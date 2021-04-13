 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.04.2021
12:39  Очень пестро. Презентована новая форма для женщин полицейских Таджикистана (фото)
12:35  "Даже сарай сожгли"... Уйгурка Турсынай Зияудун рассказывает как ей плохо сиделось в лагере в Синьцзяне и жилось в Казахстане
12:27  Индия установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - 184 372
12:11  Немецкий футболист Коля Давыдов хочет поиграть за сборную Кыргызстана. Прикольно...
11:35  Как мигранты вытесняют коренное население России из школ, - В.Мальцев
10:21  Протестный потенциал в Казахстане: села догоняют город, - Ернур Молдашев
09:49  Умер известный таджикский Домулло Хикматуллохи Тоджикободи

09:47  За "измену родине" задержан известный кыргызский политолог Марат Казакпаев
09:18  Протестующие в Бишкеке против итогов выборов коммуняки и эсдеки все-таки установили палатку у ЦИК
09:10  В Казахстане отменили майские парады. Из-за вируса
08:43  "Национальный проект по развитию торговли" разработали в Казахстане
07:59  Талибан отказался от любых мирных переговоров. До полного вывода иностранных войск из Афгана
07:51  Скончался Народный артист Таджикистана Киемиддин Чакалов
07:30  "Защитим инородцев от русского держиморды" (уроки истории), - А.Непогодин
07:27  Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп в 900 лямов зеленью
07:15  Противостояние в Донбассе не может не закончиться войной, - Чжао Хуэйжун
00:44  Третья сверхдержава? Способна ли Индия экономически обогнать и КНР? - Алексей Кива
00:34  Ситуация с уйгурами вынуждает Канаду столкнуться с собственной историей, - Элен Хуан
00:31  Иранские центрифурии. Тегеран делает беспрецедентный рывок в развитии своей ядерной программы, - "Къ"
Вторник, 13.04.2021
22:23  Иран у берегов Фужейры подбил ракетой израильский сухогруз Hyperion Ray
22:18  Але, але, прекрасная маркиза.. Байден сам позвонил "убийце" Путину
21:23  Wall Street Journal : сможет ли решимость Байдена выдержать натиск Путина и Си?
20:32  Правда о турецком "софагейте", - Тьерри Мейсан 
20:11  Байден обещает вывести все амер-войска из Афгана к 11/09 сего года. Дедушка бредит?
20:00  Постковидный мир будет другим и более опасным, - докладывает Совет по нацразведке США
19:44  Аркадаг отдал сыну Сердару часть полномочий главы ТуркмМИДа
19:43  Кто и для чего находит обломки российских "Искандеров" в Нагорном Карабахе? - Д.Нефедов
19:08  Сына Жириновского избил во Внуково сын Битарова (экс-главы Осетии)
17:28  Япония решила слить в океан грязную радио-воду Фукусимы. Китай и Корея жутко против
16:46  КырСуд полностью оправдал матерых депутато-министров-курбаши Текебаева и Чотонова
16:04  Объедать остатки КазЭкономики (Самрук-Казыну) села новая статья кадровой саранчи
13:52  Дяди Томы покинули хижины... Как негры превращаются из изгоев в хозяев жизни Америки
13:51  Заклятые друзья: почему Турция вооружает Украину, - И.Кармазин
12:30  Монголка Буяндэлгэр возглавила Федерацию борьбы Азии
12:29  Американские города снова в огне: стычки с полицией, погромы и комендантский час
12:25  В Ашхабаде установят памятник Юрию Гагарину
12:23  Моссад атакует и несет потери. Ирану тормозят ядерную программу из последних сил, - В.Сокирко
12:20  Портрет Гагарина появился на самом высоком здании в мире
11:31  Биофабрики смерти Пентагона. Ч. 2, - В.Прохватилов
09:47  Нет собственной культуры – нет народа, - Сергей Михеев
09:45  Россия выходит из проекта МКС и будет строить новую орбитальную станцию - РОСС
08:36  Российская идеология стучится в Европу? - Пьер-Оливье Комбеллес
08:34  Они вернулись! За месяц приток денежных переводов в Киргизию от мигрантов вырос на $25,6 миллиона
08:32  Битва за космос. Судьба понятия в евразийском мировоззрении, - Александр Дугин
08:15  Полковника Зиадина никто не спишет. Почему казвласти так отчаянно защищают VIP-дегенератов?
07:12  Вокруг России сжимается турне врагов. США готовят союзников к войне с Москвой, - "Къ"
06:25  О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства КырМВД, - А.Джумашова
06:09  Кому открутят голову. Очередная диверсия на иранском ядерном объекте Натанзе
00:23  Израиль: "демократия" за колючей проволокой, - С.Кожемякин
00:20  Китай намерен возродить дипломатию в стиле пинг-понг, - Вл.Скосырев
00:17  Казахстан проигрывает коронавирусу. Страна не готова к массовой вакцинации, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   | 
"Даже сарай сожгли"... Уйгурка Турсынай Зияудун рассказывает как ей плохо сиделось в лагере в Синьцзяне и жилось в Казахстане
12:35 14.04.2021

