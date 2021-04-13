Уаки. Как складывались казахские племена (история)

17:25 14.04.2021 УАКИ. Часть первая: начало истории



Марлен ЗИМАНОВ | Алматы



Bolatyn eldin balasy birin biri "Batyr!" der



Предваряя повествование о тюркском роде уак, необходимо обратиться к его древним предкам. Одним из предковых этносов уаков является древний народ шато, который стал предтечей и для некоторых других тюркских племен.



Летопись Внутренней Евразии соткана как полотно из тысячелетних линий жизни древних племен и этносов, которые, то сплетались в имперских узлах в каганаты, то расходились по швам и превращались в ленточную бахрому из племен распадающихся государств. Наступала их историческая безвестность. Но проходило время и эти, казалось бы, ушедшие в безвестность племена вновь оживали. Их линии жизни вновь наполнялись биением крови и сплетались в новые узлы истории. И начиналась история новых народов.



В одном из таких узлов истории проявился древний исторический народ тюрков – шато. Его судьба определила многое в истории Евразии и оказалась настолько связана с Чингисханом, что без шатосцев и их потомков онгутов даже его имперство будет неполным. Своей яркой жизнью шатосцы дали жизнь новым этносам, от одного из которых – от онгутов – произошли уаки и некоторые другие тюркские и ныне монгольские роды.



Поэтому разговор об уаках следует предварить их предысторией – линиями жизни шато и онгутов. Необходимо рассмотреть их происхождение и жизнеописание в контексте общеисторических событий в тюркской Евразии в самой глубинной ретроспективе, насколько позволяют источники.



В продолжение предисловия. В своих статьях десятилетней давности и в книге "Алтайская звезда. Национальная идея Турана", опираясь на сведения великого Шакарима, я выдвинул тезисы о происхождении некоторых казахских племен от родов Древнеуйгурского каганата. Тогда критики обрушились не только на меня, но и на самого Шакарима. Однако корпус китайских первоисточников и труды востоковедения таки удостоверили всех, что род жалайыр происходит от древнекаганского рода яглакар-адийе, а племя найман – от древнеуйгурского племенного объединения (союза) Сегиз-Огузы. На настоящий момент подтверждаются прямые связи многих тюркских родов с древними каганатами…



Тамги чингизидов

Тюркские татары шато и Чингисхан



Многие тюркские роды имеют древние корни в древнейшей цивилизации Турана задолго до Чингисхана. Тем не менее, определяющую роль в окончательном этнополитическом формировании большинства родов сыграла история Чингисхана. Не настаивая на определенном этническом происхождении его рода, начнем с хроники китайского посла Чжао Хуна "Мэнда бэйлу" – "Полное описание монголо-татар" за 1221 год. В разделе "Основание государства" он пишет:



Племена (татар) происходят от особого рода ша-то… Их имеются три рода: черные, белые и дикие. Нынешний император Чингис, а также все (его) полководцы, министры и сановники являются черными татарами.



В этом имперском проекте проявилась будущая так называемая Великая Татария (Тартария) средних веков, которая, как и в эпоху гуннов и при Древнетюркском каганате, везде несла с собой тюркский язык!



Отчет посла Чжао Хуна является самым прямым источником 1221 года, да еще и современным великому властителю, умершему в 1227 году. Послы того времени были разведчиками, легальной резидентурой в стане вероятного врага. Такой посол не мог допустить дезинформации своего командования в своей "разведке полем". Неспроста же в разделе "Названия династий и годов правления" посол пишет: "(Я), Хун, часто расспрашивал их (об их прошлом)…". Еще бы посол не постарался выяснить все детали, ведь за любую "этническую", в тех условиях читай политическую, ошибку в родах-племенах его ждала какая-нибудь особо лютая китайская немилость.



Из выверенного донесения разведчика следует три прямых вывода: первый – татары происходят от шато; второй – татар было три рода, третий – Чингисхан происходит из одного из татарских родов. Поэтому второстепенны все наукоемкие комментарии, которыми обложена данная хроника. Они объясняют то да се, раскрывают отвлекающие детали, но сам текст звучит однозначно: шато являются предками (родственниками) татар Чингисхана и находились с его родом-кланом в родственных отношениях (хотя происхождение собственно его династического рода требует более обширного исследования). К сему добавим из "Худуд ал-Алам": "татары есть одно из племен токуз-огузов".



Имперские тюрки шато



Следуя прямому указанию летописи и обратившись к теме тюрков шато, я с удивлением обнаружил, что этим древнетюркским этносом в Казахстане интересуются только на уровне общих сведений, констатируя, что да, были де когда-то такие тюрки в Китае. И это вся наша отечественная наука по шато?! Казахстанских, как, впрочем, и других русскоязычных специальных монографий по теме шато не имеется. Не нашел я по этой теме и специализированных статей отечественных профессиональных историков. Впрочем, чему тут удивляться, если даже по судьбоносному для казахов периоду Золотой орды профильных специалистов в Казахстане – единицы?!



В связи с такой "целиной" необходимо изложить для читателя основные вехи исторического пути этого древнетюркского этноса, поднимавшего имперские знамена народа хунну и Древнетюркского каганата, а затем основавшего имперские династии северного Китая.



