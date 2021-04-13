Протестный потенциал в Казахстане: села догоняют город, - Ернур Молдашев

10:21 14.04.2021 13 апреля 2021,



Исследовательский центр "Стратегия" изучил протестный потенциал населения Казахстана, опросив жителей всех регионов Казахстана. Результаты опроса показывают, что власть стремительно теряет авторитет в глазах граждан.



Местные и международные эксперты в последние годы часто говорят об усилении протестов и недоверия к властям в Казахстане. Блиц-опросы Азаттыка также показывают снижение социального самочувствия населения и уровня жизни. Однако большая часть опросов обычно остается в форме мнений. Количественная оценка такого мнения или ситуации обеспечивается социальными исследованиями, проводимыми такими центрами, как "Стратегия".



Исследование центра проводилось на основе опроса с 6 по 19 февраля 2021 года. В нем участвовало 1180 респондентов, отобранных со всей страны. "Стратегия" работает на казахстанском рынке с 2001 года и обычно проводит такие опросы по запросу третьих лиц, но в этот раз исследование было проведено за счет собственных средств центра.



Эксперт центра Ернур Молдашев говорит, что опрос показал рост протестного настроения в обществе, снижение уровня жизни и доверия населения к политическим изменениям.



Азаттык: Можно ли сказать, что ваше исследование полностью отражает настроение общества?



Ернур Молдашев: Половина опроса проводилась на интернет-платформе, половина с посещением респондентов дома. Согласно требованиям социологического опроса, респонденты были разделены на отдельные группы по возрасту, полу, национальности, уровню образования, таким образом были охвачены все слои. Поэтому можно сказать, что наше исследование отражает нынешние настроения в казахстанском обществе. Это также подтверждается сравнительным анализом такого же опроса, проведенного несколько лет назад.



К примеру, у респондентов интересовались, "снизилось ли общественное недовольство ситуацией в стране или усилилось, или осталось неизменным". 62 процента респондентов заявили, что протест "усиливается". Между тем во время опроса 2013 года о "росте протестов" говорили 35 процентов респондентов, в 2017 году - 31 процент. Рост в два раза за четыре года - особое явление. Это знак больших перемен в сознании людей.



В ходе предыдущего опроса 40–50 респондентов заявляли, что "ничего не изменилось, все по-прежнему". Последний опрос показал, что их количество снизилось до 16 процентов. Если прежде 15 процентов респондентов поддерживали правительство, то сейчас их число сократилось до 13 процентов.



Предыдущие опросы показывали низкий протестный потенциал среди сельских казахов старше 40 лет. Власти также полагались на эти социальные группы. Теперь те присоединились к протестным группам.



Азаттык: Есть ли разница в протестном потенциале сельского и городского населения?



Ернур Молдашев: Как мы заметили, прежде недовольство городских жителей было намного выше, чем недовольство сельских жителей. Раньше протестные группы росли только за счет горожан. Сейчас у них одинаковый уровень. Это также способствует росту общего протестного потенциала. Это означает, что власть теряет электоральную базу. Причину этого следует искать прежде всего в социальной ситуации. Потому что за последние три года социальная ситуация, покупательный потенциал снизились по всем параметрам. На вопрос, насколько изменилось финансовое положение их семьи по сравнению с прошлым годом, 48 процентов - это около половины населения - ответили, что "ухудшилось". У 29 процентов респондентов - "без изменений", у 14 процентов - "улучшилось". По мере ухудшения социальной ситуации протестный потенциал людей начинает меняться.



Мы также спрашивали: "В каком регионе могут выступить против властей?" Большинство респондентов заявили, что протесты могут пройти не в том регионе, где они живут. Часто упоминаются города Алматы и Нур-Султан. "Если они начнут, мы можем присоединиться", - отвечали участники опроса. Такие ответы показывает, что власть в Казахстане слишком централизована, в областных центрах нет политической власти. Люди, например, протестуют против акимата Актюбинской области и считают, что не могут изменить решение властей. Во-вторых, это проблема внутренней миграции. Концентрация экономического потенциала и человеческих ресурсов только в двух городах нарушает баланс. Это ощущают и жители региона. "Все находится там, только они могут начать" - так они чувствуют.



Во время этого исследования мы заметили, насколько сильно изменилась социальная ситуация. В начале 2021 года жизнь населения начала заметно ухудшаться. К примеру, на вопрос "Как вы оцениваете свое социальное положение?" люди отвечали следующее: "У нас недостаточно денег на продукты" или "Хватает на еду, но не хватает на одежду"; "Мы не можем приобрести бытовую технику" или "Можем купить бытовую технику, но не можем купить машину или квартиру". Во время предыдущих опросов большинство респондентов относили себя к категории "имеющих достаточно денег, чтобы покупать еду и одежду, а бытовая техника - не всегда по карману". Эта ситуация существенно не менялась последние 15 лет. Во время опроса этого года 44 процента заявили, что у них "не хватает денег на покупку одежды". К примеру, в 2009 году этот показатель составлял 15 процентов, а в 2020 году - 14 процентов. Разница огромная.



