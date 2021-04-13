Индия установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - 184 372

12:27 14.04.2021

За минувшие сутки в Индии зарегистрировано 184 372 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что является рекордным показателем с начала пандемии во всем мире.



Как сообщило Министерство здравоохранения страны, за последние 24 часа от COVID-19 умерли 1027 человек.



За последнюю неделю в Индии стремительно растет число заболевших коронавирусом. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в стране зарегистрировано 13,8 млн зараженных (на втором месте после США), скончались 172 тыс. человек.