Начнем с исторических истоков этого славного и исторического народа. Шато являлись конфедерацией двух тюркских имперских наследников: "последних потомков хуннов" (как назвал их Л.Н. Гумилев), а именно: – племени чуюэ (Р.П. Храпачевский конкретизирует их как род чигиль), и западных десятистрельных тюркутов – наследников Великого Древнетюркского каганата. Исходя из этого, у шато в самом происхождении была заложена сдвоенная, ментально усиленная матрица имперства. А такая матрица государственнического сознания проявляется рано или поздно…



Первоначально шато занимали земли между Аралом и Балхашом. Пропуская значительную часть их истории, скажем, что перипетии исторической судьбы привели шатосцев, начиная с 633 года, из Срединно-евразийской степи Казахстана в Джунгарию (где они и получили свое историческое имя "шато" – люди "пустыни"). Затем шато вернулись на прародину имперского суперэтноса хунну – отцовского этноса для тюрков, и далее поступили на службу к родственной тюркам империи Тан.



Пост-имперский ренессанс шато в Китае



При падении Танской империи у шатосцев прошел ренессанс имперского импульса наследников хунну и тюркутов. Шато взяли власть в свои руки и попытались удержать имперское "здание", последовательно основав три императорские династии, правившие нынешним Северным Китаем, включая и современный Пекин. В китайской истории их называют "династии завоевателей". По китайской транскрипции эти тюркские империи и их императоры-основатели известны как: Поздняя Тан (император Ли Цуньсюй – 923 год), Поздняя Цзинь (император Ши Цзинтан – 936 год), поздняя Хань (император Лю Чжиюань – 947 год).



Все три династии (также к ним, по мнению Кристофера Атвуда, причисляется и династия Северная Хань, 947-979 г.г.) возвысились и пали в ходе полномасштабной междоусобной войны "все против всех", в которой поучаствовали и кидани, и тибетцы, и все другие желающие соседи. В этой ситуации всеобщего хаоса и погрома шатосцы возвысились до уровня императоров. Они проявили государственнические стремления, пытаясь спасти порядок, но в тотальной катастрофе рухнули и шатоские неоимперские проекты. Что ж, когда падает имперский "небоскреб", то удержать его уже невозможно. Поэтому, как правило, не долговечны и пост-империи. И ужаснейшее крушение танской имперской системы увлекло за собой в историческую бездну шатоские пост-империи.



После крушения своих неоимперских проектов шатосцы оказались на службе чжурчженьской империи маньчжурской династии Цзинь в качестве пограничной стражи. Теперь их стали именовать не только онгутами (предположительно, от слова "онггу" – "стена", хотя собственно "он-кут", как и "онк", имеют и тюркское объяснение), но и "белыми татарами".



Наследники шато – онгуты князя Алакуша



Как мы помним, Чингисхан был "из особого рода ша-то", из "черных татар", что подразумевает родственную "татарскую" связь с "белыми татарами" шато. Причем связь, скорее всего, была династической, на уровне именно правящих кланов. Поэтому не удивительно, что, когда степные цари предложили онгутам объединиться против Темуджина, то онгутский князь Алакуш-тегин-Кури (Алакуш – "Пестрая птица", тюркское имя) отказался. Как зафиксировано в истории, шатосец Алакуш "принадлежал к древнему роду королей тюрков", Чингисхан тоже происходил из знатного рода. И поэтому вероятной причиной альянса Алакуша и Чингисхана могли быть как их стародавнее династическое родство, так и общединастическая конкуренция с другими царскими родами. Основания для такой вражды были, ведь шато были наследниками тюркутских каганов Ашина, а противники Темуджина возглавлялись другим древнекаганским родом бугу, некогда противостоящим тюркутам.



Итак, по факту Алакуш отказал древним династическим конкурентам. Вот такая у степняков долгая родовая память. Недаром и по сей день современные тюрки помнят своих древних батыров-сородичей, которые отстоят от нас на много поколений. Причем тюрки относятся к этим батырам именно как к своим ближайшим родственникам. Такая у казахов заложена "Матрица родства"!



Возможно, Алакуш рассматривал Чингисхана не просто как сородича, но и как восстановителя власти всего династического клана (что впоследствии и оправдалось). Вместе с тем следует уловить импульс, который обусловил массовый переход тюрков к Чингисхану. Ведь с ним объединились не только ближние онгуты, но и совсем недавно враждебные татары, и уйгурский идикут, но и карлуки. Казалось бы, причем тут карлуки, ведь Чингисхан был на крайнем востоке Степи. Но факт есть факт. В тот самый 1211 год, когда Чингисхан перешел с Алакушем границу чжурчженьской империи Цзинь, к нему примкнули не только совсем не "ближние" карлукские правители алмалыкский Бузар-хан и койлыкский Арслан-хан, но даже и совсем дальние карлуки с реки Чу, Балхаша и ферганские карлуки Кадар-мелика. Причем, Бузар и Арслан успели повоевать между собой за право на ханский титул. Но тут вдруг проявили единодушие. Объяснение должно быть простое. Их династия тоже помнила, что и у них когда-то был каганат, враждебный каганам древнеуйгурской династии Бугу.



Таким образом, встает вопрос о причине династического объединения тюрков вокруг Чингисхана только в отношении уйгурского идикута. Если он из древнеуйгурской династии, то зачем ему-то объединяться против врагов династии. Однако объясняется и этот вопрос: Древнеуйгурский каганат развалился из-за вражды правящих кланов сегиз-огузов и тогуз-огузов. Найманская династия была наследницей принцев победивших мятежников сегиз-огузов. А идикутские князья были из проигравшего некогда правившего каганского клана, ушедшего из Монголии. И потому тоже имели свои династические счеты.



