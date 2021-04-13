РосЭлитка запуталась в турецких патриотических скрепах, - "СП"

18:09 14.04.2021 Вопрос Косачеву: С-400 продавать Эрдогану можно, а если в Турцию полетел - не патриот?

Элита запуталась в духовных скрепах



Сергей Аксенов

Материал комментируют:

Алексей Рощин

Владимир Канторович

Константин Калачев

Тимофей Ермаков



Запрет авиасообщения России с Турцией из-за всплеска там заболеваемости коронавирусом неожиданно приобрел политическое измерение. Добровольный отказ россиян от планов на отдых зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев назвал проверкой на патриотизм. При этом МИД Турции заявил, что не видит политической подоплеки в решении Москвы и пообещал работать над возобновлением полетов.



Сенатор напомнил, что президент Турции Эрдоган во время недавней встречи с Зеленским, заявил о непризнании Крыма российским. А ведь на полуострове живут до 2,5 млн. человек. "Хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя морально невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отмененных авиарейсов", - написал Косачев в соцсетях.



В условиях, когда патриотизм остался, пожалуй, единственной "скрепой" российского общества, подобный взгляд понятен. Косачев здесь не одинок. Однако, подталкивают россиян к патриотическому отдыху на Родине, как правило те, кто сам имеет куда более широкие возможности, в том числе, эксклюзивного перемещения по миру по "важным" государственным (депутаты в ПАСЕ) или личным делам (в разгар пандемии частные самолеты летали в Лондон).



Страсть российской элиты - чиновников, бизнесменов, звезд шоу-бизнеса, государственных ВИП-журналистов - к загранице известна. Зарабатывая, как правило, в России, многие из них вывозят деньги за рубеж, где вкладывают в недвижимость, держат в офшорах (именно это их свойство позволило раскрутиться их политическому противнику - "покровскому сидельцу"). Туда же отправляют учиться своих детей. Имея рыльце в пуху, они пытаются учить россиян патриотизму.



Большинство россиян - 70% - в 2021 году, даже не имеют загранпаспортов. А значит, в Турции никогда не были, и не собираются. Для многих отдых и в России не по карману. При медианной зарплате в 35 тысяч рублей половина страны вряд ли может себе позволить кататься по курортам. Значительная часть трудоустроена неофициально и отпусков не имеет в принципе. Другие сами вынуждены отказываться от отдыха, пытаясь свести концы с концами.



- Если следовать логике Константина Иосифовича (Косачева), то российским гражданам вообще никуда нельзя летать, - отмечает первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. - Ведь присоединение Крыма с Россией не признала даже Белоруссия. Турция в этом плане мало чем отличается от других государств.



Каждый человек решает для себя сам. Если Косачев в связи с объявленным принципом не будет больше ездить за границу, разве что в Абхазию и Южною Осетию иногда, то это его выбор. Но какие-то люди хотят поехать в другую страну. И это тоже их выбор. У нас Конституция гарантирует право на свободу передвижения. Надо ее в очередной раз изменить, отменить?



Сенатор, выдвигая политическую версию, оказывает медвежью услугу. До этого связь с политикой уже опроверг Дмитрий Песков. А Косачев настаивает. Странно.



"СП": - Сегодня даже МИД Турции заявил, что не видит в решении России политической составляющей. Хотя это и не значит, что ее нет. Как вы оцениваете отмену полетов с точки зрения интересов туриндустрии?



- С одной стороны, мы наблюдаем резкий рост заболеваемости. Я сам посмотрел графики, убедился. С другой стороны, по данным турецкой стороны, этот рост наблюдается в тех районах, куда наши туристы в основном не едут. Еще одно обстоятельство - есть заявление Эрдогана о том, что в апреле все работники туристической отрасли должны быть привиты. Это существенный фактор.



Но я - не специалист в эпидемиологии. Туризм, и свобода передвижения - это замечательно, и как представитель отрасли могу это только приветствовать, но примат права на жизнь никто не отменял. Безопасность превыше всего. Однако есть уже миллионы российских граждан, которые привились. Раз мы так рекламируем чуть ли не 100-процентную защиту нашей вакциной "Спутник-V", то почему этим не позволить путешествовать?



