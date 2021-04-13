Чем они занимаются? В КазМажилисе предложили ограничить казахстанцев в желании... сдавать сперму

14:55 14.04.2021

В мажилисе предложили ограничить казахстанцев в желании сдавать сперму

Опубликовано: 14 Апреля 2021 Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан



Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан предложил запретить казахстанским мужчинам быть донорами спермы больше одного раза. По мнению парламентария, такая мера позволит исключить родственные браки и кровосмешение.



Как отметил депутат, сегодня донорами спермы в Казахстане могут быть здоровые мужчины до 35 лет. При этом они могут сдавать свой генетический материал неограниченное количество раз. А это значит, что в теории от них может родиться сколько угодно детей. И не исключено, что в будущем дети одного биологического отца, сами того не зная, могут вступить в брак. А это уже грозит их потомству серьезными заболеваниями и вырождением.



Также депутат считает, что биологическую жидкость от одного человека должны использовать не более двух женщин. Еще он убежден, что стране нужна единая база спермы.



Ранее сообщалось, что мажилисмены против приватизации ГЭС в Восточном Казахстане.