Туранизм Чингисхана



При объединении Степи у древних династий и возглавляемых ими родов проявился прямо какой-то исконный пантюркизм, а если сказать вернее, то древний династический пантуранизм. Чингисхан провозгласил идею объединения древних туранских династий в "нужное время в нужный час". Это, во-первых.



Во-вторых, был задан культурно-цивилизационный импульс к войне не между собой, а с вековечными врагами чжурчженями, которые регулярно раз в три года проводили широкомасштабные карательные экспедиции против кочевников. А такие контртеррористические акции порождают глубинную незабываемую месть. И хотя девиз был оформлен миролюбивым призывом к объединению "народа войлочных юрт", вряд ли это вводило кого-то в заблуждения. И вряд ли "высококультурная" формулировка "о войлочных юртах" дошла до сознания рядовых кочевников на дальних пастбищах. А вот призыв не воевать между собой, а заодно и отомстить ненавистным карателям (да еще и заодно пограбить чужих) им было доступнее. "Месть – священна"!



В-третьих, объединению была придана высоко-духовная максима. Она была освящена именем Высокого Неба Тенгри как задание общего бога тюрков. Против в духовном плане оказались только когорты несторианских священнослужителей при ханах найманов и керейтов. Но они (как и династические конкуренты) были сметены, а народы, верующие в Высокое Небо, остались в своей тысячелетней религиозной парадигме. Она была проста и доступна. И потому воспринималась кочевниками как своя вера, и их не надо было переубеждать какими-то абстрактными постулатами. Поэтому-то Степь так легко вспомнила свои небесные истины. И она вновь, как и при тюркутах, стала великой под своим Высоким Небом. Тут все были своими. И найман Китбуга повел имперские войска на Египет. Всего лишь за пару десятков километров до Иерусалима его встретил и разгромил кыпчакский султан Бейбарс. У него тоже была своя священная месть за уничтожение Чингисханом власти дешти-кыпчакской династии Ель-борили…



И, так же, как и выше: рядовые общинники были вполне себе индифферентны к вопросам культа и потому они не стали жертвой массовых расправ. Ведь среди кочевников, как правило, уничтожались только враждебные династии, а люди забирались в другой улус, то есть в другую армию. И вправду, зачем убивать людей, если их можно мобилизовать в свою армию?! А рядовому воину-общиннику разница небольшая: что мобилизовали в одну армию, что потом мобилизовали в другую, да еще и в удачливую и победоносную …



И, наконец, в-четвертых, и это самое главное: государственнической доктриной стала железная дисциплина и имперский порядок: один на всех, без исключений для элиты и даже с повышенной ответственностью для элитариев. Кстати, по последнему пункту даже современные цивилизованные люди пошли бы за Чингисханом.



К четвертому пункту следует также добавить, что империя росла и крепла до тех пор, пока соблюдалось государственническое правило повышенной ответственности для всей элиты, без каких-либо исключений и для ветеранов, и для "золотой молодежи". Знаковым примером безальтернативности наказания служит злостное неповиновение Гуюка – сына великого кагана Угэдея – командующему Западного похода Бату-хану. Согласно Ясе великий каган выдал своего сына-бунтовщика на расправу его непосредственному командиру. Другое дело, что Бату поступил "дипломатично" и не казнил Гуюка, а отправил его "домой" к отцу.



Таким образом, произошла реставрация туранизма свободных людей, которые отдали часть своей набеговой вольности в обмен на тотальную справедливость Ясы, получив внутреннее спокойствие вместо времени бесконечно взаимных грабежей.



Итак, онгуты пошли за Чингисханом. Их дальнейшая историческая судьба связана с чингизидскими проектами Евразии. Можно сказать, онгуты сами выбрали свою судьбу, как и их предки шато. Пост-имперские шатосцы начали свое восхождение с возрождения государственнического импульса предковых народов хунну и тюркутов, но закончили свой государственный путь в танской агонии китайских империй. Иной путь ждал онгутов, связавших свою судьбу с Чингисханом…



P.S. Данная статья является форвардной в цикле "Уаки" проекта "Turanian". В следующей части – исследование вопроса о том, кто является потомками шато–онгутов: уаки и некоторые другие казахские –общетюркские роды…



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УАКИ. Часть вторая: потомки шато и онгутов



Марлен ЗИМАНОВ | Алматы



Bolatyn eldin balasy birin biri "Batyr!" der



По поводу шато историки единогласно признают их тюркскую принадлежность, а вот по поводу их потомков в литературе существуют разные точки зрения.



По умолчанию приоритетом обладает мнение Л.Н. Гумилева о том, что потомками шато являлись онгуты. Другой исторический авторитет Л.В. Викторова считает шатоскими потомками керейтов Он-хана. В этом разночтении нет "спора за наследство", тем более что оба этноса были связаны родством правящих кланов. Для иллюстрации подчеркнем, что в дальнейшем оба правящих клана получили особые привилегии: и онгуты и керейты были включены в имперскую элиту через брачные союзы. Онгутский клан Алакуша как в создании империи, так в последующем – и в делах империи, так же, как и когда-то выступившие против керейты. И даже сбежавший от династической расправы наследник керейтского Тогрул-хана – Тайбуга получил от самого Чингисхана признание и княжеское достоинство с правом на власть в Западной Сибири.