"СП": - Получается, 70% россиян, не имеющих загранпаспорта, априори большие патриоты, чем те, кто катается в Турцию?



- Тут вопрос не в патриотизме. Даже в самые тучные годы - в 2012-2013-е - позволить себе выезжать за границу могли всего 5?6% населения. Количество выездов было большим - около 15 млн., но это потому, что многие выезжали по несколько раз.



У нас ведь население небогатое. И люди не ездят за границу просто потому, что не могут себе это позволить. Денег нет. Этот факт неоднократно был отмечен социологами. Те же люди по причине безденежья не ездят и в Сочи. Но в Сочи можно добраться на машине.



- Если россиянам предлагают во имя патриотизма отказаться от Турции, то может быть, тогда непатриотично продавать Турции С-400 и строить там атомную станцию "Аккую"? - задается вопросом политолог Константин Калачев. - Наверное, рубль, оставленный там нашим путешественником, значит для турецкой экономики куда меньше, чем АЭС или поставки современного оружия. Только мы хотели поверить, что запрет на полеты связан исключительно со сложной эпидемиологической ситуацией, как Косачев стал тушить пожар керосином.



Социальный психолог Алексей Рощин считает, что сложившаяся ситуация политически выгодна российской власти.



- Логика Косачева совершенно понятна. Это сродни поддержке отечественного производителя, нашей давней "скрепе", которую давно транслирует российское начальство. При этом само начальство привыкло отдыхать за границей. Только в последнее время с этим стало похуже, да и то из-за коронавируса, а не из идейных соображений.



Нынешняя ситуация, когда для россиян фактически блокированы почти все виды отдыха за границей за исключением самых неудобных и очень дорогих, в целом устраивает руководство России. У нас были бы не прочь, чтобы это все продлилось не до 1 июня, а еще 10 лет. С точки зрения бюджета страны одни плюсы.



Во-первых, из страны не вывозится драгоценная валюта. Однако отдыхать люди все равно поедут, а значит, повезут свои деньги на наши курорты, в наши отели и тем самым будут эти места развивать. Деньги станут более ровным слоем размазываться по всей территории страны, а не оседать только в крупных городах.



К тому же россияне, отдыхая в России, остаются под влиянием нашей пропаганды. Не дай бог где-то за границей они увидят, что там живут лучше, чем у нас и станут плохо думать о стране, задумываться о переменах. Это укрепляет режим.



"СП": - Не оскорбит ли такой упрек в не патриотизме наших людей?



- Пожалуй, это единственный минус. Действительно, люди могут быть недовольны. Как известно, "людишки - сволочной народ, все ищут, где лучше". И давно все знают, что отдых в той же Турции дешевле, чем в Крыму при лучшем качестве. Поэтому при открытой Турции люди едут туда. А если еще откроют Египет, о чем уже идут разговоры, это сильно разгрузит курорты Крыма.



Но у властей есть универсальная "отмазка", которую всемирному начальству подарила эпидемия. С помощью этого аргумента можно делать все, что угодно, ссылаясь на борьбу с пандемией. Поэтому недовольство если и будет, то локальное. Даже сами граждане, без властей, не дадут этому недовольству разгореться. У людей почти нет легитимных способов быть недовольными.



- У нас многие чиновники говорят о патриотизме, но не все из них имеют на это моральное право, - продолжает военкор Тимофей Ермаков. - Вспоминается Салтыков-Щедрин: стали напирать на патриотизм, значит, кто-то проворовался.



"СП": - Говорят, власти опасались, что в случае начала войны на Донбассе наши туристы могли оказаться в ловушке…



- Официальной причиной блокировки авиасообщений названа пандемия. Но вспомним, что в самый ее разгар из России всегда можно было вылететь в США. Хотя там обстановка была очень плохая. Умерли 2 млн. человек. И летали



Что касается риска оказаться в заложниках, то действительно, такой риск до сих пор существует. В том числе для тех туристов, которые в Турции находятся прямо сейчас. Ведь Эрдоган с Зеленским, со страной, которая объявила Россию врагом, фактически заключил негласный военный союз. Источник - СвободнаяПресса

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