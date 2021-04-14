Как мигранты вытесняют коренное население России из школ, - В.Мальцев

11:35 14.04.2021 такие мигрантские гетто есть и в Москве, и Екатеринбуре, и в Красноярске…

Владислав Мальцев

14 апр. 21



На прошедшем 30 марта заседании Совета при Президенте по межнациональным отношениям Владимир Путин заявил: "Это не очень публичная вещь, не очень публичная сфера и малоприятная на первый взгляд, но существенная и для нас тоже важная. В некоторых европейских странах да и в Штатах тоже, повторяю, когда уровень детей мигрантов в школе достигает определенного процента, местные жители своих детей из этих школ забирают… И там образуются школы, которые чуть ли не на 100 процентов – не чуть ли, а фактически на 100 процентов укомплектованы только детьми мигрантов, и это большая проблема. Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода".



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8 апреля, проводя в Новосибирске ежегодный окружной семинар-совещание "О практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", об этом заговорил и заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов: "Наша система образования не очень рассчитана на такой наплыв иностранных детей. Они хуже знают язык, они выросли в несколько других культурных традициях, поэтому работа с ними очень важна. Большинство из них – это будущие граждане нашей страны. Мы видим, что происходит в странах Европы и США, где миграционное давление создает большие проблемы коренному населению. Мы этого не должны допустить".



Неужели! Когда много лет апологетам якобы "дешевого труда гастарбайтеров" говорили, что при этом мы получаем и повышенную нагрузку со стороны последних (чаще всего работающих "вчерную" без уплаты налогов и социальных отчислений) на систему здравоохранения и образования, чиновники и правозащитники это называли "ерундой" и "ксенофобным бредом". А сейчас вдруг спохватились.



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Даже привластный правозащитник Александр Брод опубликовал 12 апреля в "Независимой газете" колонку с заголовком "Создание этнических школ для детей мигрантов – это путь к этническим гетто". Правда, что конкретно его тревожит – непонятно, потому что надо и в образе остаться, и власти подмахнуть.



Спохватились, когда уже жареный петух клюнул. "В 2020 году практически каждый четвертый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам. При этом имеется негативная динамика. На 7,5% выросло количество людей, которые стали плохо относиться к мигрантам. Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. В СФО (Сибирском федеральном округе. – Авт.) здесь 22,3% негативно относятся к мигрантам", – признал на том же заседании в Новосибирске Магомедов.



И то, постановка-то вопрос какая! Мол, ай-яй-яй, как нехорошо не любить гастарбайтеров. Ведь раз они решили приехать из Средней Азии к нам – значит, по словам Магомедова, "это будущие граждане нашей страны". И это не граждане России решают…



Но вернемся к мигрантам и школам. Все эти ужасы, которые наши власти видят только "в некоторых европейских странах и Штатах" (как в фильме "Кавказская пленница" товарищ Саахов "но, не в нашем районе"), уже есть в России.



В июле 2020 года я приводил в "Завтра" подробные цитаты из свежих исследований сотрудников Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, показавших, что в районе Котельники Московской области рядом с рынком "Садовод" уже сформировалось полноценное мигрантское гетто, откуда бежит коренное население.



Несколько цитат из статьи "Являются ли Котельники этномиграционным анклавом?" в журнале Высшей школы экономики "Городские исследования и практики" (2020, том 5, №1): "Если взять дома, сданные в эксплуатацию в 2010-х, по приблизительным оценкам, доля квартир, в которых живут этнические мигранты, может доходить до половины. С учетом того, что часть квартир – это в большей степени общежития, доля этнических мигрантов в фактическом населении этих домов может быть еще выше". Конкретно по некоторым домам: "В одном из подъездов, согласно интервью с консьержкой, примерно в половине квартир живут русские собственники, в четверти – армяне-собственники, а остальные квартиры снимают мигранты. В другом 30% квартир – это русские собственники, еще в 20% квартир живут собственники из Армении и Азербайджана, 40% снимают мигранты из Центральной Азии, преимущественно в формате "квартир-общежитий", в остальных живут приезжие из Китая и Вьетнама (6% квартир, как в собственности, так и в аренде), Северного Кавказа (приблизительно 6% квартир, в аренде), а также Афганистана и Кубы".



