Умер известный таджикский Домулло Хикматуллохи Тоджикободи

09:49 14.04.2021

На 80-м году жизни скончался известный богослов Домулло Хикматуллохи Тоджикободи. Один из его близких 13 апреля сообщил Радио Озоди, что священнослужитель в последнее время тяжело болел.



Известный богослов ушел из жизни в первый день священного для мусульман месяца Рамазан.



Домулло Хикматуллохи Тоджикободи первичное религиозное образование получил во времена СССР у известных священнослужителей Мулло Неъматуллох, Домулло Джурабеки Гарми, Домулло Назри, Домулло Худжаи Кулоби и Домулло Шерали Андиджони, после чего прошел школу Мавлави Хиндустани, крупнейшего теолога-ханафита Ферганской долины.



Ожидается, что похороны известного священнослужителя пройдут 14 апреля на его родине - в селе Гилмон Таджикабадского района на востоке Таджикистана.



Богослов Домулло Хикматуллохи Тоджикободи поддерживал политику нынешнего руководства Таджикистана. В 2014 году, выступая в Исламском центре Таджикистана, он заявил, что уважение к главе государства является "воджибом" - обязательной нормой для мусульман, особенно для ханафитов. Богослов сослался на высказывания Абуханифы: "Предводитель нашего мазхаба Великий Имам Абуханифа так наставлял своего ученика Абуюнуса: "уважай падишаха и почитай его сан". Домулло Хикматуллох тогда призвал верующих каждый раз в конце намаза молится за президента Таджикистана.



Эмомали Рахмон несколько раз встречался и беседовал с известным богословом во время своих рабочих поездок в Раштскую долину.



Эмомали Рахмон и Домулло Хикматуллохи Тоджикободи (слева). Архивное фото

Эмомали Рахмон и Домулло Хикматуллохи Тоджикободи (слева). Архивное фото

Известный богослов в другой своей проповеди в январе 2015 года войну в Сирии назвал провокацией и призвал молодежь отказаться от участия в ней.



Совет улемов Исламского центра Таджикистана, членом которого был Домулло Хикматуллохи Тоджикободи, в 2005 году ввел запрет на посещение женщинами мечети. Это было вызвано якобы недостатком места для мужчин и женщин, молящихся отдельно. Однако, как заявил тогдашний глава отдела фетва Совета улемов, решение было принято после того, как Домулло Хикматуллохи Тоджикободи "доказал , что участие женщин в намазе в мечети является "макрух"-ом - действием, которое шариат признает нежелательным или запретным, и все улемы согласидись с ним".



Домулло Хикматуллохи Тоджикободи, как он сам написал в предисловии к одной из своих книг, родился в 1941 году в селе Гилмон тогдашней Каратегинской области в семье дехканина. В 1952 году жителей этого горного села переселили в Курган.Тюбинскую (ныне Хатлонскую) область, где будущий богослов получил первичное религиозное образование. Последние годы известный священнослужитель жил в родном Гилмоне.