"Китай лишил меня всего". Бывшая узница, рассказавшая миру о насилии в "лагере"

Нуртай ЛАХАНУЛЫ

Этническая уйгурка Турсынай Зияудун, бывшая узница "лагеря перевоспитания" в Синьцзяне, попросила в США политическое убежище. Она отправилась за океан, не сумев получить гражданство в Казахстане, на исторической родине своего мужа, где, по словам 41-летней женщины, она не чувствовала себя в безопасности. После отъезда Турсынай рассказала западным СМИ об ужасах, которые ей пришлось пережить в китайском "лагере", и сексуальном насилии в закрытых учреждениях на северо-западе Китая.

Последние несколько лет в жизни Турсынай Зияудун были как сплошная черная полоса. Унижения, избиения и изнасилование в "лагере перевоспитания" в Китае, угрозы расправы после выезда в Казахстан, операция по удалению матки, вынужденная разлука с мужем...

СИНЬЦЗЯН - ШЕЛЕК - ВАШИНГТОН

Турсынай Зияудун и ее муж этнический казах Калмырза Халыкулы, уроженцы Синьцзяна, переехали из уезда Кунес на северо-западе Китая в Алматинскую область Казахстана в 2011 году. Они поселились в селе Шелек, что в 130 километрах от крупнейшего города Казахстана. За получением гражданства они не обращались. В 2016 году Енбекшиказахский районный суд оштрафовал чету, признав виновной в нелегальном пребывании в Казахстане на протяжении пяти лет.

Супружеская пара решила вернуться в Китай. Об этом решении они жалеют до сих пор.

Только они пересекли границу - китайские полицейские изъяли у них документы. Турсынай рассказывает, что в апреле 2017 года ее отправили в "лагерь политического перевоспитания" - "за длительное нахождение за границей".

Мужу вернули документы, его по неизвестным причинам не стали подвергать преследованиям. Калмырзе Халыкулы удалось вернуться в Казахстан, где он через несколько месяцев получил гражданство. Он обратился за помощью в "Атаж?рт еріктілері" - организацию, которая документировала обращения казахов, утративших связь с родными в Синьцзяне, оказавшимися там в "лагерях", тюрьмах, под домашним арестом, собирала истории бывших узников, выбравшихся из заключения, и передавала информацию международным организациям.

Турсынай освободили из "лагеря" после обращений Калмырзы в международные организации и казахстанские уполномоченные органы. Она получила в Китае трехмесячную визу на основании поданного мужем вызова. Не мешкая сразу выехала в Казахстан.

В Казахстане она рассказала журналистам о пережитых в лагере унижениях и страданиях.

Через несколько месяцев в дом Турсынай и Калмырзы пришла беда. Ночью кто-то подпер снаружи входную дверь. В темноте подожгли сарай, он заполыхал, - к счастью, пламя не перекинулось на другие постройки. Турсынай восприняла пожар как знак, мол, ее предостерегают, чтобы не рассказывала о "лагере" в Китае.

Казахстанские власти отказали Турсынай в предоставлении гражданства. Калмырза Халыкулы считает, что "Казахстан не дал гражданство, потому что опасается Китая". Вскоре супруги уехали в Турцию, где пробыли некоторое время, а затем Турсынай при содействии международных организаций" перебралась в США. Калмырза вернулся в Казахстан.

По прибытии в Соединенные Штаты в интервью Би-би-си Турсынай рассказала, что подверглась в "лагере" изнасилованию. О сексуальном насилии заявили и другие бывшие узницы. Азаттык поговорил с Турсынай о том, почему она решилась на тяжелые откровения, чувствует ли она себя в безопасности и какие у нее теперь планы.