Вышеуказанные факты подтверждают комплиментарность и определенное династическое родство правящих кланов шатосцев-онгутов и керейтов с кланом Чингисхана. А что до их народов, то и между ними также существовало древнее родство, поскольку большинство народов были конфедеративными объединениями и были связаны между собой теми или иными кланами или родами.



Конфедеративность шато и онгутов



В вышеуказанном межплеменном выборе шатоских наследников между онгутами и керейтами не усматривается особо впечатляющего противоречия, поскольку шато изначально были конфедеративным объединением. А при уходе от тибетского господства шатосцы вследствие жесткого преследования вполне могли разделиться. Кереитская часть отошла в теперешнюю Монголию, а шатоская часть прорвалась к Стене. И это не ново для истории Степи. Задолго до них, но также после поражения фрагментировался на несколько частей и великий имперский народ хунну. Таким же образом расходились разными путями и другие разбитые степные этносы. Вследствие этого можно признать оба вышеприведенных классических мнения правильными и, возможно, даже дополняющими друг друга.



В дополнение к онгутам и керейтам, Кристофер Атвуд считает, что аргун (аргын) тюрков являлся "фрагментом онгутского клана Аргун", а Генри Ховортс полагает, что онгуты были родственны с найманами, поскольку благородное династическое происхождение предводителя онгутов Алакуша Тегина Кури связывает оба племени.



Так что, потомки шато могут быть в нескольких тюркских племенах… Тем более что, как и сами шатосцы изначально, так и наследующие им онгуты являлись конфедеративными формированиями. Это мнение о конфедеративности онгутов подтверждается выводом Маурицио Паолилло о том, что онгутская пограничная стража была "очень сложной этнической общностью, сформированной из иньшаньских татар", древних уйгуров и собственно тюрок-шато, которые в своем первопроисхождении являлись двухсоставным племенем из хуннского рода чуюэ-чигиль и собственно тюркутов.



Что ж, многие пограничные войска (те же русские казаки) зачастую так и формировались как наборы все новых и новых контингентов, пусть даже и разноплеменных. В связи с этим вопрос о возможной разности гаплогрупп среди потомков онгутов–шато отметаем сразу, поскольку, как засвидетельствовано выше, и шато и онгуты были сложносоставными конфедерациями разноплеменных родов. Причем с учетом двухсоставности шато, их наследники онгуты были уже четырехсоставным объединением.



Кстати, к вопросу об иньшаньских татарах: согласно "Худуд ал-Алам" – "татары есть одно из племен токуз-огузов". Тогда получается, что тюрки: татары, уйгуры и шатосцы, – держались поближе друг к другу и в составе онгутов сформировали пограничные войска империи.



Теперь к дальнейшей судьбе онгутов. Согласно Рашид-ад-Дину Чингисхан присоединил к онгутам племя тикин, считающимся родственным найманам. Это тоже дает основание считать часть найманов также родственными с онгутами. Итак, составляющих родов у онгутов стало уже шесть и практически все – безусловные тюрки. И опять же, тюрки шли к тюркам. И в данном случае неспроста. Была все-таки династическая связь древних родов…



Вопрос о племени тикин заслуживает отдельного рассмотрения благодаря самому своему имени: "тикин"! Забегая вперед, нужно сказать, что, скорее всего они и произошли из найманского государства, но не из правящей династии, а из ее династических конкурентов. Историческая судьба тикинов была не менее сложной, чем у шато, и они тоже являлись династическим осколком древнего каганата.



Тикин – род древнетюркских принцев



Символическим выглядит включение тикинов в состав онгутов тегина Алакуша! И это ведь не простое созвучие имен! Онгутский князь был тегином. Его полное имя Алакуш-тегин-Кури (Алакуш – тюркс. "Пестрая птица"). Он "принадлежал к древнему роду королей тюрков". Так что же отличало тегинов и тикинов?!



Начнем с первоосновы, с термина "тикин" (тигин, текин, тегин). Первым зафиксированным в истории тегином был Культегин, однозначно называемый принцем (князем крови) Древнетюркского каганата. Великий Воитель до самой своей смерти в 731 году воевал и разбил всех врагов каганата. Он был сыном Кутлуг-Эльтериш-кагана и по статусу в Кок-тюркском каганате фактически был равен Бильге-кагану. Итак, тегин – это тюркский династический титул для младших братьев правящего монарха, то есть наследных принцев. Однако само происхождение титула, скорее всего, еще древнее.



Согласно Пуллибленку, по "Хань шу" еще у хуннов был титул, именуемый в китайской транскрипции "ту-ци" – "достойный", "мудрый". Титул "тикин" упоминается у Махмуда Кашгарского в том же значении, что они есть принцы, члены королевской семьи. Согласно Рашид-ад-Дину:



Из племен, близких к найманам и юр­ты коих соприкасались с ними, было племя тикин. У него был государем Кадыр-Буюрук... Царство этого Кадыр-Буюрук-хана и его предков было больше, чем государства Он-хана и Таяна и других царей кереитов и найманов; и они были славнее и почетнее их. По прошествии некоторых времен упомянутые государи стали сильнее, чем они.