На вопрос "Как вы оцениваете экономику Казахстана?" более 40 процентов выбрали ответы: "слабая" или "очень слабая". Раньше это было только на уровне 14–15 процентов.



В прошлом году, когда объявили карантин по коронавирусу, мы предполагали, что положение населения сразу ухудшилось. Однако мы убедились, что у большинства населения есть резервы на два-три месяца и даже полгода. Дальше заканчивались. Во-вторых, в прошлом году в Казахстане возросло число потребительских кредитов. Люди думали: "Возьму кредит, все будет хорошо, работа будет".



Азаттык: Как респонденты оценили политические процессы в Казахстане?



Ернур Молдашев: Был задан вопрос "Насколько Казахстан стал демократическим государством или движется в направлении демократии?". В результате исследования мы получили ответ, что "Казахстан не стал демократическим государством, он отдаляется от демократии". Лишь шесть процентов респондентов заявили, что "в Казахстане установилась демократия". 19 процентов считают, что страна "движется в направлении демократии". В 2004 году этот показатель составлял 40 процентов, то есть сейчас уменьшился вдвое. Это группа, напротив, должна была присоединиться к группе, которая считает, что "страна стала демократической".



Сможет ли Акорда построить диалог с обществом?

30 процентов считают, что государство говорит о демократии только на словах. 23 процента считают, что политическая система Казахстана не имеет ничего общего с демократией. В 2004 году так считали всего девять процентов. На эти показатели часто влияют политические процессы. Всего три или четыре года назад люди, казалось, надеялись на перемены с приходом потенциального нового президента. Кажется, что люди разочарованы тем, что их надежды не оправдались, и они не смогли увидеть настоящую политическую реформу и трансформацию.



Нам также была интересна реакция общества на решения и действия властей. В идеальном обществе, в "слышащем государстве", большинство населения поддерживает решения властей. В Казахстане сейчас это делают всего 13 процентов. В 2017 году это было 33 процента, или треть населения поддерживала власти. Такое настроение, конечно же, было вызвано трансформацией власти и тем, что выборы прошли без реальной конкуренции.



Азаттык: Были ли вопросы о результатах выборов?



Ернур Молдашев: Мы задавали такие вопросы: ходили ли вы на выборы, почему пошли или не пошли, за какую партию проголосовали. Есть разница между собранными нами данными и официальными данными. Согласно данным нашего исследования, "Нур Отан" получил 46 процентов голосов, "Ак жол" - 17 процентов, Народная партия - 10 процентов, "Адал" - девять процентов и "Ауыл" - пять процентов. Партия "Адал" как минимум "проходит" в парламент.



О парламентских выборах в 2021 году

10 января 2021 года в Казахстане прошли выборы депутатов мажилиса парламента. С 2007 года в стране действует пропорциональная избирательная система с "закрытым списком" на парламентских выборах. То есть избиратели голосуют только за партию, а затем партия, получившая мандат, решает, кто будет депутатом. Для прохождения в мажилис партия должна получить не менее семи процентов голосов.



Всего в выборах этого года участвовали пять партий. Общенациональная социал-демократическая партия бойкотировала выборы. До этого банкир в изгнании и оппозиционный политик Мухтар Аблязов призывал своих сторонников голосовать за эту партию.



По официальным результатам, партия "Нур Отан" получила 71,09 процента голосов, Демократическая партия "Ак жол" - 10,95 процента, Народная партия Казахстана - 9,10 процента, партия "Ауыл" - 5,29 процента, партия "Адал" - 3, 57 процента. В мажилис прошли первые три партии.



Лишь четверть опрошенных считает, что результатам выборов можно верить. На вопрос о причине, по которой люди не ходили на выборы, респонденты отвечали: "Результат очевиден, мой голос ничего не решает".



Опрос часто выявляет такое настроение: "Мы не можем повлиять на решение властей". 25 процентов респондентов игнорируют политическую жизнь. Также стоит отметить, что количество тех, кто "противодействует, когда возможно", увеличилось с двух до десяти процентов. Их мотив - "правительство действует против интересов народа". В опросе, который проводится уже несколько лет подряд, есть только одна постоянная - это число тех, кто вынужден приспосабливаться к решению властей. В 2017 году "приспособленцев" было 38 процентов, в 2021-м стало 39 процентов.



Касым-Жомарт Токаев, к которому только что перешли президентские полномочия (слева), с подавшим накануне в отставку Нурсултаном Назарбаевым в тогда еще Астане, 20 марта 2019 года.



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Асылхан Мамашулы является репортером Азаттыка в Алматинском бюро, пишет, в основном, на политические темы. Родился в апреле 1973 года. В 1994 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Коркыта-ата. В 1997-2000 годах учился в аспирантуре Казахского национального университета имени Аль-Фараби.



Работал в издательстве "Казахская энциклопедия", в газете "Ана тілі" и в центре ABDI-Press. С 2011 года работает в Азаттыке.



kaganat.bakir@gmail.com Источник - rus.azattyq.org

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