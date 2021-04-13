О "правильном" битье женщин в Узбекистане

18:08 14.04.2021 Религия ислам не запрещает бить жен. Не запрещает. Это уже надо усвоить каждому, кому удивительны до сих пор ежедневные новости с просторов нашей необъятной Родины и не сильно напрягаться.



Просто у нас некому выйти и сказать эту неприятную правду. Все власть предержащие и около того прям сильно сочувствуют невинно избиенным, надувают гилауроновые губки, качают могучей головкой, но никто не хочет встать и сказать, что вот строки из священного Писания, там действительно есть любопытные моменты.



Наказание жене за прелюбодеяние - смерть, но не публичная и без приложения сил. Вот как об этом говорится в признанном одним из самых удачных стихотворном переводе Корана, выполненном Валерией Пороховой.



"А если кто из ваших женщин

Поступок мерзкий совершит,

То призовите четырех свидетелей из вас.

И если (грех сей) будет ими подтвержден,

Держите ваших жен в домах,

Пока их не постигнет смерть

Или пока Господь другим путем распорядится ими (сура 4, аят 15)".



"А что касается тех женщин,

Непослушания которых вы боитесь,

(Сначала) увещайте их,

(И если это не поможет),

Вы отлучайте их от ложа,

(А коль и это не поможет),

Вы можете (слегка) ударить их.

И если станут вам послушны,

То не ищите ссоры с ними.

Поистине, Господь возвышен и велик! (сура 4, аят 34)".



Итак, вопрос "бить или не бить" в Коране не стоит, есть всего лишь разные варианты методы.



И здесь на помощь приходят разные толкователи. Сайт "Положение женщины в исламе" конкретизирует аспекты вразумления:



"…Слабое побивание, не ломающее костей и не оставляющее следов и не попадающее по лицу, поскольку его цель - воспитание, а не мучение, чтобы она почувствовала, что ее поведение неприемлемо… имеется в виду легкое побивание, а что касается мучительного, то его запретил ислам… Побивание - это последний этап воспитания".



Народ у нас грамотный, поэтому и другие предложения в виде разной толщины прутьев и подробного описания степени приложения имеются.



И хватит этих танцев с бубнами, если хотите поговорить об этом, то просто встаньте и скажите, что мол так и так, есть такое дело у нас, прописано, а уж потом и сотрясайте кулачками воздух. Только вот не думаю, что будет в комментах та солидарность, которая так желательна и приятна каждому, в этом и проблема. Удобнее рассказывать душещипательные истории из жизни, свалить все на правоохранителей, все что угодно, но не трогать "священную корову".



Но тут-то надо взять на себя ответственность и смелость, просто включить мозг, сказать что мы не одни с этой проблемой, Библия тоже имеет спорные на сегодняшний 21 век моменты.



Библия, определяя порядок взаимоотношений мужчины и женщины, призывает в Новом Завете:



"Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа".



А дальше - больше, Домострой не отставал:



"Домострой" четко определяет критерии хорошей супруги: "Жена добрая, и трудолюбивая, и молчаливая - венец своему мужу… пьяный муж дурно, а жена пьяная в миру не пригожа". Если супруга не отвечает вышеуказанным требованиям, то наказание должно воспоследовать.



Правда, мудрая книга обходится без конкретики: "…должен муж жену свою наказывать, наедине вразумлять ее страхом, а наказав, простить и приласкать".



О царившей в России реальности в своем труде "Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI-XVII столетиях" писал историк Николай Костомаров:



"Обращение мужьев с женами было таково: по обыкновению у мужа висела плеть, исключительно назначенная для жены и называемая дураком; за ничтожную вину муж таскал жену за волосы, раздевал донага, привязывал веревками и сек дураком до крови - это называлось учить жену; у иных мужьев вместо плети играли ту же роль розги, и жену секли, как маленького ребенка, а у других, напротив, дубина - и жену били, как скотину. Такого рода обращение не только не казалось предосудительным, но еще вменялось мужу в нравственную обязанность. Кто не бил жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит и о своей душе не радеет и сам погублен будет и в сем веке, и в будущем, и дом свой погубит".