Коренное население в Котельниках уже просто боится отдавать детей в государственные школы: "Многие информанты открыто говорят, что присутствие в классе 15 – 20 нерусскоязычных детей отрицательно влияет на образовательный процесс, в то время как прочие жалуются лишь на плохое образование и переполненность школ. И те, и другие тем не менее предпочитают отдавать своих детей в другие школы – в Жулебино, в Дзержинский, в другие районы Москвы и Подмосковья. Жить в Котельниках, а детей возить учиться в другое место – распространенная стратегия среди наших информантов, хотя известны также семьи, которые готовы уехать или уже уехали из города только для того, чтобы отдать детей в школу".



Русские просто бегут из этого подмосковного города. Об этом прямо говорится в статье "Места резидентной концентрации мигрантов в российских городах: есть ли паттерн?", опубликованной теми же авторами в журнале "Социологическое обозрение" (2020 год, том 19, №2) опубликована статья: "Сложно сказать, в какой степени в Котельниках – в старых и новых районах – происходит "отток белых", однако, во-первых, были зафиксированы случаи "избегания белыми", когда семьи не селились в Котельниках, принимая решение в том числе в связи с тем, что в городе живет много мигрантов… в-третьих, "оттоком белых" характеризуется ситуация в школах – старожилы и неэтнические мигранты массово отдают своих детей учиться в школы в соседние города, где мигрантов меньше, а образование – в связи с этим – лучше… Известно также, что некоторые мамы ходят гулять с детьми на площадки, расположенные рядом с менее мигрантскими домами, которых больше в старой части города, поскольку считают, что дети мигрантов плохо воспитанные и конфликтные".



Вот цитата из той же научной статьи: "На улице и во дворах этих домов почти всегда можно увидеть женщин в хиджабах и национальных платках, а в городских маршрутках визуально отличимых иноэтничных мигрантов обычно не меньше половины… На первых этажах домов – халяльные лавки, "этнические" кафе, мелкие продуктовые магазины, принадлежащие мигрантам… Всего на девять домов пять кафе, которые можно классифицировать как "этнические", – "Дидор", "Рахат", "Амина", "Душанбе", "Евразия", а в местном спортзале после шести "сплошной Садовод", как рассказывают информанты. Дети на детских площадках – со всех уголков СНГ – из Армении, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии и пр.".



А вот из поста блогера Артура Шигапова "Национальное гетто в спальном районе Москвы" (тут не совсем точно, в Котельники метро провели, но все это не часть Москвы), опубликованного еще в 2018 году: "Я попал в Котельники почти случайно, и сразу ощутил себя как в Нью-Йорке. На конечной станции таганской ветки выходят и фактурные афророссияне, и флегматичные лаосцы, и китайцы, и прочие посланцы трудовой планеты. В пекарне продается самса нескольких видов, а в магазине одежды консультирует очень годная мулатка с большими глазами. Но, разумеется, лидирует здесь Средняя Азия и Кавказ". Опубликовал он и целый ряд фотографий из этого гетто.



Ладно, скажет кто-то, это все касается только Москвы. А вот и нет. Такие же районы есть по всей стране. О многих и ранее рассказывали местные жители, но сейчас есть исследования социологов – из той же статьи 2020 года в "Социологическом обозрении".



Екатеринбург, район Сортировка. "В 1995 году на Сортировке возник рынок "Таганский ряд". Сначала там торговля шла под открытым небом, затем появились павильоны, сейчас же рыночный комплекс на Сортировке включает в себя три торговых центра, сельхозрынок, а также складские помещения, гостиницу, офисы, предприятия общепита и прочую околорыночную инфраструктуру. Появление, а затем и рост рынка можно связать с его географической близостью к центру и одновременно периферийностью относительно соседних городских районов. Численность людей, занятых в этом рыночном комплексе, оценить сложно, но, согласно сайту рынка "Таганский ряд", число торговых мест превышает 4 тысячи. С этим рынком связывается появление в районе мигрантов: в первую очередь таджиков, киргизов, китайцев и вьетнамцев. В целом близость к рынку - это значимый для расселения мигрантов фактор: наибольшая концентрация мигрантов - в домах, примыкающих к рынку... В двух домах, построенных в 2010-е и примыкающих к рынку, приблизительно высчитанная доля мигрантов - не ниже 70%, при том, что в соседствующей с одним из них пятиэтажке 1965 года постройки мигранты занимают треть квартир. Самая же высокая зафиксированная доля составляет порядка 90%: это два дома, выкупленных рынком для своих сотрудников и прошедших реновацию".



