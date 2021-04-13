Узбекское Агентство по развитию медико-социальных услуг возглавил Алишер Инаков

15:37 14.04.2021

Назначено руководство Агентства по развитию медико-социальных услуг

Директором Агентства по развитию медико-социальных услуг назначен Алишер Инаков, его первым заместителем - Баходир Каримов, заместителем - Гайрат Исраилов.



Алишер Казакович Инаков постановлением правительства от 13 апреля назначен директором Агентства по развитию медико-социальных услуг Узбекистана, сообщило Министерство юстиции.



Ранее он занимал должность временно исполняющего обязанности директора Агентства медико-социальных услуг при Министерстве здравоохранения, на базе которого в марте этого года было образовано Агентство по развитию медико-социальных услуг.



Первым заместителем директора агентства стал Баходир Каримович Каримов, ранее работавший временно исполняющим обязанности заместителя директора Агентства медико-социальных услуг.



Гайрат Хабибуллаевич Исраилов назначен заместителем директора агентства по финансово-экономическим и строительным вопросам. До этого работал главным специалистом в Секретариате Кабинета министров по вопросам макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления государственными активами, развития конкуренции, поддержки предпринимательства и сокращения бедности.



Агентство по развитию медико-социальных услуг является уполномоченным органом в сфере оказания медико-социальных услуг престарелым, лицам с инвалидностью и другим слоям населения, нуждающимся в соцзащите. Ведомство подчиняется Кабинету министров. В систему агентства входят дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда и другие.