Люди с тех пор многое поняли, человек самое способное к адаптации к любым условиям существо и мы вырабатывали, хоть и не бескровно, новые нормы, отбрасывали отжившее.



Но для начала надо встать и признать, что не все однозначно в писаниях, которым уже много сотен лет, и мы делаем осознанный выбор в пользу дня сегодняшнего и его реалий, у нас есть на это веские причины в виде ежедневных криминальных сводок.



И мы хотим не отрицая фундаментальных моментов, встроиться в Новый мир, МИР БЕЗ НАСИЛИЯ, где есть Конвенция о защите прав человека, на которую почему-то наши "авторитеты" не ссылаются и их двуличие мне очень понятно.



А пока будем наслаждаться этим, нам будут указывать, что "из контекста нельзя вырывать", делая из нас интеллектуальных инвалидов:



Один из коментов шибко грамотных знатоков Писания: "В мусульманских семьях благоразумный мусульманин бьет жену только тогда когда он вынужден это сделать. Если жена не слушается мужа и замечания которые были сделаны несколько раз не подействовали на нее, муж чтобы показать серьезность ситуации может побить жену один раз. Но, надо понимать что муж не побьет жену кулаком как боксер или как мужчины которые участвуют в чемпионате по пощечине. Можно ударить пальцем в руку, толкнуть в плечо так чтобы не было больно. Это обычно делается только тем женщинам которые часто совершают неправильные дела, поступки которые могут привести к разрушению семьи или другим плохим последствиям. Лучше один раз наказать жену пожоще чем разрушить семью и оставить детей сиротами. Так советуют делать не для того чтобы унижать женщин а для того чтобы семьи жили долго и счастлива. Религия Ислам учит мужчин уважать и любить своих жен. Вот о чем говорят все улемы в исламе, в том числе ученый Аброр Мухтор Алий. Но вам этого не понять Никита, потому что вы ничего не знаете об исламе. Иначе, вы не стали бы очернять имя нашего уважаемого улема. Думаю вам стоит удалить пост и извиниться за оскорбление ученого. А на счет тех дебилов которые без причин и беспощадно бьет своих жен хочу сказать, что надо их тоже всех также побить и посадить в тюрьму".



Источник - публикация в Фейсбуке



Соб. инф.



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РЕЛИГИОЗНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ РАЗЪЯСНИЛ СВОЕЙ АУДИТОРИИ, ЧТО ЖЕНЩИНЫ ЛЮБЯТ ТЕХ, КТО БЬЕТ ИХ "В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ"



В последние несколько дней в соцсетях и мессенджерах распространяется видеоролик, на кадрах которого улем (научный сотрудник) Центра исламской цивилизации Узбекистана 44-летний Аброр Мухтар Али с упоением рассуждает перед своей многочисленной аудиторией о "пользе" избиения женщин.



"Оказывается, женщины любят не тех мужчин, которые готовы исполнить их любые прихоти, а тех, кто их время от времени бьет - так, для профилактики, в воспитательных целях. Это мнение психологов - они [оказывается] сделали такой вывод на основании проведенных исследований и опросов. Такие женщины потом даже с гордостью хвастаются перед своими подругами, что их мужья "из тех, кто жестко, по-мужски, умеют настаивать на своем". Кстати, правильно бить тоже надо уметь - чтобы не изо всех сил, [только] по определенным местам, не оставляя синяков", - наставляет собравшихся на камеру человек, представляющий себя божьим праведником.



Учитывая, что в одном лишь Инстаграме у этого популярного среди верующих деятеля свыше 100 тысяч подписчиков, нетрудно прогнозировать опасность, которая может наноситься духовно не окрепшим умам молодых прихожан и слушателей, впитывающих каждое слово "слуги Аллаха". А ведь он еще позиционирует себя и как "крутой" блогер и общественный активист - наряду с подобными себе Шухратом Мусаевым и Абу Салихом.



И этот персонаж нам достаточно хорошо знаком еще с прошлых лет.



