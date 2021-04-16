|Очень пестро. Презентована новая форма для женщин полицейских Таджикистана (фото)
12:39 14.04.2021
Работа как праздник: в Таджикистане представили новую женскую форму для милиции
Новую форму для сотрудниц милиции разработали дизайнеры Согдийской области
ДУШАНБЕ, 12 апр - Sputnik. В Таджикистане представлена новая парадная и полевая форма для женщин-милиционеров, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.
Согласно данным ведомства, формы сшиты из атласа и адраса в национальном и европейском стиле.
Модели были разработаны дизайнерами Согдийской области.
Отмечается, что полевая форма для сотрудниц милиции изготовлена в виде камуфляжа.
В министерстве добавили, что варианты были представлены президенту Эмомали Рахмону во время открытия Учебного центра МВД в Гулистоне.
В настоящее время решается вопрос об утверждении парадной и полевой формы для женщин-милиционеров. Решение должен принимать глава республики.