Очень пестро. Презентована новая форма для женщин полицейских Таджикистана (фото)

12:39 14.04.2021

Работа как праздник: в Таджикистане представили новую женскую форму для милиции



Новую форму для сотрудниц милиции разработали дизайнеры Согдийской области



ДУШАНБЕ, 12 апр - Sputnik. В Таджикистане представлена новая парадная и полевая форма для женщин-милиционеров, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.



Согласно данным ведомства, формы сшиты из атласа и адраса в национальном и европейском стиле.



Модели были разработаны дизайнерами Согдийской области.



Отмечается, что полевая форма для сотрудниц милиции изготовлена в виде камуфляжа.



В министерстве добавили, что варианты были представлены президенту Эмомали Рахмону во время открытия Учебного центра МВД в Гулистоне.



В настоящее время решается вопрос об утверждении парадной и полевой формы для женщин-милиционеров. Решение должен принимать глава республики.