Господин Наим должен был возглавлять делегацию талибов на конференции в турецком Стамбуле.

Администрация президента США Дональда Трампа в минувшем году договорилась с властями Афганистана, что выведет своих военных из страны до 1 мая. 13 апреля представитель администрации господина Байдена объявил, что к 1 мая США начнут упорядоченных вывод войск, а завершить его планируется до 11 сентября. Напомним, "Талибан" заявлял, что возобновит боевые действия против иностранных войск, если те не уложатся в изначально обговоренные сроки.

Источник - kommersant.ru
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