В декабре 2018 года в центре Ташкента был жестоко избит имамом Мухтаром Али и госпитализирован в тяжелом состоянии в Республиканскую клиническую больницу № 1 (бывшая Жуковского) 39-летний музыкант-исполнитель Дильнур Камилов.



Оказалось, что крайнюю неприязнь своего сетевого оппонента (с Аброром они познакомились в соцсетях) он вызвал тем, что стал оспаривать его толкования религиозных догм, выражая время от времени несогласие с его мнением и призывами "жестоко карать" за ту или иную провинность. В ответ Дильнур стал получать оскорбления, в том числе в адрес своей матери и профессии: Аброр Мухтар Али любит навешивать унизительные ярлыки, делать из несогласных "врагов религии".



По ходу следствия выяснились подробности и другой шокирующей истории, связанной с избиением в феврале того же года тем же муллой Аброром Мухтаром 21-летней молодой женщины, его третьей жены Саодат, на позднем сроке беременности, и последующим выдворением ее на улицу. В то время Аброр Мухтор Али работал заместителем имама-хатыба Анвара-кари Турсунова (ныне покойного) в ташкентской мечети "Минор". Вскоре после этого происшествия его сняли с должности.



Знающие этого религиозного деятеля характеризуют его как человека жестокого и абсолютно не терпящего возражений, тем более критики со стороны, указывая на его вспыльчивость и неуравновешенность.



Ни в одном из подобных случаев, а таковых, судя по комментариям пользователей соцсетей, немало, милиция не посчитала нужным обратить должное внимание на высказывания публичного человека, представляющего себя наставником в вопросах религии.



Однако, памятуя об основном посыле речей этой личности в последние годы, - "наказывать по шариату" - все становится на свои места.



"Мы не должны молчать, мы должны наказывать по нашему шариату. Мы не последователи Исы [мы не христиане], которые говорят, что "если кто-то ударит тебя по правой щеке, подставь левую". Мы должны отвечать на месте, надо будет - должны наказывать, а для этого шариат нам указал определенные наказания. Клевета наказывается ударами плетьми, зинокор (прелюбодеяния, свободные половые отношения - ред.) наказывается ударами плетьми, некоторых камнями закидать надо, ворам надо руки отрезать, и прочие грехи и наказания имеются в обществе. Кто эти люди? Это люди, у которых не известны отцы, те, которые не получали воспитания отца, те, которые не получали воспитания своих наставников. Такие природные "харомийлар" (в данном контексте - "нечистые" люди, рожденные вне брака - ред.) имеются в обществе. Мы не должны забывать об этом. Имеющим природу "хароми" мы должны [это] припомнить", - не устает повторять Аброр Мухтар Али



Вот еще одна видеозапись с выступлением религиозного проповедника Мухтара Али, где он озабочен проблемами "оставшихся без мужского внимания женщин". По его логике, "если у нас каждый мужчина женится на одной женщине, то [незамужними] остаются еще 400 тысяч женщин". Дескать, оставшаяся часть женского населения также имеет право на счастье. Иначе говоря, благоверным мусульманам не претит иметь несколько жен.



Эти публикации с сотнями комментариев под ними в очередной раз разделили общество на два лагеря. Сторонников Мухтара Али ему подобных, к сожалению, немало.



И все это оправдывается мракобесами просто: женщины "любят силу". То есть, тех, кто их бьет, главное - чтобы до синяков дело не дошло.



"Любопытно было бы узнать, какова истинная цель Телеграм-канала "Militsiya Uzb" (около 300 тысяч подписчиков), тиражирующего данное видео (и множество похожих на него - ред.)?" - задается риторическим вопросом один из авторов публикации на заявленную тему. Судя по названию, здесь должны были бы пресекать такие вещи и реагировать надлежащим образом.



Ведь, как верно замечено в соцсетях, если власть и общество не будут бороться с этим сообща, то завтра с бездействующей властью и инертным обществом будут бороться те, кого они сейчас массово взращивают, негласно популяризируя "данное богом" моральное право на жестокость и насилие.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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