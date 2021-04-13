 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 14.04.2021
19:32  Время закрывать границы. Глобальные изменения мировой экономики и перспективы России, - В.Катасонов
18:49  Н. Аселкан: Для Казахстана важно, чтобы Россия осталась на Байконуре
18:40  От "не торопимся" до "срочно переходим": как менялась риторика латинизации в Казахстане, - Петр Своик
18:09  РосЭлитка запуталась в турецких патриотических скрепах, - "СП"
18:08  О "правильном" битье женщин в Узбекистане
17:36  Партии эксов прорвались к власти. Кто теперь займет пост мэра Бишкека?
17:25  Уаки. Как складывались казахские племена (история)

17:19  Весеннее обострение: в Прибалтике нарушают основные принципы права
15:37  Узбекское Агентство по развитию медико-социальных услуг возглавил Алишер Инаков
14:55  Чем они занимаются? В КазМажилисе предложили ограничить казахстанцев в желании... сдавать сперму
12:39  Очень пестро. Презентована новая форма для женщин полицейских Таджикистана (фото)
12:35  "Даже сарай сожгли"... Уйгурка Турсынай Зияудун рассказывает как ей плохо сиделось в лагере в Синьцзяне и жилось в Казахстане
12:27  Индия установила мировой рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки - 184 372
12:11  Немецкий футболист Коля Давыдов хочет поиграть за сборную Кыргызстана. Прикольно...
11:35  Как мигранты вытесняют коренное население России из школ, - В.Мальцев
10:21  Протестный потенциал в Казахстане: села догоняют город, - Ернур Молдашев
09:49  Умер известный таджикский Домулло Хикматуллохи Тоджикободи
09:47  За "измену родине" задержан известный кыргызский политолог Марат Казакпаев
09:18  Протестующие в Бишкеке против итогов выборов коммуняки и эсдеки все-таки установили палатку у ЦИК
09:10  В Казахстане отменили майские парады. Из-за вируса
08:43  "Национальный проект по развитию торговли" разработали в Казахстане
07:59  Талибан отказался от любых мирных переговоров. До полного вывода иностранных войск из Афгана
07:51  Скончался Народный артист Таджикистана Киемиддин Чакалов
07:30  "Защитим инородцев от русского держиморды" (уроки истории), - А.Непогодин
07:27  Заблокировавшее Суэцкий канал судно арестовали и потребовали выкуп в 900 лямов зеленью
07:15  Противостояние в Донбассе не может не закончиться войной, - Чжао Хуэйжун
00:44  Третья сверхдержава? Способна ли Индия экономически обогнать и КНР? - Алексей Кива
00:34  Ситуация с уйгурами вынуждает Канаду столкнуться с собственной историей, - Элен Хуан
00:31  Иранские центрифурии. Тегеран делает беспрецедентный рывок в развитии своей ядерной программы, - "Къ"
Вторник, 13.04.2021
22:23  Иран у берегов Фужейры подбил ракетой израильский сухогруз Hyperion Ray
22:18  Але, але, прекрасная маркиза.. Байден сам позвонил "убийце" Путину
21:23  Wall Street Journal : сможет ли решимость Байдена выдержать натиск Путина и Си?
20:32  Правда о турецком "софагейте", - Тьерри Мейсан 
20:11  Байден обещает вывести все амер-войска из Афгана к 11/09 сего года. Дедушка бредит?
20:00  Постковидный мир будет другим и более опасным, - докладывает Совет по нацразведке США
19:44  Аркадаг отдал сыну Сердару часть полномочий главы ТуркмМИДа
19:43  Кто и для чего находит обломки российских "Искандеров" в Нагорном Карабахе? - Д.Нефедов
19:08  Сына Жириновского избил во Внуково сын Битарова (экс-главы Осетии)
17:28  Япония решила слить в океан грязную радио-воду Фукусимы. Китай и Корея жутко против
16:46  КырСуд полностью оправдал матерых депутато-министров-курбаши Текебаева и Чотонова
16:04  Объедать остатки КазЭкономики (Самрук-Казыну) села новая статья кадровой саранчи
13:52  Дяди Томы покинули хижины... Как негры превращаются из изгоев в хозяев жизни Америки
13:51  Заклятые друзья: почему Турция вооружает Украину, - И.Кармазин
12:30  Монголка Буяндэлгэр возглавила Федерацию борьбы Азии
12:29  Американские города снова в огне: стычки с полицией, погромы и комендантский час
12:25  В Ашхабаде установят памятник Юрию Гагарину
12:23  Моссад атакует и несет потери. Ирану тормозят ядерную программу из последних сил, - В.Сокирко
12:20  Портрет Гагарина появился на самом высоком здании в мире
11:31  Биофабрики смерти Пентагона. Ч. 2, - В.Прохватилов
09:47  Нет собственной культуры – нет народа, - Сергей Михеев
09:45  Россия выходит из проекта МКС и будет строить новую орбитальную станцию - РОСС
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Партии эксов прорвались к власти. Кто теперь займет пост мэра Бишкека?
17:36 14.04.2021

Партии эксов прорвались к власти. Кто теперь займет пост мэра?

14 апреля 2021 Екатерина Улитина

Сразу три бывших градоначальника прорвались к мэрскому креслу, одержав победу на выборах в Бишкекском городском кенеше. Вопрос теперь лишь один, кто же в конечном итоге займет пост градоначальника и получит под свое крыло все городское хозяйство? Речь идет о трех политиках, трех бизнесменах и трех бишкекских застройщиках. Первый Аскар Салымбеков был и.о. мэра в 2005 году, является основателем партии "Эмгек". Второй - Азиз Суракматов состоит в партии НДПК, которая получила мандаты в БГК. И последний - Нариман Тюлеев. Он руководил столицей с 2008 по 2010 годы, и намерен попасть в горкенеш во главе партии "Ак-Бата".