Об еще одной генеалогии говорил Абул-Гази в "Родословной туркмен", у которого "Тикин" – имя одного из внуков легендарного Огуз-хана.



Итак, согласно всем четырем летописным указаниям тикин – это род наследников кагана-хана. Отсюда и название "Тегин" – наследный принц.



Что нам должно быть интересно, так это то, что и князь онгутов так и называется "Алакуш-тигин", то есть принц крови!



Все эти факты означают древнее родство и даже династическую преемственность тюркских правящих кланов.



Тикин – род или улус князей?!



Рашид ад-дин говорит о роде тикин, что он – родственен найманам и уйгурам, что обозначает, то есть все они – тюрки. Такое родство есть тюркская цивилизационная особенность, ведь в составе тюркских народов заложены одни и те же роды, и это до сих пор связывает нас. Но в случае с тикинами людей связывало не простое имя, а титульное. Имя-титул "тегин" является династическим и абы кому его самозваное присвоение не простили бы. В Степи знали генеалогии и не позволяли именоваться чужим, тем паче царственным именем. Однако тут целый род получил имя принцев. И это похоже на правду. Но, скорее всего, тикины по имени своему являлись улусом одного из наследных кланов Древнеуйгурского каганата, сохранившимся в период развала государства.



Вкратце история государственной катастрофы такова. Внутри каганата издавна существовала конкуренция племенных федераций. Назовем три основные: тогуз-огузы, сегиз-огузы, "народ шести бегов". Но каганат держался до тех пор, пока не раскололась яглакарская элита. Дошло до открытой фронды армейского главнокомандующего против кагана. И тогда взорвались межплеменные противоречия. Племенные объединения обособились, поднимали восстания и, наконец, началась гражданская война, по итогам которой дряхлеющий каганат развалился. Племенные федерации вышли из-под верховен­ства династии яглакаров, что, собственно говоря, и означало распад государст­венного объединения древних уйгуров.



Стороны конфликта позвали на помощь интервентов, одна сторона – шато, а другая – енисейских киргизов, последние и выиграли, по сути, не межгосударственную, а гражданскую войну. Но выиграли они ее не для "союзников", а для себя. И обе конкурирующие группировки правящего клана остались "не при государственных делах". И правивший клан и клан претендентов эмигрировали в двух направлениях – в Туву и к Тянь-Шаню. Но племена-улусы оставались на своих местах. Один из них и были тикины. Причем, их правящий клан, скорее всего, происходил из династического рода каганата, но относился не к сегиз-огузам, а к проигравшим тогуз-огузам. И былые правители не забывали о своем высокородном происхождении, о чем, кстати, не забыли и другие, в том числе, и Чингисхан.



Итак, о тюркскости тикинов говорит само их происхождение. И вполне возможно, что они возглавлялись кем-то из остававшихся принцев крови.



Кстати, ранее у меня была такая версия, что тикины – из караханидов, что вроде бы согласуется со сведениями Махмуда Кашгарского. Однако после обдумывания вынужденно отказался от этой версии, поскольку караханиды вместе с самим Махмудом аль-Кашгари жестоко резали древних уйгуров и вряд ли те признавали бы своих исконных врагов?! Так что, следует следовать прямому указанию Рашид ад-дина о том, что тикины соседственны-родственны найманам, но – не найманы. А кто прямой родич для сегиз-огузов – только тогуз-огузы…



Онгутские роды и наследники онгутов



Исходя из вышеизложенного, мы видим, что онгуты представляли собой сложное формирование, состоящее из нескольких родовых групп: 1) хунны рода Чуюэ-Чигиль; 2) тюркуты; 3) "иньшаньские татары"; 4) уйгуры; 5) тикины. Несомненно, что первые две группы составляли шатоский костяк онгутов, из которых происходил правящий клан Алакуша.



Клан Алакуша тоже был тегинским, то есть весьма знатным, и потому неспроста к нему Чингисхан и присоединил тикинов. Как бы, тюрков к тюркам. Однако тут же возникает вопрос. Как правило, Чингисхан разъединял сильные роды, и лишь некоторым впоследствии разрешил воссоединиться. Но тикинов присоединил к алакушевским тегинам как родственников?! Или поставил их под контроль своего побратима?! Последнее больше похоже на истину, ведь издавна так и было, что принцев ставят под контроль гвардии.



Итак, онгуты сыграли выдающуюся роль в становлении империи Чингисхана, а также в Джучиевом улусе (собственно, чему будет посвящено отдельное исследование), а пока вопрос: где же сейчас, собственно, сами онгуты Золотой орды?! Мы обнаруживаем их родовые группы в составе тюрков: род унгут племени жаппас алшынского союза Байулы (о чем мы поговорим в последующем), род онгит племени буркит из етисанов караногайцев, башкирский род ун, а также у монголоязычных народов.



Помимо этого, часть онгутских кланов изменила имена в ходе реформ войск Орды, когда ордынские роды были "переформатированы" и некоторые получили новые имена. Потому-то С.И. Джаксыбаев ("Об этногенезе народа казахского") указал, что в XV-XVI вв. онгуты определены в составе дешти-кипчакских племен, а к числу их возможных потомков относят уаков. К потомкам онгутов прямо отнес уаков (называя их также уваками) знаток монгольской истории Кинаят Зардыхан.



