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|В Казахстане отменили майские парады. Из-за вируса
09:10 14.04.2021
Парада в честь 7 мая не будет в Казахстане
Парада в честь 7 мая не будет в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает zakon.kz.
В 2020 году в рамках мер по недопущению распространения коронавируса Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.
В 2019 году парад Вооруженных сил был заменен проведением активной фазы стратегических командно-штабных учений "Айбалта 2019".
В 2018 году парад прошел на территории военной базы "Отар" в Кордайском районе Жамбылской области.
А вот в 2017 году военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил РК состоялся. В общей сложности в параде приняли участие порядка 5000 военнослужащих в составе 26 пеших парадных расчетов. Кроме того, военную мощь нашей страны продемонстрировали около 300 единиц боевой техники и 70 военных самолетов и вертолетов Сил воздушной обороны Казахстана. На параде в столице казахстанцы увидели новые образцы вооружения отечественного и зарубежного производства, пополнившие арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 годах.
7 мая казахстанцы отмечают День защитника Отечества. В этот день в 1992 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил страны. В 2012 году Елбасы подписал закон "О внесении дополнения в закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому День защитника Отечества стал государственным праздником.