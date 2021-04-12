В Казахстане отменили майские парады. Из-за вируса

09:10 14.04.2021

Парада в честь 7 мая не будет в Казахстане



Парада в честь 7 мая не будет в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве обороны, передает zakon.kz.



В 2020 году в рамках мер по недопущению распространения коронавируса Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение отменить военный парад в столице, посвященный 75-летию Победы.



В 2019 году парад Вооруженных сил был заменен проведением активной фазы стратегических командно-штабных учений "Айбалта 2019".



В 2018 году парад прошел на территории военной базы "Отар" в Кордайском районе Жамбылской области.



А вот в 2017 году военный парад в честь 25-летия Вооруженных сил РК состоялся. В общей сложности в параде приняли участие порядка 5000 военнослужащих в составе 26 пеших парадных расчетов. Кроме того, военную мощь нашей страны продемонстрировали около 300 единиц боевой техники и 70 военных самолетов и вертолетов Сил воздушной обороны Казахстана. На параде в столице казахстанцы увидели новые образцы вооружения отечественного и зарубежного производства, пополнившие арсенал казахстанской армии в 2016 и 2017 годах.



7 мая казахстанцы отмечают День защитника Отечества. В этот день в 1992 году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о создании Вооруженных сил страны. В 2012 году Елбасы подписал закон "О внесении дополнения в закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан", согласно которому День защитника Отечества стал государственным праздником.