Академик Алкей Маргулан также считал потомками онгутов – уаков и кереев. Кстати, не все работы великого академика переиздаются и не все оцифрованы. Поэтому некоторые его постулаты просто не нашли своего читателя. А ведь эта неисследованность наследия ученого, имевшего доступ к тем сведениям, о которых мы можем только догадываться, есть прямой укор науке. И это – та "целина", которая сокрыта от нас в уничтоженных или сокрытых большевиками архивах. Так что слово за молодыми учеными, ведь на одном только изучении его архива какой-нибудь аспирант мог бы создать и свое научное имя!



P.S. В следующей части цикла "Уаки" проекта "Turanian" статья о магии древних имен Тюркской Евразии, в которых оживает память о великих народах…



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УАКИ. Часть третья: память древних имен



Марлен ЗИМАНОВ, Бауыржан ЖАНДУЙСЕНОВ | Алматы



Bolatyn eldin balasy birin biri: "Batyr!" der



Имена народов и имена племен – это не просто реликтовые слова. Каждый, казалось бы, уже подзабытый, даже ветхозаветный антропоним продолжает жить и несет свою легенду, в которой зашифровано происхождение имени и его сокровенные смыслы.



Титульная память древних народов проходит через историю Степной Евразии как имена древних тюркских царей, тюркских племен и их родовых подразделений. Одно из таких исторических имен – Уаки.



Казахский род уак занимает особое положение в золотоордынской и казахской историографии. Само имя Уак принадлежит политической культуре Золотой орды, происходит из ее истории тохтамышевского времени. Ввиду этого имя этого рода – относительно молодое, что никак не отменяет древности его прародителей. Ведь нет в нашем народе рода без предка, а родовая память уаков – очень древняя. И как мы выяснили в предыдущих публикациях, древними предками уаков были имперские тюрки шато и онгуты чингисхановского времени.



Сразу скажем, что имя Уак вызывает интерес тем, что его синонимичные роды существуют только среди тюркских народов и только в золотоордынском ареале. И, действительно, одноименные казахам уаковцы представлены только среди прямых ордынских потомков: уак (увак) в составе ногайских кыпчаков и уактамгалы (увактамгалы) в составе узбекских найманов. Это прямо соотносит зарождение имени уаков к золотоордынскому суперэтносу и велико-кыпчакскому культурному ареалу.



Итак, первоназванность имени Уак в Тохтамышевское время свидетельствует о том, что имя Уак есть золотоордынская прерогатива.



Эмир, имя и улус Уак



Первоначально род уак в Золотой орде не фигурировал в числе 92 "кыпчакских родов" времен Узбек-хана. Но затем при Тохтамыш-хане этот улус проявился как мощная военная сила, причем возглавляемая высшим карачи-беком орды. Предводительство карачи-беком указывает на то, что этот улус был опорой ханской власти, его гвардейским подразделением. Карачи-беки и раньше фигурировали в орде еще со времен Джучи как предводители племенных объединений. Но после военно-административной реформы Узбек-хана племенные подразделения были раздроблены, раскассированы без учета родовых приоритетов. Войска были переформатированы в 92 ордынских полка (очевидно, тысячного состава). Эти полки в своей базовой основе, скорее всего, оставались родовыми, но были перемешаны, вне зависимости от племенного происхождения, сведены по четыре в 23 "межплеменные бригады", которые в свою очередь согласно еще джучиевой традиции составляли четыре улусные полевые армии, очевидно разного состава.



Именно по результатам этой реформы некоторые "кирме" были поименованы по имени основного рода улуса, то есть какие-то роды, вошедшие в "отдельные бригады" и в улусы, изменили свои дореформенные имена. А некоторые вновь образованные получили имена возглавлявших их эмиров. И тогда онгуты и иже с ними стали именоваться уаками по имени "ближнего" карачи-эмира Тохтамыш-хана "седоголового вождя" Уака, сына Акбалтыра.



В эпосе "Едиге-батыр" упоминаются "ближние" эмиры хана Тохтамыша: "седоголовые вожди" Шуак (Чуак), сын Мунджира, и интересующий нас Уак, сын Акбалтыра. Исходя уже из самих имен главных эмиров, они согласно тюркской традиции называния братьев "перекликающимися" именами могли являться родственниками. Причем Уак был старшим братом, поскольку именно его имя стало названием целого племени. И судя по тому, что хан приглашал их в свой шатер и от них ждал совета, то Уак-эмир являлся одним из карачи-беков, в подчинении которого состояло прочие эмиры со своими смешанными родовыми подразделениями. И очевидно, что именно Уак и стал самоидентификацией и родовым именем одного из корпусных или гвардейских подразделений орды. Грубо говоря, на запрос: "Кто идет", – отвечали: "Уак"!



Зачастую так и случалось в истории: тот же имперский суперэтнос османы назывался по имени основателя династии… О такой же именной традиции в истории Золотой орды говорится в "Шаджарат ал-Атрак" ("Родословная Тюрков"):



А когда каждого из тех людей, которые вместе с… Султан-Мухаммед-Узбек-ханом выступили в поход и шли (в Мавераннахр), спрашивали, кто эти идущие, то они избирали (для ответа) имя предводителя и царя своего, которое было Узбек. По этой причине с того времени пришедшие люди стали называться узбеками…



А вот как это бывало с племенами. Согласно В.П. Юдину ("О родоплеменном составе могулов Могулистана и Могулии…"): могульский хан "Туглук-Тимур возвеличил тех лиц, которые помогали ему в пути; от них пошли новые могульские племена". Так, например, "аймак Канглы" при могульском хане Туглук-Тимуре был переименован в "Бекчик", однако после воссоединения с казахами племя возродило свое исконное наименование канлы.



