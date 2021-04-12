Протестующие в Бишкеке против итогов выборов коммуняки и эсдеки все-таки установили палатку у ЦИК

09:18 14.04.2021

14 апреля 2021, Бишкек - , Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В Бишкеке протестующие третий день у ЦИК члены партий, не прошедших в городской кенеш, несмотря на запрет администрации Свердловского района, все-таки установили палатку.



Ранее они объявили голодовку в знак протеста. Экс-депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев, пришедший сегодня на митинг, заявил, что решение Свердловского акимиата незаконно и нарушает право граждан на мирные собрания.



У Центризбиркома пока собрались представители только двух партий - коммунистов и социал-демократов.



Напомним, 11 апреля в Кыргызстане прошли референдум и местные выборы. В Бишкекский городской кенеш, по предварительным данным, прошли шесть партий: "Эмгек" (13,87 процента), "Ак Бата" (12,15 процента), НДПК (10,7 процента), "Ата Журт Кыргызстан" (9,63 процента), "Биздин эл" (7,73 процента), "Ынтымак" (8,3 процента).