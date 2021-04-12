|"Национальный проект по развитию торговли" разработали в Казахстане
08:43 14.04.2021
Министерство торговли и интеграции РК разработало Национальный проект по развитию торговли Республики Казахстан на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.
Согласно документу:
Объем несырьевого экспорта товаров и услуг в 2025 году составит 41 млрд долларов США.
Рост производительности труда (в оптовой и розничной торговле) 11,8% к уровню 2019 года.
Инвестиции в основной капитал (в оптовой и розничной торговле) 40% к уровню 2019 года;
Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики (в оптовой и розничной торговле) в ВВП в 2025 году – 5%.
Для этого понадобится решить несколько задач:
Создание благоприятных условий для устойчивого роста внутренней торговли
Повышение качества и безопасности продукции
Улучшение доступа на внешние рынки и продвижение несырьевого экспорта
В рамках реализации национального проекта предусмотрено построение диверсифицированной и инновационной экономики.
В частности, речь идет о:
Расширении возможностей для роста и развития МСБ;
Развитии инфраструктуры и цифровизация базовых отраслей экономики;
Внедрении новых подходов привлечения инвестиций;
Сбалансированном регулировании предпринимательства;
Обеспечении здоровой конкурентной среды;
Развитии собственной научно-технологической и инновационной базы;
Развитии инфраструктуры и цифровизация базовых отраслей экономики.
Кроме того, предусматривается активное развитие экономической и торговой дипломатии, в рамках которой ставятся задачи по расширению торгово-экономического сотрудничества, а также продвижение и защита национальных интересов через активное участие в международных интеграционных объединениях; создание благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции.
Ожидается от реализации проекта социально-экономический эффект, в частности, рост заработной платы занятых в торговле на 135,8% к базовому периоду 2019 года, а также создание 71,6 тысяч новых постоянных рабочих мест в оптовой и розничной торговле.
Планируется, что на развитие внутренней торговли понадобится 380 690 млн тенге, на развитие инфраструктуры качества - 36 332,7 млн тенге, на развитие внешней торговли - 261 943,9 млн тенге (448 523 млн тг – госгарантия).
Проект документа размещен на сайте "Открыте НПА" для публичного обсуждения до 27 апреля.
Ввести в действие постановление планируется с 1 июля 2021 года.