"Я заблудившийся, ищущий истинный путь, написал это" - перевод рунической надписи на древнем святилище Калбак-Таш, Алтай / чулышман-турист.рф



Расшифровка имени Уак – титул и сакрализация



Существуют интересные гипотезы о происхождении имени Уак, связывающие его с огузским племенем "йива, йивак" (что требует дополнительного изучения) или с именем Атсыз ибн Уак ал-Хорезми, в 1076 году взявшего Дамаск. И к сему вопрос: "уак" – это тюркизм, калькированный на "йивак", или же это арабизм?! В качестве ремарки упомянем здесь тюменского хана Ибак-хана, по имени которого возникает вопрос к лингвистам, возможен ли "диалектальный" переход ибак–ивак–увак–уак.



Кроме того, имеется простонародное объяснение этнонима "уак" как "усак" ("мелочь, остаток"). Это объяснение даже на мой нелингвистический взгляд никак не совпадает с именем "Уак" и сводится к принижению (недооценке) своих же казахских братьев. К сему напоминаю: Bolatyn eldin balasy birin biri "Batyr" der.



Тем не менее, разберем и это объяснение. Согласно объективным данным, а именно, рапорту генерал-поручика И. Шпрингера по состоянию на 1770 год: В "Увакской волости имеетца киргисцов мужеска полу… которыя действительно службу исправлять могут до пяти тысяч человек…". В то же время мы располагаем данными батыра Букенбая и А. Тевкелева на сопоставимый период времени, а именно на 1750 год о том, что Средняя орда казахов могла выставить порядка тридцати тысяч войска. Тем самым, каждый шестой воин Средней орды, состоящей из шести родов, был уаковец. Ну какой же тут "усак"!?



А теперь вернемся к новообразованному роду и его имени "уак". Оно возникло в связи с реформой орды при Узбек-хане, проведшем в орде реорганизацию родовых войск в территориальные формирования. Эту реформу Узбек-хан провел наряду с фундаментальной мусульманизацией всей жизни и самих природных имен орды?! И также обратим внимание на то, что "уак" в переводе с арабского означает "защитник" (араб. "уакина"). Такая этимология как бы сигнализирует, что уаки – защитники ставки, гвардейский тумен?!



Помимо такой этимологии, в слове "уак" выявляется также некое закодированное послание. Есть необъяснимое простонародным "усаком" созвучие имени "Уак" и святого для каждого казаха понятия "Аруак"! Аруак как термин даже поверхностно не расчленяется как "ару"+"ак" (красивый белый!?). Тут скорее угадывается "ар"+"уак" ("благородный хранитель-защитник")!



Ергенекты



Еще одно зашифрованное послание от предков сокрыто в имени уакского подразделения ергенекты. Одноименное подразделение имеется и у казахских найманов. Кроме того, помимо уакских и найманских ергенекты, согласно шежире от К. Батишулы, род иргенекти есть среди четырех сыновей Уйсуна, сына Акарыса (журнал "Айкап" за 1911 год, № 1). И это историческая загадка, ведь, согласно алашевцу, такой род был в Большой орде, а в современном шежире его нет?! Но сейчас и спросить не у кого, ведь старейшины-шежиреши были уничтожены советской властью, наряду со всей казахской элитой.



У казахских ергенекты есть сородичи и среди других племен золотоордынского ареала: род эргенекли в составе ногайских кипчаков, род ирганаклы в составе узбекских уйшунов, род ергенеклы в составе узбекского племени юз (иргеначлык-юз). У имени "Уак" опять же подтверждается золотоордынский ареал жизненного проявления!



И если убрать суффиксы, то мы видим, что корневым словом для родового имени является "ергенек". В этом корневом слове явно сокрыто закодированное послание от предков: налицо связь терминов и понятийных феноменов Тюркской цивилизации сознания и их понимания в связке: "ергенек-ты"–"ергене(к)-кон". Тут мы выходим на корневое слово "ергенек" – "дверь", тогда как термин "кон" ("коне") означает исконный, исходный, древний (становище). Тогда "ергене(к)" и "кон(е)" вкупе дают словосочетание "исконные (исходные, древние) двери-врата" ("исконное становище")?! Исходя из этого, родовое наименование "ергенекты" можно истолковать как параллельное (возможно, табуированное), но собственно тюркское название выходцев из древних (Железных) врат (горных теснин), перешедшее в наименование стражников Древних врат (древней стены), калькированное в онгут! Тогда логично, что, возможно, при полутюркской династии Тан племя носило тюркское имя "ергенекты", которое при Цзинь было калькировано на чжурчженьский лад в "онгут"…



И тут интересна одна мысль: род ергенекты зафиксирован, помимо ногайских кипчаков и узбекских уйшунов и юзов, сразу у двух казахских племен (этносов): у уаков и найманов. Причем и те, и другие расселены в Прииртышье и Большом Алтае (былом Тюменско-Сибирском ханстве – последнем улусе хана Тохтамыша). Получается, там и расположен коренной ергенектинский Юрт, на который до последнего момента опирался свергнутый ордынский хан?! Возникает естественный вопрос, а откуда они там появились: возможно, они там и располагался со времен кимаков. И в качестве рабочей гипотезы предполагаю, что воины-Хранители, да еще из родственного Чингисхану клана, расселились там после похорон кагана, но род разделился между двумя племенами: уаками и найманами?!



