За "измену родине" задержан известный кыргызский политолог Марат Казакпаев

09:47 14.04.2021

14 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

Дело о госизмене. В ГКНБ подтвердили задержание Марата Казакпаева



В Госкомитете национальной безопасности подтвердили информацию о задержании политолога Марата Казакпаева.



Уточняется, что у ведомства есть неопровержимые доказательства о причастности политолога к госизмене. О личности второго задержанного человека не сообщается.



Уголовное дело в отношении Марата Казакпаева засекречено. О периоде госизмены и на какую страну работал задержанный, не сообщается. Вместе с Маратом Казакпаевым задержан еще один кыргызстанец - с инициалами М. Т., которому также инкриминируется государственная измена.



Известно, что эксперт не работал на госслужбе и, соответственно, не мог иметь доступа к гостайне или засекреченным документам.