Политиков объединяет не только упоминание должности мэра в резюме. Все трое успешные бизнесмены, лично или через родственников связаны со строительным бизнесом, имеют в аренде городские земли, а значит регулярно сталкиваются с работой городских чиновников, которые запрещают или разрешают строительство, подключение коммуникаций и многое-многое другое. Другими словами быть начальниками всех тех, кто ставит подписи под документами о стройках - может быть и полезно, и крайне выгодно.

Здесь хотелось бы сделать ремарку, и отметить, что для того, чтобы стать мэром Бишкека совершенно не обязательно пользоваться уважением горожан, доказывать им свою честность и эффективность. Избирательная система Кыргызстана устроена таким образом, что мэрам нужна поддержка не бишкекчан, а численного большинства в городском кенеше. Именно поэтому воротилы строительного бизнеса вновь и вновь вступают в гонку за мандатами, стремясь ухватить хоть немного влияния в столице. Как мы убедились на прошедших только что выборах, во время избирательной кампании все партии дают горожанам невыполнимые обещания, а заполучив депутатские значки выбирают полезного человека.

Вот только обсуждения этого достойного мэра происходят не гласно на заседаниях, а кулуарно, в закрытых кабинках кафе и в охраняемых офисах. Именно так в Бишкеке прошла тайная вечеря трех перечисленных бывших бишкекских мэров. Нариман Тюлеев позже объяснил, что сам пригласил коллег на встречу, чтобы договориться о честных выборах. Правда через пару дней объявил, что партия "Эмгек" готова вступить с тюлеевской "Ак Батой" в коалицию. Правда, в "Эмгек" это пока не подтверждают, призывая дождаться утверждения итогов выборов.

Из перечисленной троицы бизнесменов-политиков Нариман Тюлеев явно выделяется. Во-первых, он прямо, и почти с маниакальным упорством заявляет о своих притязаниях на мэрское кресло. Тогда как его соперники держат свои планы при себе и лишь маячат на общих партийных фотографиях, намекая на свое присутствие и влияние. Во-вторых, для Тюлеева кресло мэра - не просто должность, это личная история. Именно за деятельность на посту градоначальника Наримана Тюлеева посадили в тюрьму, забрали часть имущества и обвинили в коррупции, опорочив его имя. Вторая попытка нужна, чтобы доказать общественности несправедливость обвинений, которые выдвинула против него прошлая власть. В своих интервью Тюлеев говорит, что готов работать на благо города. На самом деле, нет никаких оснований сомневаться в искренности его слов. Правда понимание "блага" может быть весьма размыто и не совпадать с общечеловеческим благом. Вот что он рассказал в одном из своих интервью:

- Я бы отдал в частную собственность все перекрестки больших улиц. Тогда бы пешеходы там переходили улицы под землей. А владельцы частной собственности сами бы решали, что там построить – магазины, кафе, рестораны, парикмахерские.

Избиратели могут даже не сомневаться. Может отдать без сожаления и перекрестки, и тротуары, и парки и кто знает, что еще. Подтверждение этому - прошлые "заслуги". За годы, которые он находился на посту мэра в Бишкеке множество участков вдруг стали частными, а не общественными. Строительные скандалы город расхлебывает до сих пор. Это и стройка у магазина "1000 мелочей", которую оспорили во всех возможных судебных инстанциях, но уродливый котлован в центре города закопать не могут - земля частная. Это и продажа земель вокруг здания Генпрокуратуры, А еще продажа участков в парке Ата-Тюрк и выдача участков на набережной реки "Ала-Арча". Это лишь то, что сразу приходит в голову, но фактов может быть и больше.

При этом надо признать, что было во время управления Тюлеевым не только плохое. Можно вспомнить, что бюджетникам выдавали квартиры (правда старые и многие до сих пор не могут их приватизировать), начали строить Южную Магистраль, пытались навести порядок в работе "Тазалык". И совершенно точно не только при Наримане Тюлееве городские службы давали добро на сомнительные стройки и торговали правами на распоряжение землей в столице. Такое происходило при каждом мэре, при всех депутатах городского кенеша. Изменится ли что-то с приходом нового созыва горкенеша? Очень маловероятно. И причина здесь одна: принимать решения будут все те же люди - "партии эксов", которые в общей сложности заполучили 27 мандатов из 45. Более того, почти на 20 процентов горкенеш состоит из депутатов прежних созывов, которые успели поменять партийную принадлежность и вновь занять кресло.

Отметим, выборы в горкенеш состоялись 11 апреля. Пока официальные итоги выборов не подведены. Несколько проигравших партий призывают провести новые выборы, так как во время голосования были зафиксированы нарушения законодательства.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1618410960
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Краткосрочный экономический индикатор в январе-марте 2021г. составил 98,2%
- ГЧП тревоги нашей
- От "не торопимся" до "срочно переходим": как менялась риторика латинизации в Казахстане
- Кадровые перестановки
- В целях мониторинга паводковой обстановки Р. Скляр совершил облет приграничных районов столицы
- Вакцины и вакцинирование (Часть вторая)
- Министерство национальной экономики представило Мажилису поправки по вопросам выборов
- Сенатор Куртаев: Сельчанам нужна отдельная программа обеспечения жильем
- Стремление доминировать в мировой политике неистребимо: эксперты о российской реакции на переименования улиц в Казахстане
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  