"Я БОЯЛАСЬ, ЧТО МЕНЯ ВЫДАДУТ КИТАЮ"

Азаттык: Как изменилась ваша жизнь после отъезда из Казахстана?

Турсынай Зияудун: В Казахстане я боялась, что меня выдадут Китаю. После освобождения из "лагеря" я сильно болела. Когда добралась до Турции, была в тяжелом состоянии. Лечилась полтора месяца. Я даже не знала, сколько времени прошло. Сейчас я чувствую себя в безопасности. Полностью восстановилась после болезни.

Азаттык: Были ли основания опасаться, что Казахстан выдаст вас Китаю?

Турсынай Зияудун: Я не могла получить казахстанское гражданство. Мой муж - гражданин Казахстана. Они могли мне дать гражданство, но не дали. Женщина, работающая в миграционной полиции Алматинской области, мне открыто сказала: "Мы вернем вас в Китай. Уйгурам гражданство не предоставляется. Потому что есть договоренность с Китаем". Однажды посреди ночи подожгли наш сарай. И я, и мой муж получали звонки с угрозами от незнакомых людей.

Азаттык: Как вы уехали в Турцию?

Турсынай Зияудун: Одна из местных правозащитных организаций помогла мне уехать из Казахстана. Они поддерживали связь с организациями в Турции. Мне открыли электронную визу в Турцию.

Азаттык: Но в Турции вы пробыли недолго. Вы и там чувствовали опасность?

Турсынай Зияудун: Нет, в Турции я чувствовала себя свободно. Но мое здоровье продолжало ухудшаться. Власти США знали о моей ситуации. Когда была в Турции, приезжали журналисты, они видели, в каком состоянии я тогда находилась. Потом при вмешательстве правозащитных организаций мне выдали визу в Соединенные Штаты. Потому что в Турции меня не прооперировали. Были финансовые сложности. В США у меня все хорошо. Здесь я не беспокоюсь за свою безопасность. Меня положили в больницу. Сделали все бесплатно. Не все строится на деньгах, как в Китае. Здесь серьезно относятся не только к правам, но и к здоровью человека. Спасают жизнь, не взяв ни копейки. Ко мне приходили домой, чтобы просто дать лекарства. В своих молитвах я благодарю сначала Аллаха, а затем правительство США.

Азаттык: Вы планируете навсегда остаться в США?

Турсынай Зияудун: Я попросила политического убежища. Пока не знаю, каким будет решение. Но я надеюсь, что государство, защищающее права человека, примет мое прошение. У меня нет иного выбора, кроме как подать заявление о политическом убежище.

Азаттык: Кто оказывает вам финансовую поддержку?

Турсынай Зияудун: Помогают люди, которые меня окружают.

"УДАЛИЛИ МАТКУ"

Азаттык: Какой диагноз вам поставили?

Турсынай Зияудун: В "лагере" меня сильно избили. Пинали по животу. Тогда я получила повреждение внутренних органов. Через четыре месяца после приезда в Казахстан я начала сильно болеть Было постоянное кровотечение. Я постоянно испытывала страх. Вероятно, это тоже способствовало обострению болезни. Потом начался карантин [из-за пандемии коронавируса], и возможности обратиться к врачам не было. Когда я приехала в США, мое состояние ухудшилось. Мне удалили матку. После операции появились симптомы туберкулеза. По словам врачей, туберкулез, вероятно, появился в Китае после вакцинации в "лагере". Сейчас я полностью выздоровела.

Азаттык: О пережитом в "лагере" изнасиловании вы смогли рассказать, только выехав в США. В предыдущих интервью вы об этом ничего не говорили...

Турсынай Зияудун: В Казахстане опасно было поднимать этот вопрос. Я боялась за свою жизнь. Как вы знаете, когда я заговорила о ситуации в "лагере политического перевоспитания", нашу дверь подперли снаружи и подожгли наш сарай. Это было предупреждением для меня. Во-вторых, у меня не было детей, но я надеялась, что рожу. Я не отказывалась от жизни. Думала: если появится ребенок, то он может узнать эту историю в будущем. Кто-нибудь да рассказал бы. В-третьих, в Казахстане живут родственники мужа. Я и сама прожила там около пяти лет. У меня достаточно знакомых. Есть такое понятие, как ?ят ("стыд" в переводе с казахского. - Ред.). Все это мешало мне рассказать об изнасиловании, о моих страданиях. Когда приехала в США, я все потеряла. Китай лишил меня всего, не оставив в моей жизни ничего хорошего. Я потеряла связь со своими родственниками в Синьцзяне. Сколько еще женщин в "лагерях" страдают, как страдала я. Это знают только те женщины, которые, как и я, побывали там. Думаю, что я не смогла получить гражданство в Казахстане из-за давления со стороны Китая. Поэтому я решила открыто рассказать обо всем. Если бы я жила в Казахстане, возможно, никогда не рассказала бы об этом.