И тут необходимо ответить еще на один вопрос. Все казахские (и тюркские) племена в большинстве являются сложносоставными. Так, например, у тех же найманов обнаружены разные гаплогруппы. Это объяснимо тем, что средневековые найманы образовали самое сильное, то есть самое многочисленное ханство Монголии. Это же говорит о том, что с древности найманы составляли не один род, а федерацию нескольких родов. И для ответа на вопрос о праотце уакских и найманских ергенекты необходимы обширные исследования, причем, не по родам-племенам, а по их подродам. Этот вопрос пока оставим генетикам, надеясь на их более масштабные исследования, в которых требуются гораздо более многочисленные выборки именно по подродам, порядка 50-100 образцов по всем подродам?!



И возвращаясь к тому, что специальный отряд воинов был расквартирован поблизости его могилы… Кому же еще доверить охрану священного захоронения, как не Хранителям Врат, наследным хранителям Стены: потомкам шато и онгутов…



Между прочим, там же находится один из трех проходов из Западного в Восточный Туркестан, главный из которых – Джунгарские ворота – гораздо южнее. А вот эти проходы через Алтайские горы – труднодоступные перевалы Бурхат, Акколь, Карсулу, через которые еще нужно перейти (пробиться). И там же может находиться Ергенекон, та самая легендарная Железная гора с пещерой, из которой вышли тюркуты, и та гора, которую позднее растопили предки Чингисхана… И к которой он, возможно, и вернулся?!



Священный Ергенекон



Как известно по источникам монголоведения, Чингисхан считал свой род вышедшим из Эргунэ-куна, который по правилам современного монгольского языка расшифровывается как "крутой косогор". Относительно недавно возникла и такая тюркская трактовка термина: "?ркін к?н (Urkun kun) – время массового беспорядочного бегства", что в принципе соответствует описанию Рашид-ад-Дина:



У того племени, которое в древности называли монгол, случилось распря с другими тюркскими племенами… Над монголами одержали верх другие племена и учинили такое избиение (среди) них, что (в живых) осталось не более двух мужчин и двух женщин. Эти две семьи в страхе перед врагом бежали в недоступную местность.



Собственно говоря, чингисхановская легенда повторяет древнетюркский сюжет Ашина. Есть два различия в легендах. Первое формально-численное различие чингисхановской легенды от древнетюркской легенды состоит в том, что в Ергенеконе укрылись не две семьи, а 10 потомков мальчика Ашина и волчицы. Второе различие заключается в олегендаренном способе выхода из укрытия: плавильщики-кузнецы Ашина вышли из пещеры, а нируны расплавили гору. А вот самая главная разница этих двух легенд состоит в том, что древнетюркская легенда старше чингисхановской более чем на полтысячи лет! Так кто кого "родил"?!



Древность тюркской легенды удостоверяется летописными источниками, согласно которым тюркутов из Ергенекона вывел вполне исторический персонаж князь Асянь-шад. С момента своего выхода из Ергенекона тюркуты Ашина создали вполне верифицированную историю Евразии. А произошли тюркуты от хуннов, и "породили" они шато, и породили шатосцы онгутов, а от тюрков-онгутов произошли многие тюрко-монгольские племена …



Ергенекон тюрков остается культурно первородным для кочевнической цивилизации Евразии, он удостоверяет древнюю память великих народов хунну и тюркутов. Ергенекон запечатлен в культуре и в душах тюрков. Более того, Ергенекон – это библия тюркского народа. Собственно, он есть легендарная, но классическая фиксация первородного культурно-цивилизационного импульса, породившего тюркскую историю. И этот Ергенекон есть исходная точка для ментальной сборки всего суперэтноса.



Именные обереги казахских родов



Казахи говорят: "Каждый казах – единственный мой"! Продолжая эту мысль, надо сказать, что и каждый казахский род – "единственный мой" и даже бесценный.



В наших именах собственных и фамильно-родовых зашифрованы имена-обереги, данные нам от родителей и фамильных предков. Соответственно, в названиях наших родов и племен зашифрованы благословения наших пращуров. Эти имена хранят сакральные смыслы древней Евразии тюрков. Почти в каждом родовом имени тюркского Турана хранится память ста поколений предков, которые боролись и умерли для того, чтобы сегодня жили мы – Тюрки!



В каждом человеке заложена родовая и кармическая память. Каждый индивид передает ее своим потомкам как родовую программу. Поэтому нельзя порочить родовое имя недостойными делами. Только благими делами и мыслями можно заслужить родовое благословение!



Каждый казах – это не только имя личное или фамильное. Казах – это древняя память ста поколений предков, хранящаяся в родовых именах. Это – не просто тотем или родовой уран, это – Аруах предков и космическая энергия мирового информационного пространства, сформированного за все время жизни человеческой цивилизации сознания, в котором есть и наша уникальная матрица имен, смыслов, эгрегоров. И в этой матрице нет казаха – без аруаха, а без Аруаха – нет казаха!



P.S. В следующей части цикла "Уаки" проекта "Turanian" исследование вопроса об истории войска Золотой орды… Источник - Экспресс-К

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