 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.04.2021
17:36  Партии эксов прорвались к власти. Кто теперь займет пост мэра Бишкека?
17:25  Уаки. Как складывались казахские племена (история)
17:19  Весеннее обострение: в Прибалтике нарушают основные принципы права
15:37  Узбекское Агентство по развитию медико-социальных услуг возглавил Алишер Инаков
14:55  Чем они занимаются? В КазМажилисе предложили ограничить казахстанцев в желании... сдавать сперму
12:39  Очень пестро. Презентована новая форма для женщин полицейских Таджикистана (фото)
12:35  "Даже сарай сожгли"... Уйгурка Турсынай Зияудун рассказывает как ей плохо сиделось в лагере в Синьцзяне и жилось в Казахстане

12:27  Индия установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - 184 372
12:11  Немецкий футболист Коля Давыдов хочет поиграть за сборную Кыргызстана. Прикольно...
11:35  Как мигранты вытесняют коренное население России из школ, - В.Мальцев
10:21  Протестный потенциал в Казахстане: села догоняют город, - Ернур Молдашев
09:49  Умер известный таджикский Домулло Хикматуллохи Тоджикободи
09:47  За "измену родине" задержан известный кыргызский политолог Марат Казакпаев
09:18  Протестующие в Бишкеке против итогов выборов коммуняки и эсдеки все-таки установили палатку у ЦИК
09:10  В Казахстане отменили майские парады. Из-за вируса
08:43  "Национальный проект по развитию торговли" разработали в Казахстане
07:59  Талибан отказался от любых мирных переговоров. До полного вывода иностранных войск из Афгана
07:51  Скончался Народный артист Таджикистана Киемиддин Чакалов
07:30  "Защитим инородцев от русского держиморды" (уроки истории), - А.Непогодин
07:27  Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп в 900 лямов зеленью
07:15  Противостояние в Донбассе не может не закончиться войной, - Чжао Хуэйжун
00:44  Третья сверхдержава? Способна ли Индия экономически обогнать и КНР? - Алексей Кива
00:34  Ситуация с уйгурами вынуждает Канаду столкнуться с собственной историей, - Элен Хуан
00:31  Иранские центрифурии. Тегеран делает беспрецедентный рывок в развитии своей ядерной программы, - "Къ"
Вторник, 13.04.2021
22:23  Иран у берегов Фужейры подбил ракетой израильский сухогруз Hyperion Ray
22:18  Але, але, прекрасная маркиза.. Байден сам позвонил "убийце" Путину
21:23  Wall Street Journal : сможет ли решимость Байдена выдержать натиск Путина и Си?
20:32  Правда о турецком "софагейте", - Тьерри Мейсан 
20:11  Байден обещает вывести все амер-войска из Афгана к 11/09 сего года. Дедушка бредит?
20:00  Постковидный мир будет другим и более опасным, - докладывает Совет по нацразведке США
19:44  Аркадаг отдал сыну Сердару часть полномочий главы ТуркмМИДа
19:43  Кто и для чего находит обломки российских "Искандеров" в Нагорном Карабахе? - Д.Нефедов
19:08  Сына Жириновского избил во Внуково сын Битарова (экс-главы Осетии)
17:28  Япония решила слить в океан грязную радио-воду Фукусимы. Китай и Корея жутко против
16:46  КырСуд полностью оправдал матерых депутато-министров-курбаши Текебаева и Чотонова
16:04  Объедать остатки КазЭкономики (Самрук-Казыну) села новая статья кадровой саранчи
13:52  Дяди Томы покинули хижины... Как негры превращаются из изгоев в хозяев жизни Америки
13:51  Заклятые друзья: почему Турция вооружает Украину, - И.Кармазин
12:30  Монголка Буяндэлгэр возглавила Федерацию борьбы Азии
12:29  Американские города снова в огне: стычки с полицией, погромы и комендантский час
12:25  В Ашхабаде установят памятник Юрию Гагарину
12:23  Моссад атакует и несет потери. Ирану тормозят ядерную программу из последних сил, - В.Сокирко
12:20  Портрет Гагарина появился на самом высоком здании в мире
11:31  Биофабрики смерти Пентагона. Ч. 2, - В.Прохватилов
09:47  Нет собственной культуры – нет народа, - Сергей Михеев
09:45  Россия выходит из проекта МКС и будет строить новую орбитальную станцию - РОСС
08:36  Российская идеология стучится в Европу? - Пьер-Оливье Комбеллес
08:34  Они вернулись! За месяц приток денежных переводов в Киргизию от мигрантов вырос на $25,6 миллиона
08:32  Битва за космос. Судьба понятия в евразийском мировоззрении, - Александр Дугин
08:15  Полковника Зиадина никто не спишет. Почему казвласти так отчаянно защищают VIP-дегенератов?
07:12  Вокруг России сжимается турне врагов. США готовят союзников к войне с Москвой, - "Къ"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Чем они занимаются? В КазМажилисе предложили ограничить казахстанцев в желании... сдавать сперму
14:55 14.04.2021

В мажилисе предложили ограничить казахстанцев в желании сдавать сперму
Опубликовано: 14 Апреля 2021 Автор: Эльдар НУРУЛЛИН | Нур-Султан

Депутат мажилиса Бекболат Тлеухан предложил запретить казахстанским мужчинам быть донорами спермы больше одного раза. По мнению парламентария, такая мера позволит исключить родственные браки и кровосмешение.

Как отметил депутат, сегодня донорами спермы в Казахстане могут быть здоровые мужчины до 35 лет. При этом они могут сдавать свой генетический материал неограниченное количество раз. А это значит, что в теории от них может родиться сколько угодно детей. И не исключено, что в будущем дети одного биологического отца, сами того не зная, могут вступить в брак. А это уже грозит их потомству серьезными заболеваниями и вырождением.

Также депутат считает, что биологическую жидкость от одного человека должны использовать не более двух женщин. Еще он убежден, что стране нужна единая база спермы.

Ранее сообщалось, что мажилисмены против приватизации ГЭС в Восточном Казахстане.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618401300
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2021г. составил 98,2%
- ГЧП тревоги нашей
- От "не торопимся" до "срочно переходим": как менялась риторика латинизации в Казахстане
- Кадровые перестановки
- В целях мониторинга паводковой обстановки Р. Скляр совершил облет приграничных районов столицы
- Вакцины и вакцинирование (Часть вторая)
- Министерство национальной экономики представило Мажилису поправки по вопросам выборов
- Сенатор Куртаев: Сельчанам нужна отдельная программа обеспечения жильем
- Стремление доминировать в мировой политике неистребимо: эксперты о российской реакции на переименования улиц в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  