"КАЗАХСТАН БЫЛ ДЛЯ МЕНЯ РАЕМ"

Азаттык: Что вы чувствуете к Казахстану?

Турсынай Зияудун: Я люблю Казахстан. Бескрайние степи, легко дышится. Такая красивая страна. Она была для меня раем. Люди приветливые. Еда вся натуральная, чистая, очень вкусная. Я хотела жить в Казахстане, даже если бы пришлось жить далеко в горах. Я и душой и телом стала казашкой. В Китае я училась в казахской школе. Замуж вышла за казаха. По приезде в США интервью в основном даю на уйгурском языке. Заметила, что начала забывать свой родной язык. Иногда мне звонит муж из Казахстана и делает замечания. Поправляет меня и говорит, где я ошиблась. Мне легче давать интервью на казахском, чем на уйгурском, казахский мне ближе. Но китайские власти не дали мне возможности жить в Казахстане. Они оказывали давление на Казахстан.

Азаттык: О чем вы сейчас думаете? Что вызывает ваше беспокойство?

Турсынай Зияудун: У меня осталось шесть родственников в Китае. Я переживаю сейчас за них. Когда я была в Казахстане, со мной поддерживали связь китайские полицейские. "Закрой рот, ходи тихо. Если что плохо скажешь о Китае, твоим родственникам здесь не поздоровится", - угрожали они. Но и я в долгу не оставалась. "Какое вам дело до моих родственников? Мне 40 лет. Я сама несу ответственность за свои действия. Если что-то случится с моими родственниками, я вас обвиню", - говорила я им в ответ. Мои родственники были живы-здоровы до моего отъезда из Казахстана. Вот уже семь месяцев, как от них нет вестей. Неизвестно, живы они или нет.

Азаттык: В Казахстане у вас остался муж. Вы поддерживаете с ним связь?

Турсынай Зияудун: Да. Ему там очень тяжело. Сейчас у меня ничего нет. Поэтому нет возможности забрать его сюда.

Но в конце концов я заберу его к себе. Мне тоже нелегко жить в одиночестве.

"У НЕЕ НЕ ОСТАВАЛОСЬ ВЫХОДА"

Репортер Азаттыка поговорил с мужем Турсынай Калмырзой Халыкулы, который находится в Казахстане.

- Я немолод. Сейчас живу один. Мне тоже нелегко. Но у нее (у Турсынай. - Ред.) не оставалось другого выхода, кроме как уехать в США, - объясняет он.

Калмырза говорит, что с отъездом в Турцию Турсынай помогли не только правозащитные организации, но и посольство США.

- По приезде в Турцию моя жена сильно заболела. Она чуть не умерла. Я был напуган. В посольстве США в Турции узнали о ее состоянии и в течение дня подготовили визу. Я тоже хотел поехать, но это заняло бы время. Поскольку состояние жены ухудшалось на глазах, я позволил ей уехать одной, - говорит он.

Калмырза сказал, что поедет в США, если его жене Турсынай предоставят там политическое убежище.

Нуртай Лаханулы родился в 1973 году. В 1998 году окончил филологический факультет Казахского национального университета имени Аль-Фараби. Работал в газете "Казахстан-Заман" и на Казахском радио. С 2010 года работает на Азаттыке.

Источник - Радио Азаттык
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618392900
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2021г. составил 98,2%
- ГЧП тревоги нашей
- От "не торопимся" до "срочно переходим": как менялась риторика латинизации в Казахстане
- Кадровые перестановки
- В целях мониторинга паводковой обстановки Р. Скляр совершил облет приграничных районов столицы
- Вакцины и вакцинирование (Часть вторая)
- Министерство национальной экономики представило Мажилису поправки по вопросам выборов
- Сенатор Куртаев: Сельчанам нужна отдельная программа обеспечения жильем
- Стремление доминировать в мировой политике неистребимо: эксперты о российской реакции на переименования улиц в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  