Причем квартиры мигранты не только арендуют, но и скупают. "Бизнес на "Таганском ряду" позволяет некоторым мигрантам, прежде всего предпринимателям, покупать квартиры. В свете этого можно говорить о том, что происходит смена населения". Да, специалисты Центра региональных исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации прямым текстом говорят – "происходит смена населения".



Мигранты вытесняют коренное население из школ: "Из 13 школ, расположенных на Сортировке, по крайней мере про четыре известно, что в классе может быть более половины детей мигрантов. Оценка местными родителями таких школ, как обеспечивающих низкий уровень образования, ведет к тому, что они пытаются отдавать детей в школы в других районах, куда впоследствии могут переехать".



Хотите конкретики? В марте 2020 года популярное екатеринбургское издание E1.ru опубликовало интервью (вместе с большой фотосессией) с директором одной из таких школ Евгением Сергуниным: "Организовать работу с 80% детей мигрантов - это дорогого стоит. Основной процент наших учеников - из Киргизии, из 920 детей киргизов - 327. Есть и таджики. А еще - турки, иранцы, казахи, узбеки…"



Интересная деталь, упомянутая Сергуниным: "Но существует такая особенность: здесь, на Сортировке, в школах присутствует своего рода клановость. Например, в 183-й учатся вьетнамцы, а в нашей - киргизы. Так исторически сложилось еще в 90-е, когда пошел приток рабочих мигрантов". Исторически так сложилось, что русских мигранты из конкретных школ Екатеринбурга вытеснили и поделили их между собой! Сами журналисты E1.ru поясняют, что "такие школы, как 149-ю, екатеринбуржцы часто обходят стороной, говорят, что там сплошные дети мигрантов!"



А вот – Красноярск, район Красноярской ТЭЦ: "Мигранты стали прибывать в этот район с появлением рынка. В основном это были жители Кыргызстана, а затем Таджикистана, и в настоящий момент именно эти две мигрантские группы формируют большинство мигрантов, живущих в районе. Параллельно уменьшалась доля немигрантов - кто-то умирал, кто-то уезжал в лучшие районы Красноярска. В результате в период наибольшего расцвета рынка немигрантское население частично сменилось мигрантским. В районе, кроме того, селились мигранты, работающие в прочих частях города. Приехав в Красноярск, они останавливались у родственников и знакомых, которые, весьма вероятно, жили на КрасТЭЦ, затем же - оставались в районе… В целом же в радиусе трех километров от рынков доля мигрантов в однотипных домах примерно одинакова; в общежитиях мигрантские квартиры или комнаты могут составлять до 50%, а в отдельных случаях и больше - в квартирных зданиях мигрантских квартир обычно от одной до четырех на подъезд, что, в зависимости от типа дома, составляет не более 30% от всех квартир".



Аналогично, здесь мигранты вытесняют местных из школ, да и в целом из района: "В радиусе трех километров от рынка находится 8 школ, непосредственно же примыкают к рыночному кластеру две, в одной из которых дети-мигранты составляют чуть меньше трети, в другой эта доля почти доходит до 60%. Известно, что некоторые родители-немигранты отдавали и отдают своих детей в школы в других районах, но сложно сказать, насколько это связано с высокой долей мигрантов в этих школах. Район воспринимается его жителями и маркируется жителями других районов как место, где живет много мигрантов. Сложно сказать, происходил ли в районе "отток белых"... однако есть ряд свидетельств того, что некоторые жители уезжали из района, объясняя это тем, что их не устраивало соседство с мигрантами".



Все это шло годами, и не в ужасные далекие 90-е годы. По Котельникам основная волна приезда мигрантов пришлась на 2013 – 2016 годы. Пока Россия грозно сокрушала супостата в Сирии или Африке, в "подбрюшье Москвы" русских вытесняли приезжие с Кавказа и Центральной и Юго-Восточной Азии. И потом, если что, вернувшихся домой спецназовцев встречали где-нибудь в Путилково (тоже мигрантское гетто) ножом. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618389300

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